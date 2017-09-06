Зе Луиш выбыл из строя на 2 недели из-за растяжения мышц живота

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У 26-летнего нападающего выявлено растяжение мышц живота, и возвращение игрока в строй ожидается примерно через 14 дней. Таким образом, Зе Луиш пропустит матчи чемпионата России против казанского «Рубина» (9 сентября) и «Тосно» из Ленинградской области (17 сентября), а также не сможет помочь своей команде в стартовой встрече группового раунда Лиги чемпионов со словенским «Марибором» на выезде (13 сентября).

Ранее из-за микронадрыва мышц задней поверхности правого бедра Зе Луиш уже пропустил матчи премьер-лиги против московского «Локомотива» (поражение спартаковцев — 3:4) и «СКА-Хабаровска» (0:0).

В среду первую тренировку в составе «Спартака» провел бразильский новичок Педро Роша, который занимался в общей группе. Также к партнерам по команде присоединились вернувшиеся из сборных Илья Кутепов, Александр Селихов, Ивелин Попов и Куинси Промес. В четверг к команде должны присоединиться Марио Пашалич и Джано Ананидзе.