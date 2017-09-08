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8 сентября 2017, 14:52 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Президент «Урала»: Клуб расторг контракт с Заболотным по просьбе футболиста

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Екатеринбургский «Урал» расторг контракт с голкипером Николаем Заболотным по просьбе самого футболиста. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Григорий Иванов.

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В пятницу «Урал» объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем.

«Мы расстались с Заболотным по его просьбе. Он хочет играть, но наш тренерский отдает предпочтение другому голкиперу. Не обладаю информацией по его дальнейшему будущему, это решать ему», — сказал Иванов.

Заболотный выступал за «Урал» с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей, пропустив 32 гола.

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