Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных

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Экзамен профессора Гаджиева

Московский ЦСКА по итогам восьми туров расположился на не самом привычном для себя шестом месте и отстает от лидирующего петербургского «Зенита» уже на 7 очков. В пятницу команда Виктора Ганчаренко на выезде встретится с замыкающим турнирную таблицу РФПЛ «Амкаром». Пермяки начали сезон с четырех поражений кряду, но постепенно наладили игру и в последнем матче даже сумели обыграть тульский «Арсенал». Команда Гаджи Гаджиева как обычно постарается навязать армейцам борьбу на каждом участке поля, а ЦСКА предстоит потрудиться, чтобы взломать оборону «красно-черных» на искусственном газоне.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 9, 8.09.2017, 17:30 -:- Амкар ЦСКА

Накануне в предматчевой тренировке на стадионе «Звезда» приняли участие все футболисты «Амкара». Работал вместе с командой и новичок «красно-черных», игрок национальной сборной Ирана Саид Эззатоллахи, который прилетел в Пермь в четверг. Гаджиев признал, что старт сезона не удался, поэтому игра с ЦСКА даст ответ на вопрос, была ли во время паузы на игры сборных проделана работа над ошибками. «Более чем неудовлетворительно выступает команда, старт один из худших за то время, что я здесь», — сказал Гаджиев в интервью, которое размещено на сайте клуба.

ЦСКА вылетел в Пермь в четверг в 15:43 из аэропорта Шереметьево одним рейсом с молодежной командой. В матче 8-го тура «красно-синие» уступили дома грозненскому «Ахмату» из-за ошибки судьи, который не увидел, что мяч пересек лицевую до того, как было зафиксировано взятие ворот. Команда Виктора Ганчаренко обязана играть на победу в Перми, если хочет продолжить гонку за ушедшим в отрыв «Зенитом» и продемонстрировать умение собираться после неудачных результатов перед Лигой чемпионов.

Бердыев в гостях у Карреры

Главным матчем субботы должна стать встреча действующего чемпиона, московского «Спартака», который примет казанский «Рубин». Команда из столицы Татарстана уже оторвалась от «красно-белых» на пять баллов в турнирной таблице. Вернувшийся в Казань главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев успел отладить не только игру в обороне, но и в атаке. В двух последних матчах казанский клуб одержал победы с сухим счетом, взяв верх над махачкалинским «Анжи» (6:0) и «Тосно» (Ленинградская область) (1:0).

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 9, 9.09.2017, 19:00 -:- Спартак М Рубин

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера изначально был приглашен в клуб для того, чтобы выстроить игру в обороне. Мастером оборонительного футбола слывет и Бердыев, так что предстоящий матч обещает быть богатым на тактические ухищрения и тренерские задумки. «Красно-белые» по-прежнему не могут рассчитывать на нападающего сборной Кабо-Верде Зе Луиша, который не тренировался с командой в среду из-за полученного растяжения мышц живота.

Также в субботу «Тосно» в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» сыграет с дагестанским «Анжи». Команда Вадима Скрипченко в предыдущем матче чемпионата одержала домашнюю победу над «Уфой» и чуть улучшила турнирное положение. В том случае, если махачкалинцы выиграют в Петербурге — обойдут команду Дмитрия Парфенова. Интересно будет понаблюдать за тем, как проявят себя лидеры тосненцев Антон Заболотный и Евгений Чернов, которые ранее получили вызов в сборную России.

Закрепившийся в лидирующей тройке «Ростов» дома встретится с тульским «Арсеналом», который осел в «зоне стыковых матчей». Ростовчане в текущем розыгрыше РФПЛ пропустили наряду с «Зенитом» меньше всех мячей — 3, поэтому команда Миодрага Божовича, не сумевшая в предыдущем матче дома распечатать ворота «Амкара», испытает большие сложности на берегу Дона.

Вслед за сборной «Динамо» пройдет проверку «Зенитом»

Московское «Динамо» в воскресенье в домашнем матче встретится с «Зенитом». Клуб из Санкт-Петербурга уверенно лидирует в чемпионате и остается единственной командой, не познавшей горечи поражений. Перед игрой с «Зенитом» «бело-голубые» приняли участие в товарищеском матче со сборной России. Команда Станислава Черчесова легко разделалась с московским клубом — 3:0, но «бело-голубые» получили необходимую практику перед игрой с командой Роберто Манчини.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 9, 10.09.2017, 14:00 -:- Динамо М Зенит

Любопытно, что голкипер петербуржцев Андрей Лунев и полузащитник Далер Кузяев могут провести второй матч против «бело-голубых» кряду, на этот раз защищая честь «Зенита». Главная интрига встречи заключается в том, продолжит ли забивать форвард Александр Кокорин, который уже наколотил 9 мячей в сезоне (6 в чемпионате и 3 — в Лиге Европы).

Также в воскресенье наступающий на пятки «Зениту» в таблице «Локомотив» сыграет в гостях с грозненским «Ахматом». В хорошем расположении духа пребывают лидеры «железнодорожников» Дмитрий Тарасов и братья Миранчуки, которые провели удачный матч за сборную России во время паузы.

«Уфа» Сергея Семака дома встретится с «Краснодаром», который после вылета из Лиги Европы сосредоточил все усилия на достижении результата во внутреннем первенстве. Огорчить уфимцев на их поле постарается один из лучших форвардов РФПЛ Федор Смолов, который в предыдущей игре с московским «Динамо» отметился дублем.

Завершит программу девятого тура чемпионата России игра в Екатеринбурге, где местный «Урал» встретится со «СКА-Хабаровск». Команда Александра Тарханова прослыла самой «мирной» в сезоне, поскольку шесть из восьми матчей чемпионата завершила вничью. «Шмели» пока не одержали ни одной победы в домашних стенах, встреча с новичком РФПЛ — самое время исправить ноль в графе домашние победы на единицу. Сделать это будет непросто, поскольку хабаровчане не проигрывают уже четыре тура.