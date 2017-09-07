Глава ВЭБ: Процесс нейминга стадиона ФК ЦСКА завершится в октябре
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Юридический процесс переименования стадиона футбольного клуба ЦСКА в «ВЭБ-Арену» завершится в октябре. Об этом журналистам рассказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в кулуарах Восточного экономического форума.
«Процесс нейминга завершен не полностью. Думаю, что он завершится в октябре», — сказал Горьков.
Стадион «ВЭБ-Арена» располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ Москвы), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). Внешэкономбанк инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.
Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным
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