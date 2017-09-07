ЦСКА планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок России 2018 года

На вопрос, будет ли ЦСКА подавать заявку на проведение матча за Суперкубок России по итогам текущего сезона, Бабаев ответил: «Мы планируем».

Стадион ЦСКА, который в октябре будет окончательно переименован в «ВЭБ-Арену», располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ Москвы), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). Общая стоимость проекта составила $350 млн.