ЦСКА победит в Перми

8 сентября. Пермь. Стадион «Звезда». 17.30 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).

СУДЬЯ: С. С. Иванов (Ростов-на-Дону).

Прогноз Winline — П1 5.60 — Н 3.44 — П2 1.72.

НОВОСТИ КОМАНД

«Амкар» внес в заявку на сезон защитника Дмитрия Белорукова. Россиянин выступал за пермяков с 2004 по 2016 год, после чего перешел в московское «Динамо». По информации «СЭ», игрок вернулся в Пермь на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Тренер Вадим Евсеев вернулся в «Амкар». Евсеев уже работал в «Амкаре» в сезоне-2015/16, после чего принял предложение «Текстильщика». В начале сентября стало известно, что 41-летний экс-футболист «Локомотива» и сборной России покинул ивановскую команду.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 9, 8.09.2017, 17:30 -:- Амкар ЦСКА

7 сентября в тренировке «Амкара» в первый раз принял участие полузащитник Саид Эззатоллахи. Иранец был арендован «Амкаром» у «Ростова» на один сезон.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок России 2018 года на своем стадионе. «ВЭБ Арена», домашний стадион армейцев, вмещает 30 тысяч человек. «Мы планируем», — приводит ТАСС ответ Бабаева на вопрос о возможности подачи заявки.

Болельщики ЦСКА признали защитника Георгия Щенникова лучшим игроком команды в августе. В прошлом месяце на его счету три гола в шести матчах РФПЛ и Лиги чемпионов. За девять предыдущих лет в составе красно-синих он забил один мяч в Кубке России. За Щенникова проголосовали 29 процентов болельщиков. Второе место занял вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев (22 процента). Тройку лучших замкнул полузащитник Александр Головин (18 процентов).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Две последние встречи «Амкара» и ЦСКА в Перми завершились с одинаковым счетом 2:0. Правда, исход поединков был диаметрально противоположным. В сезоне-2015/16 два безответных мяча забил «Амкар», а в сезоне-2016/17 — ЦСКА.

В этом сезоне «Амкар» до сих пор ни разу не выиграл дома. В трех матчах пермяки потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

В последний раз ЦСКА дважды побеждал в матчах с «Амкаром» в сезоне-2013/14. После этого армейцы обязательно хотя бы раз за чемпионат теряли очки во встречах с пермяками.

ЦСКА еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем сезоне. В трех матчах армейцы одержали две победы и один раз сыграли вничью.

ЦИТАТЫ

Цитата Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара Есть факторы, которые снижают качество нашей подготовки к игре с ЦСКА. Я хотел бы отметить изменения в календаре соревнований. Если бы у нас игра изначально была 8-го числа, то была бы совсем другая подготовка. Понятно, что ЦСКА не может играть 10-го числа. Это очевидно. Точно также понятно, что в календаре не должно быть этой даты для армейцев. Это ляп со стороны тех, кто его составляет. Мы предполагали, что ЦСКА пройдет в групповой этап Лиги чемпионов. Почему этого не учли при составлении календаря — для меня остается вопросом.

Цитата ВИТИНЬЮ, нападающий ЦСКА Не знаю, почему ЦСКА остался без новичков в летнее трансферное окно. Но мы не должны из-за этого переживать. Не следует забивать себе этим голову. Футболистам лучше сосредоточиться на своей работе. Конечно, было бы лучше, если бы ЦСКА кого-нибудь приобрел — хотя бы для обоймы. Но мы остаемся очень сильной командой, у нас прекрасный подбор футболистов. Нам необходимо сплотиться, собраться и показывать свой максимальный уровень в каждом конкретном матче. Сплоченность позволит компенсировать отсутствие трансферов.

ПРОГНОЗ

Цитата Владислав РАДИМОВ, бывший капитан «Зенита» и экс-главный тренер «Зенита-2» 0:2. Жду классический сценарий. Первый тайм у армейцев уйдет на раскачку, а потом дожмут. Затем «Амкар» раскроется, пойдет отыгрываться и получит второй мяч.