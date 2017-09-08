Фурсенко: РФПЛ переносит матчи, чтобы болельщики были в комфортных условиях

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Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) опубликовала календарь матчей чемпионата до конца осенней части сезона. После этого два матча «Зенита» — против «Уфы» и «Спартака» — были перенесены на другие даты. Так игра с «Уфой» была перенесена с 17 на 18 сентября, а встреча со «Спартаком» — с 26 на 27 ноября.

«Все переносы связаны с тем, чтобы болельщики находились в комфортных условиях, смогли увидеть футбол. К тому же лига всегда идет навстречу клубам, играющим в Европе, потому что эти команды приносят очки России, благодаря чему в еврокубках становится больше наших представителей», — сказал Фурсенко.