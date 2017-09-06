Частная энергокомпания стала спонсором «Урала»

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С нынешнего сезона энергокомпания становится официальным спонсором уральской команды. Отношения клуба и группы «Т Плюс» предполагают взаимовыгодное сотрудничество в сфере рекламы, продвижения брендов, а также совместных PR-мероприятий.



Группа «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.



«Футбольный клуб “Урал” выражает благодарность руководству компании “Т Плюс” за участие в развитии футбола в Свердловской области и рассчитывает на долгосрочное и эффективное сотрудничество», — говорится на официальном сайте клуба.