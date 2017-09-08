ЦСКА победит в Перми
Что нужно знать о стартовом матче первого осеннего тура чемпионата.
8 сентября. Пермь. Стадион «Звезда». 17.30 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
СУДЬЯ: С. С. Иванов (Ростов-на-Дону).
Прогноз Winline — П1 5.60 — Н 3.44 — П2 1.72.
НОВОСТИ КОМАНД
«Амкар» внес в заявку на сезон защитника Дмитрия Белорукова. Россиянин выступал за пермяков с 2004 по 2016 год, после чего перешел в московское «Динамо». По информации «СЭ», игрок вернулся в Пермь на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Тренер Вадим Евсеев вернулся в «Амкар». Евсеев уже работал в «Амкаре» в сезоне-2015/16, после чего принял предложение «Текстильщика». В начале сентября стало известно, что 41-летний
7 сентября в тренировке «Амкара» в первый раз принял участие полузащитник Саид Эззатоллахи. Иранец был арендован «Амкаром» у «Ростова» на один сезон.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок России 2018 года на своем стадионе. «ВЭБ Арена», домашний стадион армейцев, вмещает 30 тысяч человек. «Мы планируем», — приводит ТАСС ответ Бабаева на вопрос о возможности подачи заявки.
Болельщики ЦСКА признали защитника Георгия Щенникова лучшим игроком команды в августе. В прошлом месяце на его счету три гола в шести матчах РФПЛ и Лиги чемпионов. За девять предыдущих лет в составе
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Две последние встречи «Амкара» и ЦСКА в Перми завершились с одинаковым счетом 2:0. Правда, исход поединков был диаметрально противоположным. В сезоне-2015/16 два безответных мяча забил «Амкар», а в сезоне-2016/17 — ЦСКА.
В этом сезоне «Амкар» до сих пор ни разу не выиграл дома. В трех матчах пермяки потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.
В последний раз ЦСКА дважды побеждал в матчах с «Амкаром» в сезоне-2013/14. После этого армейцы обязательно хотя бы раз за чемпионат теряли очки во встречах с пермяками.
ЦСКА еще ни разу не проигрывал на выезде в текущем сезоне. В трех матчах армейцы одержали две победы и один раз сыграли вничью.
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