Фурсенко: РФПЛ переносит матчи, чтобы болельщики были в комфортных условиях
МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переносы матчей чемпионата России по футболу направлены на создание комфортных условий для болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее Российская футбольная
«Все переносы связаны с тем, чтобы болельщики находились в комфортных условиях, смогли увидеть футбол. К тому же лига всегда идет навстречу клубам, играющим в Европе, потому что эти команды приносят очки России, благодаря чему в еврокубках становится больше наших представителей», — сказал Фурсенко.
После восьми туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Также
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter