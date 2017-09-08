«Амкар» одержал первую победу в молодёжном первенстве, обыграв ЦСКА
В российском молодёжном первенстве завершился матч 9-го тура между «Амкаром» и ЦСКА. Пермяки подходили к встрече без побед, но в отчётном поединке сумели набрать первые три очка.
Всё решилось во втором тайме. На 66-й минуте полузащитник Артём Филиппов вывел «Амкар» вперёд, а на 75-й минуте, вышедший на замену нападающий Антон Гооге удвоил преимущество своей команды — 2:0. Отыграться ЦСКА не смог.
Несмотря на победу, «Амкар» остался на 15-м месте. ЦСКА лидирует, но в случае победы ближайших преследователей покинет первую строчку.
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