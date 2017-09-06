Болельщики ЦСКА признали Щенникова лучшим игроком августа

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Голосование проходило на официальном сайте ЦСКА. Щенников получил 29% голосов, голкипер Игорь Акинфеев — 22%, полузащитник Александр Головин — 18%.

Щенников принял участие в шести матчах за ЦСКА в августе и записал в свой актив три гола. 26-летний российский защитник отличался в матчах с «Рубином», «Спартаком» и «Янг Бойз».