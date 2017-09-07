Магомед Оздоев: Бердыев все говорит в глаза

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РЕШЕНИЕ ОСТАТЬСЯ В «РУБИНЕ» БЫЛО ТВЕРДЫМ

— Магомед, из-за травмы вы не попали в список футболистов, вызванных на недавний матч сборной России против «Динамо». Как себя чувствуете сейчас?

— Болело колено, и я прошел медобследование. Станислав Черчесов и врачи сборной сказали, что восстанавливаться могу в Казани, надо было избежать нагрузок. В городе есть все для правильного лечения.

— То есть последние матчи до перерыва играли с травмой?

— Да. Воспаление в колене. МРТ это подтвердило. Сейчас уже чувствую себя хорошо. С 28 августа занимался индивидуально, а последние пару дней тренируюсь в общей группе.

— Видели матч новой сборной против бело-голубых?

— У меня была тренировка, успел только на второй тайм. Что можно сказать? Молодцы, выиграли.

— Трансферное окно закрыто. Но каждые полгода стабильно к вам кто-то проявляет интерес. Фамилия Оздоев постоянно всплывает в сводках возможных переходов. Как пережили это трансферный период?

— Хорошо пережил.

— Но ведь говорили о реальном интересе «Спартака», как можно не обращать на это внимания?

— Для меня на данном этапе самое главное — работать и доказывать в «Рубине». Сейчас мое решение остаться в клубе было очень твердым.

— И вы, и агент часто говорили, что есть желание поработать именно с Бердыевым.

— Да, я давно этого хотел.

— В чем феномен тренера?

— Для меня это честность перед игроками. Он говорит как есть, в глаза. Зная это, каждый хочет тренироваться и отдается полностью.

— Колоссальная разница на контрасте с Грасией?

— Я бы не хотел обсуждать Хави Грасию. Он ушел, ушел и его штаб. Он проделал свою работу. Что-то получилось, а что-то не сложилось.

Квинси ПРОМЕС и Магомед ОЗДОЕВ. Спорт-Экспресс

ПРОШЛЫЙ ЧЕМПИОНАТ — САМЫЙ СЛАБЫЙ ИЗ ВСЕХ, В КОТОРЫХ Я ИГРАЛ

— Сильно ли изменились ваши функции на поле при Бердыеве?

— Нет, несильно. Остался в той же позиции — box to box.

— «Рубин» начал чемпионат с двух поражений. Это стало сильным ударом для команды?

— Я бы не сказал, что в первом тайме матча против «Краснодара» мы заслуживали такого итога (к перерыву казанцы уступали 0:2. — Прим. «СЭ»). Да, ошиблись, пропустили. В целом результат закономерен. С «Зенитом» выглядели хорошо, но футбол так устроен, что игра и результат часто не зависят друг от друга.

— Но сейчас-то в таблицу уже смотреть намного приятнее.

— Я люблю смотреть в таблицу в конце чемпионата. Когда подойдет 30-й тур, тогда и посмотрим. Да, до перерыва будет сыграно 20 туров. Нужно выходить, биться и побеждать.

— Но все-таки с «Зенитом», ЦСКА, «Локо» и «Краснодаром» вы уже сыграли…

— Знаете, посмотрев на уровень нынешнего чемпионата, могу сказать, что любая команда может дать бой. Потому что прошлый чемпионат, на мой взгляд, стал самым слабым из всех, в которых я сыграл. Команды слабые, уровень матчей низкий. По одному Томску можно было сказать… Когда дубль доигрывает сезон — это не то. Сейчас все команды намного сильнее. Та же Тула, которая в прошлом сезоне боролась за выживание, сейчас очень хороша. Хабаровск, «Тосно», «Ростов» — да все команды сильные.

— В ближайшем туре вас ждет матч против «Спартака». Это особенная игра?

— Для меня каждая игра особенная.

— В «Рубин» вернулся Сесар Навас. Как отнеслись к его переходу?

— Это очень круто! Я провел с Навасом один сезон и понял, что он сильнейший защитник из числа тех, с которыми я играл. Он очень хорош и в раздевалке: смеется, создает атмосферу. Сесар делает партнеров лучше! Рядом с ним ты растешь.

— Не так давно команду покинул форвард Жонатас…

— Это потеря. Жонатас — хороший футболист, забивал голы. Но у нас есть нападающие, которые не хуже. Канунников, Азмун. Есть молодой Жемалетдинов, который хорошо себя проявляет. А еще в команде есть наш «вечный двигатель» Карадениз.

— «Рубин» шесть матчей провел без поражений. Пауза на матчи сборных во вред не пойдет?

— Думаю, что нет. Мы хорошо поработали. Было много двухразовых тренировок. Много физики, много тактики. Бердыев видит каждого игрока. Есть грамотные помощники, которые подсказывают нам. Они знают все плюсы и минусы.

— Нет проблем между русскими и легионерами?

— В «Рубине» никогда не было такой проблемы. Мы все стараемся друг друга поддерживать.

Артур ЕНИКЕЕВ из Казани.

ОЗДОЕВ ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ ОБЫГРЫВАЛ «СПАРТАК»

Магомед Оздоев​ провел 10 матчей против «Спартака» в чемпионатах России. Лишь в четырех встречах команды полузащитника набирали очки, победив всего однажды — 2 сентября 2012 года три очка взял «Локо». Любопытно, что решающий гол в той встрече записал на свой счет Роман Павлюченко, заменивший Оздоева при счете 0:1.

Кирилл БУРДАКОВ.