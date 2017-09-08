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8 сентября 2017, 9:19 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фурсенко: Возможности выдвижения поля стадиона «Санкт-Петербург» надо использовать

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Возможности выдвижения поля стадиона «Санкт-Петербург» за пределы арены нужно использовать, но сейчас это невозможно сделать из-за расположения медиагородка к чемпионату мира 2018 году. Об этом ТАСС заявил президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко.

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Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал, что медиа-центр, располагающийся на плите, куда должно выдвигаться поле стадиона «Санкт-Петербург», может быть перенесен.

«Изначально мы обсуждали проект при выдвигающемся поле, но сейчас это невозможно, потому что там находится медиагородок. Вообще если есть выдвижное поле, лучше его выдвигать. Что касается замены газона, это самый северный стадион, поэтому только практика покажет, что будет с ним происходить. Таким образом, нам надо использовать все возможности стадиона, но это из общих соображений, потому что не мы решаем, что делать с медиагородком», — сказал Фурсенко.

Стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове начали возводить в 2007 году. Сметная стоимость не раз менялась, последней официальной цифрой называлась сумма в 43 млрд рублей. Общестроительные работы были завершены на объекте в декабре 2016 года.

Весной во время матчей чемпионата России возник вопрос о плохом состоянии газона на стадионе. Перед началом Кубка конфедераций, который прошел с 17 июня по 2 июля, поле было заменено. Сейчас на стадионе проходят матчи «Зенита».

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