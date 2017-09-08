Миха Мевля: Когда тебе звонит «Зенит», долго думать не надо

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«Логично, что игроки “Ростова” перешли в сильные клубы»

Обычно футболисты «Зенита» общаются с прессой до тренировки, когда остальная команда наматывает круги. Но в этот раз все иначе: Роберто Манчини задерживает Мевлю на тренировке и отдает его журналистам только после занятия.

— На каком языке будет общение? — уточнила пресса.

— На итальянском, — неожиданно для всех отвечает начальник команды, который также работает переводчиком. Многие подумали, что пошутил, но словенец действительно говорил на итальянском.

— Я готов к работе и полон желания тренироваться, — улыбчиво начал Миха. — Я приехал из сборной Словении немного уставший, но в Петербурге меня встретили отличные партнеры и тренеры.

— «Ростов» играет с тремя центральными защитниками. В «Зените» обычно схема с двумя. Проблема для вас?

— Нет, никаких проблем, я играл в сборной и других клубах в двух центральных.

— Удивлены большим количеством игроков «Ростова», которые перешли в «Зенит»?

— Нет, это логично, ведь «Ростов» удачно играл в еврокубках и в российском чемпионате. Это нормально, что многие игроки «Ростова» перешли в другие сильные клубы, я рад за них.

«Наши бороды с Нету? У каждого свой стиль»

— Готовы ли вы сыграть против «Динамо»?

— Я абсолютно готов. Я играл против «Динамо» еще три недели назад, когда еще был футболистом «Ростова». Бело-голубые играют очень компактно и хорошо прессингуют. Но уровень игры «Зенита» все-таки повыше.

— Долго ли размышляли над предложением «Зенита»?

— Нет. Когда тебе звонит такой клуб как «Зенит», долго раздумывать не приходится. Все это происходило в последние дни трансферного окна, я был в сборной. Долго не думая, я перешел в новую команду.

— Летом команду покинул бородатый Луиш Нету, но пришли вы. В «Зените» должен быть минимум один бородач?

— У каждого свой стиль. Это тема скорее для рассуждения журналистов, а не для игроков.

— Расскажите, откуда вы так хорошо знаете итальянский?

— Это для меня второй язык. Я учился в итальянской школе, да и мой родной город находится недалеко от границы с Италией.

— А русский учить собираетесь?

— За последний год я выучил очень много слов на русском. Надеюсь, буду улучшать знания.

«Для меня не проблема подстроиться под стиль Манчини»

— В «Зените» вам помогает Бранислав Иванович, с которым вы говорите почти на одном языке, или с Доменико Кришито на итальянском?

— Я говорю со всеми игроками. Вообще, я не так часто попадаю в такой мультилингвистический коллектив, поэтому я рад возможности попрактиковать все языки, которые я знаю.

— С кем-то из игроков общаетесь чуть ближе?

— С Кристианом Нобоа, мы вместе с ним выступали за «Ростов» и сдружились.

— Считается, что Курбан Бердыев — тренер, который играет от обороны, а Роберто Манчини — от атаки. В тренировках это ощущается?

— Стили у специалистов действительно разные. Но мы должны привыкать к тому стилю, который навязывает нам наш тренер. Для меня это не проблема.

— В «Зените» играл Николас Ломбертс, а сейчас выступает Эмануэль Маммана. Оба в своих дебютных матчах получали пенальти в свои ворота. Вы будете аккуратнее?

— Думаю, так просто получилось. Надеюсь, я не войду в список игроков, которые в дебютном матче привезут пенальти? — засмеялся защитник, который может дебютировать за «Зенит» уже 10 сентября в игре с «Динамо».