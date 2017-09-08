Совет директоров «Локомотива» доволен итогами трансферной кампании
ТАСС, 8 сентября. Совет директоров московского футбольного клуба «Локомотив» удовлетворен итогами летней трансферной кампании команды. Об этом сообщается в обращении президента клуба Ильи Геркуса к болельщикам, опубликованном на сайте команды.
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В летнее трансферное окно «Локомотив» купил грузинского защитника «Рубина» Соломона Кверквелию (по неофициальным данным, за €2,5 млн), польского защитника французского «Лиона» Мачея Рыбуса (€1,75 млн), также в аренду из французского «Лилля» был взят португальский нападающий Эдер.
«Совет директоров ФК “Локомотив” удовлетворен итогами трансферной кампании. Со своей стороны хотел бы отметить огромный вклад в эту работу нашего спортивного директора Эрика Штоффельсхауса. Неутомимый человек: ищет и находит интересные варианты, даже если предложения на
Также президент «Локомотива» отметил, что
«В ходе минувшей кампании неоднократно возникала дилемма: есть масса игроков, устраивающих нас по многим характеристикам, однако по финансовой части в основном несовпадения. Мы ограничены в поиске, из сотни потенциальных новобранцев лишь считанные единицы соответствуют нашим финансовым возможностям. Поэтому варианты перебираем скрупулезно, но при этом в решающий момент нужно действовать решительно, стремительно. Редкость, когда на наших кандидатов нет претендентов помимо «Локомотива», — добавил он.
«Локомотив» занимает второе место в таблице чемпионата России. После восьми туров в активе команды 19 очков.
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