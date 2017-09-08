«СКА-Хабаровску» разрешили усилиться полузащитником из Аргентины

Российский футбольный союз удовлетворил заявление руководства клуба «СКА-Хабаровск» о регистрации полузащитника Алехандро Барбаро после закрытия трансферного окна. Аргентинец упоминается в сообщении, сделанном на официальном сайте ведомства по итогам заседания комитета по статусу игроков.

«Разрешить Ассоциации «ФК «СКА-Хабаровск» осуществить регистрацию футболиста-профессионала Барбаро Алехандро Брайана 1992 года рождения для участия в соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении всех соответствующих документов», — говорится в тексте.

Известно, что последним клубом Барбаро являлся кипрский «Аполлон». В минувшем сезоне чемпионата европейской страны футболист провёл 16 матчей, отметившись двумя голами. Команда заняла третье место в высшей лиге Кипра, а также выиграла Кубок страны. Ранее хавбек выступал за несколько клубов на родине, носил форму уругвайского «Насьоналя».

«У нас была такая идея, но говорить о том, что этот футболист будет выступать за клуб, пока преждевременно. В Хабаровске его физически нет. Теоретически, заявить игрока после закрытия окна можно, если он имеет статус свободного агента и вовремя расторг контракт с предыдущим клубом. В любом случае, потребуется определённая процедура», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель пресс-службы ФК «СКА-Хабаровск» Андрей Анфиногентов.

Он отметил, что в подобных случаях РФС необходимо заранее уведомить письмом об интересе к тому или иному футболисту — но это не обязательно приведёт к подписанию контракта с таковым.

«Есть такой бразильский игрок Карлос Адилсон по прозвищу Гояно, который выступал за португальскую “Ароку”. Он недавно даже посещал Хабаровск, подписал некоторые документы. Но после медосмотра полетел обратно. Выяснилось, что у футболиста есть склонность к травмам на искусственном поле. Так что и об этом аргентинце говорить рано», — резюмировал собеседник.