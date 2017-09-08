Совет директоров «Локомотива» доволен итогами трансферной кампании

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В летнее трансферное окно «Локомотив» купил грузинского защитника «Рубина» Соломона Кверквелию (по неофициальным данным, за €2,5 млн), польского защитника французского «Лиона» Мачея Рыбуса (€1,75 млн), также в аренду из французского «Лилля» был взят португальский нападающий Эдер.

«Совет директоров ФК “Локомотив” удовлетворен итогами трансферной кампании. Со своей стороны хотел бы отметить огромный вклад в эту работу нашего спортивного директора Эрика Штоффельсхауса. Неутомимый человек: ищет и находит интересные варианты, даже если предложения на каком-то этапе отвергаются, Эрик еще с большим энтузиазмом продолжает работу по заданным направлениям. С учетом наших финансовых возможностей и различных обстоятельств спортивный директор идеально отработал трансферную кампанию», — заявил Геркус.

Также президент «Локомотива» отметил, что из-за недостатка финансов в клубе ближайший резерв в будущем будет формироваться из воспитанников академии. «При всей убедительности нашей летней кампании мы не можем назвать себя богатым по европейским меркам клубом. Не можем позволить себе скупать игроков на два состава, на скамейку. Поэтому хотим, чтобы в ближайшей перспективе резерв формировался из воспитанников академии», — отметил Геркус.

«В ходе минувшей кампании неоднократно возникала дилемма: есть масса игроков, устраивающих нас по многим характеристикам, однако по финансовой части в основном несовпадения. Мы ограничены в поиске, из сотни потенциальных новобранцев лишь считанные единицы соответствуют нашим финансовым возможностям. Поэтому варианты перебираем скрупулезно, но при этом в решающий момент нужно действовать решительно, стремительно. Редкость, когда на наших кандидатов нет претендентов помимо «Локомотива», — добавил он.

«Локомотив» занимает второе место в таблице чемпионата России. После восьми туров в активе команды 19 очков.