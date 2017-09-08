Каррера vs Бердыев, Кучук vs Божович, Кокорин vs «Динамо». Интриги 9-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги 9-го тура чемпионата России.
АМКАР — ЦСКА
Прогноз Winline — П1 5.72 — Н 3.34 — П2 1.65
В последние годы армейцы регулярно сталкивались с проблемами на стадионе «Звезда», однако в мае Виктор Гончаренко с ними разобрался, и его команда благодаря голам Чалова и Натхо увезла из Перми полновесные три очка. Последует ли продолжение накануне старта в Лиге чемпионов? Или
ТОСНО — АНЖИ
Прогноз Winline — П1 2.06 — Н 3.01 — П2 3.81
Одержит ли команда Дмитрия Парфенова первую в сезоне домашнюю победу? Или «Анжи», оправившись после казанских 0:6, сыграет в обороне, как в предыдущем туре — в победном поединке против «Уфы»? Если смотреть на историю, то два года назад в первенстве ФНЛ «Тосно» «Анжи» на своем поле обыграл. Правда, решивший судьбу той игры на последних минутах Берхамов с тех пор успел сменить команду из Ленинградской области на «Арсенал».
РОСТОВ — АРСЕНАЛ
Прогноз Winline — П1 1.51 — Н 3.60 — П2 7.14
На берега Дона приедет тренер, победой в Кубке России заставивший ростовскую публику поверить, что в футболе возможно все. Но визит Миодрага Божовича — лишь одна из нескольких интриг, ведь черногорец принял «Локомотив» спустя
СПАРТАК — РУБИН
Прогноз Winline — П1 1.73 — Н 3.54 — П2 4.54
ДИНАМО — ЗЕНИТ
Прогноз Winline — П1 4.19 — Н 3.34 — П2 1.85
Взрыв петарды рядом с Антоном Шуниным в Химках, забег фанатов
УФА — КРАСНОДАР
Прогноз Winline — П1 3.27 — Н 3.03 — П2 2.25
Команда Сергея Семака — не самый удобный соперник для «быков». Да, уфимцы выиграли у «Краснодара» только самый первый матч на их поле, однако в последующих пяти играх фаворит брал верх лишь два раза, а в прошлом сезоне ключей к обороне башкирской команды не сумели подобрать ни Олег Кононов, ни сменивший его Игорь Шалимов. Сумеют ли краснодарцы на этот раз отыскать пути к воротам хорошо знакомого им со времен «Кубани» Александра Беленова, подтвердив собственную репутацию одного из самых агрессивных гостей чемпионата?
АХМАТ — ЛОКОМОТИВ
Прогноз Winline — П2 2.60 — Н 2.98 — П2 2.78
Железнодорожники — один из самых неприятных визитеров, если речь идет о матчах в Грозном. В этом десятилетии «Локо» побеждали в столице Чеченской республики 3:0 и 4:0, уступив «Тереку» лишь в двух играх с учетом кубкового турнира. Как будет на этот раз? Сумеет ли команда Юрия Семина сохранить свои позиции в лидирующей группе, или прервавший серию неудач «Ахмат» вдохновит первая за долгие годы победа над другим не самым удобным для себя столичным соперником ЦСКА? Многое зависит от бразильской диаспоры хозяев, в которой заметную роль играет бывший железнодорожник Родолфу. И еще интересно: сумеет ли проявить себя в Грозном Рыбус, два гола которого в марте прошлого года принесли «Тереку» победу над его нынешней командой?
УРАЛ — СКА-ХАБАРОВСК
Прогноз Winline — П1 1.57 — Н 3.44 — П2 6.64
Давние соперники впервые встретятся друг с другом в ранге клубов
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