Глава ВЭБ: Процесс нейминга стадиона ФК ЦСКА завершится в октябре

«Процесс нейминга завершен не полностью. Думаю, что он завершится в октябре», — сказал Горьков.

Стадион «ВЭБ-Арена» располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ Москвы), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). Внешэкономбанк инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.