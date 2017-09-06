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6 сентября 2017, 12:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Трансфер Тельо из «Барселоны» в «Спартак» сорвался за сутки до объявления

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Трансфер футболиста Кристиана Тельо из испанской «Барселоны» в московский «Спартак» был согласован, но сорвался за сутки до официального объявления клубами о переходе, сообщает Weloba.

Трансфер футболиста Кристиана Тельо из испанской Барселоны в московский Спартак был согласован но сорвался за сутки до официального объявления клубами о переходе сообщает Weloba. Увеличить
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Как утверждается, клубы уже обговорили все детали, и «Спартак» был готов заплатить за Тельо компенсацию в 10 миллионов евро. Однако 25-летний полузащитник в последний момент отказался от перехода и в итоге в конце июня подписал пятилетний контракт с «Бетисом». За Тельо севильский клуб заплатил 4 миллиона.

Также, как отмечает издание, «Барселона» могла выручить 20 миллионов евро от продажи санкт-петербургскому «Зениту» прав на футболиста Мунира Аль-Хаддади, но трансфер не состоялся из-за отказа игрока ехать в Россию. В итоге в последний день трансферного окна Мунир перешел на правах аренды в «Алавес».

За основную команду «сине-гранатовых» Тельо провел в общей сложности 86 игр и забил 20 мячей, став чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2014—2015 годах Тельо на правах аренды выступал за португальский «Порту», а последние полтора сезона — за итальянскую «Фиорентину».

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