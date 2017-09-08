Президент «Урала»: Клуб расторг контракт с Заболотным по просьбе футболиста

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В пятницу «Урал» объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем.

«Мы расстались с Заболотным по его просьбе. Он хочет играть, но наш тренерский отдает предпочтение другому голкиперу. Не обладаю информацией по его дальнейшему будущему, это решать ему», — сказал Иванов.

Заболотный выступал за «Урал» с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей, пропустив 32 гола.