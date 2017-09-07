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7 сентября 2017, 21:29 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Ндинга перешел из «Локомотива» в турецкий «Сивасспор»

МОСКВА, 7 сен — Р-Спорт. Полузащитник Дельвин Ндинга, выступавший за московский футбольный клуб «Локомотив», продолжит карьеру в «Сивасспоре», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Ндинга перешел из Локомотива в турецкий Сивасспор - Фото Увеличить
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Как сообщается, конголезский полузащитник подписал с «Сивасспором» контракт сроком на два года, подробности трансфера не разглашаются.

«Локомотив» взял Ндинга в аренду в 2015 году у «Монако», а в следующем году права на футболиста перешли железнодорожникам. В сезоне-2015/16 полузащитник имел постоянное место в основном составе, однако с приходом на пост главного тренера Юрия Семина в августе прошлого года за клуб практически не играл. В общей сложности в составе «Локомотива» Ндинга провел 43 матча и стал обладателем Кубка России-2016/17.

Ндинга до «Локомотива» защищал цвета французского «Осера», «Монако» и греческого «Олимпиакоса». В активе футболиста 42 матча и один гол за сборную Конго.

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