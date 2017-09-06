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6 сентября 2017, 20:29 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики ЦСКА признали Щенникова лучшим игроком августа

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников одержал победу в голосовании за лучшего игрока команды по итогам августа по версии болельщиков, сообщает пресс-служба «армейцев».

Защитник московского ЦСКА Георгий <span class=error>Щенников</span> одержал победу в голосовании за лучшего игрока команды по итогам августа по версии болельщиков сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> армейцев. Увеличить
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Голосование проходило на официальном сайте ЦСКА. Щенников получил 29% голосов, голкипер Игорь Акинфеев — 22%, полузащитник Александр Головин — 18%.

Щенников принял участие в шести матчах за ЦСКА в августе и записал в свой актив три гола. 26-летний российский защитник отличался в матчах с «Рубином», «Спартаком» и «Янг Бойз».

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