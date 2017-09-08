Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 сен —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Чемпионат России по футболу возобновится после перерыва на матчи сборных команд, 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА, а завершится в понедельник игрой между екатеринбургским «Уралом» и «СКА-Хабаровск».
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Экзамен профессора Гаджиева
Московский ЦСКА по итогам восьми туров расположился на не самом привычном для себя шестом месте и отстает от лидирующего петербургского «Зенита» уже на 7 очков. В пятницу команда Виктора Ганчаренко на выезде встретится с замыкающим турнирную таблицу РФПЛ «Амкаром». Пермяки начали сезон с четырех поражений кряду, но постепенно наладили игру и в последнем матче даже сумели обыграть тульский «Арсенал». Команда Гаджи Гаджиева как обычно постарается навязать армейцам борьбу на каждом участке поля, а ЦСКА предстоит потрудиться, чтобы взломать оборону «красно-черных» на искусственном газоне.
Накануне в предматчевой тренировке на стадионе «Звезда» приняли участие все футболисты «Амкара». Работал вместе с командой и новичок «красно-черных», игрок национальной сборной Ирана Саид Эззатоллахи, который прилетел в Пермь в четверг. Гаджиев признал, что старт сезона не удался, поэтому игра с ЦСКА даст ответ на вопрос, была ли во время паузы на игры сборных проделана работа над ошибками. «Более чем неудовлетворительно выступает команда, старт один из худших за то время, что я здесь», — сказал Гаджиев в интервью, которое размещено на сайте клуба.
ЦСКА вылетел в Пермь в четверг в 15:43 из аэропорта Шереметьево одним рейсом с молодежной командой. В матче 8-го тура «красно-синие» уступили дома грозненскому «Ахмату»
Бердыев в гостях у Карреры
Главным матчем субботы должна стать встреча действующего чемпиона, московского «Спартака», который примет казанский «Рубин». Команда из столицы Татарстана уже оторвалась от «красно-белых» на пять баллов в турнирной таблице. Вернувшийся в Казань главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев успел отладить не только игру в обороне, но и в атаке. В двух последних матчах казанский клуб одержал победы с сухим счетом, взяв верх над махачкалинским «Анжи» (6:0) и «Тосно» (Ленинградская область) (1:0).
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера изначально был приглашен в клуб для того, чтобы выстроить игру в обороне. Мастером оборонительного футбола слывет и Бердыев, так что предстоящий матч обещает быть богатым на тактические ухищрения и тренерские задумки. «Красно-белые»
Также в субботу «Тосно» в
Закрепившийся в лидирующей тройке «Ростов» дома встретится с тульским «Арсеналом», который осел в «зоне стыковых матчей». Ростовчане в текущем розыгрыше РФПЛ пропустили наряду с «Зенитом» меньше всех мячей — 3, поэтому команда Миодрага Божовича, не сумевшая в предыдущем матче дома распечатать ворота «Амкара», испытает большие сложности на берегу Дона.
Вслед за сборной «Динамо» пройдет проверку «Зенитом»
Московское «Динамо» в воскресенье в домашнем матче встретится с «Зенитом». Клуб из
Любопытно, что голкипер петербуржцев Андрей Лунев и полузащитник Далер Кузяев могут провести второй матч против «бело-голубых» кряду, на этот раз защищая честь «Зенита». Главная интрига встречи заключается в том, продолжит ли забивать форвард Александр Кокорин, который уже наколотил 9 мячей в сезоне (6 в чемпионате и 3 — в Лиге Европы).
Также в воскресенье наступающий на пятки «Зениту» в таблице «Локомотив» сыграет в гостях с грозненским «Ахматом». В хорошем расположении духа пребывают лидеры «железнодорожников» Дмитрий Тарасов и братья Миранчуки, которые провели удачный матч за сборную России во время паузы.
«Уфа» Сергея Семака дома встретится с «Краснодаром», который после вылета из Лиги Европы сосредоточил все усилия на достижении результата во внутреннем первенстве. Огорчить уфимцев на их поле постарается один из лучших форвардов РФПЛ Федор Смолов, который в предыдущей игре с московским «Динамо» отметился дублем.
Завершит программу девятого тура чемпионата России игра в Екатеринбурге, где местный «Урал» встретится со «СКА-Хабаровск». Команда Александра Тарханова прослыла самой «мирной» в сезоне, поскольку шесть из восьми матчей чемпионата завершила вничью. «Шмели» пока не одержали ни одной победы в домашних стенах, встреча с новичком РФПЛ — самое время исправить ноль в графе домашние победы на единицу. Сделать это будет непросто, поскольку хабаровчане не проигрывают уже четыре тура.
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