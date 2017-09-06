Мануэл Фернандеш: Чемпионство? Чудеса случаются

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Главным откровением старта чемпионата наряду с неудачами обладателя титула «Спартака» стали успехи «Локомотива»: железнодорожники обыграли красно-белых и ЦСКА, а от идущего на первом месте «Зенита» отстают всего на одно очко. В интервью «СЭ» один из лидеров красно-зеленых рассказал, за счет чего команда стабильно набирает очки, и оценил прогресс братьев Миранчук. А заодно лучший ассистент премьер-лиги прошлого сезона признался, что не рассчитывает сыграть за сборную Португалии на чемпионате мира в России вместе с новым одноклубником Эдером — поезд, по мнению Фернандеша, уже ушел.

Мы созвонились во вторник вечером, сразу после товарищеского матча «Локо» против «Анкарана». Москвичи разгромили аутсайдера высшей лиги чемпионата Словении 4:1. В первом тайме Фернандеш сначала выполнил голевой навес на Эдера, а затем отличился сам — после паса Касаева пяткой. На этом программа австрийского сбора завершилась. 10 сентября «Локо» ждет сложнейший гостевой поединок с «Ахматом».

СБОРНАЯ ОБО МНЕ НЕ ВСПОМНИТ

— Соперник так себе, что скрывать, — сказал Фернандеш. — Но главное не результат. Практику получили ребята, редко попадающие в состав в официальных матчах. Через подобные игры проще набирать форму, налаживать связи. Впереди длинный сезон, резервы нам обязательно пригодятся. Так что плюсы очевидны. Да и в целом австрийский сбор прошел отлично: мы еще больше сплотились, ничто не отвлекало от работы.

— Первый матч за «Локо» провел Эдер. Как вам дебют?

— Он был хорош! Эдеру, конечно, нужно время. Уверен, что он, как только адаптируется, принесет «Локомотиву» много пользы.

— Для вас важно, что в команде появился соотечественник?

— Рад, что он теперь с нами, вот какое дело: лично для меня ничего не меняется: я и прежде выкладывался на полную ради успеха «Локо». Какая разница, кто при этом играет в атаке — португалец или кто-то другой?

— Мы общались с Эдером после его первой тренировки, и он пообещал доказать всем, что «круче Дзюбы», который также мог оказаться в «Локо».

— Ха, а к чему такие сравнения? Он серьезный форвард, опытный, и у него есть все, чтобы успешно проявить себя в России.

— В том числе чтобы вместе с вами обратить на себя внимание главного тренера сборной Португалии, верно?

— Я так не думаю. Говорю за себя, не за Эдера. У сборной сейчас сформировавшийся состав, и не верится, что про меня вспомнят. Считаю, что в прошлом сезоне заслуживал шанса на вызов, однако не дождался. Хотя Фернанду Сантуш был моим тренером в «Бенфике». Но ни о какой обиде речи нет, я все понимаю: сейчас в сборную вызываются достойные. Тем более команда победила на чемпионате Европы, и было бы странно сильно менять состав.

— Но в прошлом сезоне «Локо» не играл в еврокубках. Может, Лигой Европы сделаете себе рекламу?

— Посмотрим. Я люблю свою сборную, но прежде всего меня заботят дела «Локомотива».

УСТУПАЕМ ПО СОСТАВУ «ЗЕНИТУ», «СПАРТАКУ». И ЦСКА ТОЖЕ

— Давайте тогда о «Локо». Нынешнее второе место команды многих удивляет.

— А что удивляться? Мы просто стали настоящей командой. Это главное. Отлично знаем свои сильные стороны, а также минусы, над устранением которых усердно работаем. Если продолжим в том же духе, то окажемся в итоге на очень хорошей позиции. Хотя по составу уступаем тем же «Зениту» и «Спартаку».

— Считаете, что уступаете?

— Да. У них больше индивидуально сильных игроков, футболистов хай-класса, больше возможностей для маневра. Но мы берем другим — командными взаимодействиями и грамотной тактикой. И благодаря этому способны оказаться по итогам сезона высоко в таблице, даже в медалях.

— А чемпионство? Посмотрите, «Зенит» сейчас всего в одном шаге.

— В футболе случаются чудеса. И никто не знает, как все сложится. Но мне нравится ставить себе более выполнимые задачи. Важно быть реалистами. Перед нами поставлена цель — быть в пятерке. И это, как мне кажется, честно. Если сумеем подняться еще выше — что ж, тогда это будет очень крутой сезон.

— А реально в принципе остановить «Зенит» с учетом его возможностей и последних трансферов?

— Дорогие покупки не означают, что команда будет всегда побеждать. Давайте не будем торопиться. Хотя на сегодня «Зенит» — сильнейшая команда России, факт.

— А Кокорин — лучший бомбардир чемпионата. Наверняка в курсе, как его раньше критиковали.

— Не готов оценивать его игру, потому что видел далеко не все матчи «Зенита», но одно могу сказать точно: за год для домашнего чемпионата мира Россия должна быть рада, что один из талантливых футболистов начал раскрывать свои возможности.

Антон МИРАНЧУК (слева), Мануэл ФЕРНАНДЕШ и Алексей МИРАНЧУК. Спорт-Экспресс

МИРАНЧУКАМ Я НЕ УЧИТЕЛЬ, А ДРУГ

— Продолжим тему талантов. В этом сезоне компанию в центральной линии составляют вам уже два брата Миранчук. Что скажете об их прогрессе?

— Парни — большие молодцы. Самое главное для них сейчас — играть, играть… Через опыт они будут продолжать расти, ведь совсем еще молоды. Алексей давно стал ключевой фигурой, Антон его догоняет. Мой совет им прост: нужно и дальше наслаждаться футболом, и прогресс продолжится естественным путем.

— Вы чувствуете себя учителем для близнецов?

— (Смеется.) Нет, я старше, но я не учитель. Просто наслаждаюсь игрой с ними и работой на тренировках. Я им друг!

— Болельщики «Локо» признали вас лучшим игроком команды по итогам прошлого сезона. Чувствуете себя лидером?

— Получить такую награду приятно, но для меня это не более чем признание за усердную работу.

— Просто до этого ваши дела в «Локо» совсем не ладились.

— И на то были причины. Первый мой сезон в России получился еще куда ни шло, но второй… Даже вспоминать не хочу. По неведомым причинам я вообще не получал шанса проявить себя, постоянно оставался в запасе, потом вообще оказался в дубле. Хотя не был травмирован, продолжал честно тренироваться. Это было непростое время.

— Спасением стали перемены в руководстве и тренерском штабе, случившиеся год назад…

— О да! Мне просто дали возможность свободно конкурировать за место в составе. И я ею воспользовался.

Юрий СЕМИН и Мануэл ФЕРНАНДЕШ. Спорт-Экспресс

ПО-РУССКИ ГОВОРЮ, НО КУДА МНЕ ДО ГИЛЬЕРМЕ!

— Семин в недавнем интервью «СЭ» восхищался вашим профессионализмом. Рассказывал, что вы даже в свободное от тренировок время регулярно проводите часы в тренажерке.

— Да, зал неподалеку от моего дома — это, пожалуй, мое любимое место в Москве (смеется). Занятия там помогают ощущать себя сильным, избегать травм.

— Не секрет, что вы уже неплохо объясняетесь на русском. За три года, проведенных в стране, стали ощущать себя по-настоящему своим?

— В команде знание русского очень помогает. И на поле, и в быту. Все сразу становится проще. Но до уровня Гильерме мне далеко. Все-таки он здесь уже десять лет. Куда мне со своими тремя!

— За что вы успели полюбить Россию?

— Московское лето. Оно чудесно. А еще очень ценю, что, как и любой настоящий мегаполис, Москва не спит. Если мне что-то понадобится посреди ночи, то не придется ждать 11 утра, пока откроется магазин.

— А что по-прежнему раздражает, не поддается пониманию?

— Все банально: холод, начиная где-то с ноября, и пробки. С этими вещами ничего не поделать. И их невозможно принять.

— Недавно прошла новость, что вы якобы могли покинуть «Локо» этим летом и Семин беседовал с вами на эту тему. Было нечто подобное?

— Насколько знаю, никаких конкретных предложений на мой счет от других клубов в «Локомотив» не поступало. Да и с чего мне сейчас уходить? У нас многое получается. Есть Лига Европы, где мы должны выходить из группы. Есть хорошие позиции в чемпионате, где мы ставим высокие цели. А главное — есть сплоченная команда.