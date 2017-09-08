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8 сентября 2017, 9:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фурсенко: РФПЛ переносит матчи, чтобы болельщики были в комфортных условиях

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переносы матчей чемпионата России по футболу направлены на создание комфортных условий для болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

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Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) опубликовала календарь матчей чемпионата до конца осенней части сезона. После этого два матча «Зенита» — против «Уфы» и «Спартака» — были перенесены на другие даты. Так игра с «Уфой» была перенесена с 17 на 18 сентября, а встреча со «Спартаком» — с 26 на 27 ноября.

«Все переносы связаны с тем, чтобы болельщики находились в комфортных условиях, смогли увидеть футбол. К тому же лига всегда идет навстречу клубам, играющим в Европе, потому что эти команды приносят очки России, благодаря чему в еврокубках становится больше наших представителей», — сказал Фурсенко.

После восьми туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. Также санкт-петербургский клуб выступает в Кубке России, где в 1/16 финала сыграет против петербургского «Динамо», и в Лиге Европы, где на стадии группового этапа в осенней части сезона по два раза встретится с македонским «Вардаром», испанским «Реалом Сосьедад» и норвежским «Русенборгом».

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Фурсенко: Возможности выдвижения поля стадиона «Санкт-Петербург» надо использовать

Фурсенко: Возможности выдвижения поля стадиона «Санкт-Петербург» надо использовать

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Возможности выдвижения поля стадиона «Санкт-Петербург» за пределы арены нужно использовать, но сейчас это невозможно сделать из-за расположения медиагородка к чемпионату мира 2018 году. Об этом ТАСС заявил президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко.
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