Магомед Оздоев: Бердыев все говорит в глаза
Этот хавбек с ходу стал основной фигурой в построениях нового «Рубина» — центральный полузащитник казанцев во всех 8 матчах отыграл по 90 минут. В разговоре с корреспондентом «СЭ» он рассказал о слухах про переход в «Спартак» и нюансах работы с Курбаном Бердыевым.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
РЕШЕНИЕ ОСТАТЬСЯ В «РУБИНЕ» БЫЛО ТВЕРДЫМ
— Магомед,
— Болело колено, и я прошел медобследование. Станислав Черчесов и врачи сборной сказали, что восстанавливаться могу в Казани, надо было избежать нагрузок. В городе есть все для правильного лечения.
— То есть последние матчи до перерыва играли с травмой?
— Да. Воспаление в колене. МРТ это подтвердило. Сейчас уже чувствую себя хорошо. С 28 августа занимался индивидуально, а последние пару дней тренируюсь в общей группе.
— Видели матч новой сборной против
— У меня была тренировка, успел только на второй тайм. Что можно сказать? Молодцы, выиграли.
— Трансферное окно закрыто. Но каждые полгода стабильно к вам
— Хорошо пережил.
— Но ведь говорили о реальном интересе «Спартака», как можно не обращать на это внимания?
— Для меня на данном этапе самое главное — работать и доказывать в «Рубине». Сейчас мое решение остаться в клубе было очень твердым.
— И вы, и агент часто говорили, что есть желание поработать именно с Бердыевым.
— Да, я давно этого хотел.
— В чем феномен тренера?
— Для меня это честность перед игроками. Он говорит как есть, в глаза. Зная это, каждый хочет тренироваться и отдается полностью.
— Колоссальная разница на контрасте с Грасией?
— Я бы не хотел обсуждать Хави Грасию. Он ушел, ушел и его штаб. Он проделал свою работу.
ПРОШЛЫЙ ЧЕМПИОНАТ — САМЫЙ СЛАБЫЙ ИЗ ВСЕХ, В КОТОРЫХ Я ИГРАЛ
— Сильно ли изменились ваши функции на поле при Бердыеве?
— Нет, несильно. Остался в той же позиции — box to box.
— «Рубин» начал чемпионат с двух поражений. Это стало сильным ударом для команды?
— Я бы не сказал, что в первом тайме матча против «Краснодара» мы заслуживали такого итога (к перерыву казанцы уступали 0:2. — Прим. «СЭ»). Да, ошиблись, пропустили. В целом результат закономерен. С «Зенитом» выглядели хорошо, но футбол так устроен, что игра и результат часто не зависят друг от друга.
— Но
— Я люблю смотреть в таблицу в конце чемпионата. Когда подойдет 30-й тур, тогда и посмотрим. Да, до перерыва будет сыграно 20 туров. Нужно выходить, биться и побеждать.
— Но
— Знаете, посмотрев на уровень нынешнего чемпионата, могу сказать, что любая команда может дать бой. Потому что прошлый чемпионат, на мой взгляд, стал самым слабым из всех, в которых я сыграл. Команды слабые, уровень матчей низкий. По одному Томску можно было сказать… Когда дубль доигрывает сезон — это не то. Сейчас все команды намного сильнее. Та же Тула, которая в прошлом сезоне боролась за выживание, сейчас очень хороша. Хабаровск, «Тосно», «Ростов» — да все команды сильные.
— В ближайшем туре вас ждет матч против «Спартака». Это особенная игра?
— Для меня каждая игра особенная.
— В «Рубин» вернулся Сесар Навас. Как отнеслись к его переходу?
— Это очень круто! Я провел с Навасом один сезон и понял, что он сильнейший защитник из числа тех, с которыми я играл. Он очень хорош и в раздевалке: смеется, создает атмосферу. Сесар делает партнеров лучше! Рядом с ним ты растешь.
— Не так давно команду покинул форвард Жонатас…
— Это потеря. Жонатас — хороший футболист, забивал голы. Но у нас есть нападающие, которые не хуже. Канунников, Азмун. Есть молодой Жемалетдинов, который хорошо себя проявляет. А еще в команде есть наш «вечный двигатель» Карадениз.
— «Рубин» шесть матчей провел без поражений. Пауза на матчи сборных во вред не пойдет?
— Думаю, что нет. Мы хорошо поработали. Было много двухразовых тренировок. Много физики, много тактики. Бердыев видит каждого игрока. Есть грамотные помощники, которые подсказывают нам. Они знают все плюсы и минусы.
— Нет проблем между русскими и легионерами?
— В «Рубине» никогда не было такой проблемы. Мы все стараемся друг друга поддерживать.
Артур ЕНИКЕЕВ из Казани.
ОЗДОЕВ ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ ОБЫГРЫВАЛ «СПАРТАК»
Магомед Оздоев провел 10 матчей против «Спартака» в чемпионатах России. Лишь в четырех встречах команды полузащитника набирали очки, победив всего однажды — 2 сентября 2012 года три очка взял «Локо». Любопытно, что решающий гол в той встрече записал на свой счет Роман Павлюченко, заменивший Оздоева при счете 0:1.
Кирилл БУРДАКОВ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter