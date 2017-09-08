Каррера vs Бердыев, Кучук vs Божович, Кокорин vs «Динамо». Интриги 9-го тура РФПЛ

АМКАР — ЦСКА

Прогноз Winline — П1 5.72 — Н 3.34 — П2 1.65

В последние годы армейцы регулярно сталкивались с проблемами на стадионе «Звезда», однако в мае Виктор Гончаренко с ними разобрался, и его команда благодаря голам Чалова и Натхо увезла из Перми полновесные три очка. Последует ли продолжение накануне старта в Лиге чемпионов? Или наконец-то одержавший первую в сезоне победу «Амкар» преподнесет москвичам неприятный сюрприз, и атаку красно-синих остановит воспитанник армейской школы Артур Нигматуллин, покинувший клуб ради возможности играть?

ТОСНО — АНЖИ

Прогноз Winline — П1 2.06 — Н 3.01 — П2 3.81

Владимир БЕСЧАСТНЫХ и Дмитрий ПАРФЕНОВ. Спорт-Экспресс

Одержит ли команда Дмитрия Парфенова первую в сезоне домашнюю победу? Или «Анжи», оправившись после казанских 0:6, сыграет в обороне, как в предыдущем туре — в победном поединке против «Уфы»? Если смотреть на историю, то два года назад в первенстве ФНЛ «Тосно» «Анжи» на своем поле обыграл. Правда, решивший судьбу той игры на последних минутах Берхамов с тех пор успел сменить команду из Ленинградской области на «Арсенал».

РОСТОВ — АРСЕНАЛ

Прогноз Winline — П1 1.51 — Н 3.60 — П2 7.14

На берега Дона приедет тренер, победой в Кубке России заставивший ростовскую публику поверить, что в футболе возможно все. Но визит Миодрага Божовича — лишь одна из нескольких интриг, ведь черногорец принял «Локомотив» спустя какое-то время после того, как из столичного клуба уволили Леонида Кучука. Тренера, сумевшего в кратчайшие сроки провести успешную перестройку на берегах Дона и выведшего ростовскую команду в группу лидеров. Скучной дуэль этих специалистов получиться не может.

СПАРТАК — РУБИН

Прогноз Winline — П1 1.73 — Н 3.54 — П2 4.54

Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Спорт-Экспресс

Красно-белые, в составе которых может дебютировать бразилец Педро Роша, в прошлый раз потеряли очки в домашнем матче с казанцами четыре года назад. Тогда на скамейке гостей сидел Курбан Бердыев, в отсутствие которого «Рубин» был разбит в столице три раза подряд. В связи с этим стоит вспомнить о дуэлях Массимо Карреры с «Ростовом». В октябре прошлого года предыдущая команда Курбана Бекиевича уступила в Тушино в один мяч, завершив игру вдевятером из-за удалений нынешних игроков «Рубина» Кудряшова и Сесара Наваса. Весной же на берегах Дона «Спартак» получил три безответных гола, а капитан Глушаков — красную карточку. Так что предстоящая игра — особенная во всех отношениях, которая либо станет для чемпиона переломной, либо продлит серию не проигрывающих уже шесть туров гостей из Татарстана.

ДИНАМО — ЗЕНИТ

Прогноз Winline — П1 4.19 — Н 3.34 — П2 1.85

Взрыв петарды рядом с Антоном Шуниным в Химках, забег фанатов сине-бело-голубых на поле «Петровского» с памятным ударом, полученным Владимиром Гранатом, скандальные баннеры… В общем, история противостояний «Динамо» и «Зенита» богата нашумевшими событиями не только на футбольном поле, но и вокруг него. В памяти осталась и последняя на данный момент игра этих соперников, когда три питерских гола отправили москвичей в ФНЛ. Естественно, предстоящая встреча не может быть рядовой, и крайне интересно: сможет ли «Динамо» прервать серию из четырех поражений от «Зенита», либо хозяева снова пострадают от своего бывшего игрока — проводящего великолепный сезон Александра Кокорина?

УФА — КРАСНОДАР

Прогноз Winline — П1 3.27 — Н 3.03 — П2 2.25

Команда Сергея Семака — не самый удобный соперник для «быков». Да, уфимцы выиграли у «Краснодара» только самый первый матч на их поле, однако в последующих пяти играх фаворит брал верх лишь два раза, а в прошлом сезоне ключей к обороне башкирской команды не сумели подобрать ни Олег Кононов, ни сменивший его Игорь Шалимов. Сумеют ли краснодарцы на этот раз отыскать пути к воротам хорошо знакомого им со времен «Кубани» Александра Беленова, подтвердив собственную репутацию одного из самых агрессивных гостей чемпионата?

АХМАТ — ЛОКОМОТИВ

Прогноз Winline — П2 2.60 — Н 2.98 — П2 2.78

Железнодорожники — один из самых неприятных визитеров, если речь идет о матчах в Грозном. В этом десятилетии «Локо» побеждали в столице Чеченской республики 3:0 и 4:0, уступив «Тереку» лишь в двух играх с учетом кубкового турнира. Как будет на этот раз? Сумеет ли команда Юрия Семина сохранить свои позиции в лидирующей группе, или прервавший серию неудач «Ахмат» вдохновит первая за долгие годы победа над другим не самым удобным для себя столичным соперником ЦСКА? Многое зависит от бразильской диаспоры хозяев, в которой заметную роль играет бывший железнодорожник Родолфу. И еще интересно: сумеет ли проявить себя в Грозном Рыбус, два гола которого в марте прошлого года принесли «Тереку» победу над его нынешней командой?

УРАЛ — СКА-ХАБАРОВСК

Прогноз Winline — П1 1.57 — Н 3.44 — П2 6.64