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6 сентября 2017, 10:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Частная энергокомпания стала спонсором «Урала»

«Урал» объявил о начале сотрудничества с группой «Т Плюс».

Урал объявил о начале сотрудничества с группой Т Плюс. Увеличить
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С нынешнего сезона энергокомпания становится официальным спонсором уральской команды. Отношения клуба и группы «Т Плюс» предполагают взаимовыгодное сотрудничество в сфере рекламы, продвижения брендов, а также совместных PR-мероприятий.

Группа «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

«Футбольный клуб “Урал” выражает благодарность руководству компании “Т Плюс” за участие в развитии футбола в Свердловской области и рассчитывает на долгосрочное и эффективное сотрудничество», — говорится на официальном сайте клуба.

Урал
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