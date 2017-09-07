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7 сентября 2017, 9:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Глава ВЭБ: Процесс нейминга стадиона ФК ЦСКА завершится в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Юридический процесс переименования стадиона футбольного клуба ЦСКА в «ВЭБ-Арену» завершится в октябре. Об этом журналистам рассказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в кулуарах Восточного экономического форума.

«Процесс нейминга завершен не полностью. Думаю, что он завершится в октябре», — сказал Горьков.

Стадион «ВЭБ-Арена» располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ Москвы), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). Внешэкономбанк инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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