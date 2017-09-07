Защитник Георгий Наваловский возвращается в «СКА-Хабаровск» после матчей за сборную Грузии

Хабаровск, 7 сентября, AmurMedia.

Действующий игрок футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Георгий Наваловский возвращается на Дальний Восток. Защитника вызвали в состав национальной сборной Грузии для участия в квалификационном турнире ФИФА Чемпионата Мира-2018. Команда Наваловского заняла пятое место в группе D и лишилась шанса на выход в финальные раунды, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу «армейцев».

В очередном матче отборочного турнира Чемпионата мира сборная Грузии встретилась с австрийской командой. Игра состоялась на венском стадионе «Эрнст Хаппель». Она завершилась ничьей — 1:1. Георгий Наваловский провел на поле все 90 минут встречи.

После восьми матчей квалификационного отбора национальная сборная Грузии заняла пятое место в турнирной таблице своей группы. В активе команды 5 очков и она утратила шансы на продолжение борьбы за путевку в финальный раунд Чемпионата мира-2018. Сейчас в группе D лидирует сборная Сербии — в копилке команды 18 баллов.

Другой игрок «СКА-Хабаровска», форвард Руслан Корян был вызван в национальную сборную Армении. Нападающий «армейцев» стал автором гола за свою команду в игре с датскими футболистами. В рамках турнира для сборных УЕФА Армения проводила в Ереване матч 8-го тура квалификации для команд группы Е. По итогам встречи сборная Дании взяла верх с результатом 4:1, автором единственного гола за армян стал Руслан Корян. На шестой минуте игры он открыл счет, забив Касперу Шмейхелю.

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В этом матче Корян провел на поле 75 минут. После восьми матчей квалификации у сборной Армении 6 очков и пятое место в турнирной таблице группы Е. Таким образом, команда утратила шансы пройти квалификацию в финальный раунд чемпионата мира-2018. С 19 баллами в группе Е лидирует сборная Польши.