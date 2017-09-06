Кто менял Москву на Питер. От Данни до Кокорина
В одном из центральных матчей 9-го тура
премьер-лиги встретятся клубы, история противостояния которых выходит далеко за пределы стадионов. За последние десятилетия «Зенит» не раз приобретал у «Динамо» футболистов, случалось, и со скандалами.
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Андрей КОБЕЛЕВ
Как переходил. Первый трансфер между клубами состоялся на рубеже веков, когда воспитаннику «Динамо» Кобелеву уже исполнилось 30 лет. «Зенит» тогда еще считался середняком чемпионата России, да и москвичи после серии финишей в четверке сползли вглубь таблицы. Кобелев был одним из ведущих игроков «Динамо», поэтому его переезд в Северную столицу многие расценивали как начало прощания с футболом.
Что было дальше. Эксперты ошиблись. Кобелев прочно занял место в команде на два года, помог «Зениту» выиграть Кубок России в 1999-м и бронзу чемпионата в 2001-м. Тогда же будущий тренер «Динамо» вернулся в родной клуб, потому что в
ДАННИ
Как переходил. В середине 2008-го «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и одержал еще одну громкую победу, но уже на трансферном рынке. Данни на тот момент считался лидером «Динамо», хотя изначально был частью оптовой закупки португальцев Алексеем Федорычевым, и никто не ожидал, что футболист задержится в России. Но Данни в знак любви к стране и клубу даже сделал татуировку с буквой «Д» на руке. Это и вызывало сомнения болельщиков петербургской команды, хотя сам Данни еще в июле объявил: «Был бы рад перейти в “Зенит”. Люблю “Динамо”, но мечтаю о Питере».
Что было дальше. На тот момент Данни стал самым дорогим игроком в истории российского футбола и оставался им до переходов в «Зенит» Халка и Витселя. Португальцу выпала честь дебютировать за новый клуб в матче за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед», и он справился с задачей — каждое мгновение победной атаки Данни любой болельщик «Зенита» помнит наизусть. Хавбек остался в
Игорь СЕМШОВ
Как переходил. В конце нулевых
Что было дальше. Желание Семшова не сбылось — сезон-2009 «Зенит» закончил на третьем месте. Поначалу новичок почти не играл за петербуржцев, что вызвало гнев полузащитника «Динамо» Дмитрия Хохлова: «Зачем «Зенит» выдернул у нас одного из лидеров и усадил его на скамейку? Неправильно это. Игоря не осуждаю, трудно устоять перед соблазном, когда тебе предлагают зарплату в несколько раз больше прежней, но к руководству «Зенита» вопросы есть». С 6-го тура, правда, Семшов стал регулярно появляться в основе, но в октябре снова сел в запас. «Меня отправили на лавку после сообщений в прессе о том, что я хочу уйти в «Динамо», — сокрушался игрок. Это оказалось правдой: зимой Семшов вернулся в Москву, причем «Динамо» даже заработало на трансфере (продавало за 6 миллионов евро, купило — за 4,7).
Александр КЕРЖАКОВ
Как переходил. Он очень хотел попасть в Европу, и он сделал это, да еще и выиграл Кубок УЕФА с «Севильей». Но Кержаков не из тех, кто будет просиживать штаны на скамейке, даже если это один ведущих клубов испанской лиги. В «Севилье» российский бомбардир не был футболистом основы, поэтому в 2008 году принял предложение «Динамо» — «Зенит» его к себе не звал. Но, как только появилась возможность, петербуржцы с радостью вернули воспитанника. В 2009-м «Зенит» расстался с Погребняком, а зимой 2010-го — с Фатихом Текке. Как раз освободилось место для форварда, которого «Динамо» без проблем отпустило за 6,5 миллиона евро.
Что было дальше. «Я мечтал вновь оказаться в “Зените”, — говорил Кержаков. — Играя за “Динамо”, пытался доказать, что достоин возвращения в родную команду». Об этом мечтали и болельщики — форварда на Неве обожают больше всех. В 2010-м Кержаков вернулся, с ходу стал лучшим бомбардиром команды и взял свой первый чемпионский титул. Во второй зенитовский период карьеры нападающий стал лучшим снайпером в истории России и навсегда останется легендой.
Иван СОЛОВЬЕВ
Как переходил. Самая загадочная фигура в трансферной истории «Зенита» и «Динамо», а то и всего российского футбола. Воспитанник
Что было дальше.
Артур ЮСУПОВ
Как переходил. В феврале 2015-го появилась информация, что «Динамо»
Что было дальше. «Зенит» не заплатил за Юсупова ни рубля. Это была двойная победа петербуржцев, ведь летом ужесточили лимит, и футболист с российским паспортом в центре поля был не лишним. «Рад попасть в лучший клуб России», — с ходу выпалил полузащитник. При этом в Петербурге Артур закрепился только в роли сменщика. Периодически
Юрий ЖИРКОВ, Александр КОКОРИН
Как переходили. Очередное контрактное упущение «Динамо». Соглашения Кокорина и Жиркова с
Что было дальше. «Динамо» допустило ошибку. Если бы руководство москвичей отказало и потеряло эти 2,5 миллиона евро, то команда наверняка сохранила бы место в
ДИНАМОВСКАЯ КОЛОНИЯ В «ЗЕНИТЕ» — ВОСЕМЬ ИГРОКОВ
В российских чемпионатах за «Зенит» выступали восемь футболистов, перешедших из «Динамо». Трое из них — Александр Кокорин, Юрий Жирков и Артур Юсупов — принадлежат питерцам и сейчас, но последний в этом сезоне отдан в аренду в «Ростов».
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