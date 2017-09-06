Кто менял Москву на Питер. От Данни до Кокорина

Андрей КОБЕЛЕВ

Как переходил. Первый трансфер между клубами состоялся на рубеже веков, когда воспитаннику «Динамо» Кобелеву уже исполнилось 30 лет. «Зенит» тогда еще считался середняком чемпионата России, да и москвичи после серии финишей в четверке сползли вглубь таблицы. Кобелев был одним из ведущих игроков «Динамо», поэтому его переезд в Северную столицу многие расценивали как начало прощания с футболом.

Что было дальше. Эксперты ошиблись. Кобелев прочно занял место в команде на два года, помог «Зениту» выиграть Кубок России в 1999-м и бронзу чемпионата в 2001-м. Тогда же будущий тренер «Динамо» вернулся в родной клуб, потому что в Санкт-Петербурге стало трудно выдерживать конкуренцию. В 2002 году Кобелев завершил игровую карьеру.

ДАННИ

Как переходил. В середине 2008-го «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и одержал еще одну громкую победу, но уже на трансферном рынке. Данни на тот момент считался лидером «Динамо», хотя изначально был частью оптовой закупки португальцев Алексеем Федорычевым, и никто не ожидал, что футболист задержится в России. Но Данни в знак любви к стране и клубу даже сделал татуировку с буквой «Д» на руке. Это и вызывало сомнения болельщиков петербургской команды, хотя сам Данни еще в июле объявил: «Был бы рад перейти в “Зенит”. Люблю “Динамо”, но мечтаю о Питере». Бело-голубые все лето упорно опровергали новости о скором трансфере, но не смогли ничего сделать, когда питерцы выложили 30 миллионов евро, которые были прописаны в контракте атакующего хавбека в качестве отступных.

Что было дальше. На тот момент Данни стал самым дорогим игроком в истории российского футбола и оставался им до переходов в «Зенит» Халка и Витселя. Португальцу выпала честь дебютировать за новый клуб в матче за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед», и он справился с задачей — каждое мгновение победной атаки Данни любой болельщик «Зенита» помнит наизусть. Хавбек остался в Санкт-Петербурге на девять лет, был капитаном, и только серьезные травмы помешали ему стать лучшим легионером в российской истории. Прощание с футболистом вышло трогательным — ему даже подарили собственный бюст.

Игорь СЕМШОВ

Как переходил. В конце нулевых сине-бело-голубые захотели собрать у себя как можно больше футболистов сборной России. Поэтому в январе 2009-го петербуржцы увели у «Динамо» одного из бронзовых призеров Euro-2008 Семшова. «Зенит» хотел купить меня еще в 2005-м у «Торпедо», но клубы не договорились, — говорил он после трансфера. — Надеюсь, в новой команде выиграю медали ценнее бронзовых.

Что было дальше. Желание Семшова не сбылось — сезон-2009 «Зенит» закончил на третьем месте. Поначалу новичок почти не играл за петербуржцев, что вызвало гнев полузащитника «Динамо» Дмитрия Хохлова: «Зачем «Зенит» выдернул у нас одного из лидеров и усадил его на скамейку? Неправильно это. Игоря не осуждаю, трудно устоять перед соблазном, когда тебе предлагают зарплату в несколько раз больше прежней, но к руководству «Зенита» вопросы есть». С 6-го тура, правда, Семшов стал регулярно появляться в основе, но в октябре снова сел в запас. «Меня отправили на лавку после сообщений в прессе о том, что я хочу уйти в «Динамо», — сокрушался игрок. Это оказалось правдой: зимой Семшов вернулся в Москву, причем «Динамо» даже заработало на трансфере (продавало за 6 миллионов евро, купило — за 4,7).

Александр КЕРЖАКОВ

Как переходил. Он очень хотел попасть в Европу, и он сделал это, да еще и выиграл Кубок УЕФА с «Севильей». Но Кержаков не из тех, кто будет просиживать штаны на скамейке, даже если это один ведущих клубов испанской лиги. В «Севилье» российский бомбардир не был футболистом основы, поэтому в 2008 году принял предложение «Динамо» — «Зенит» его к себе не звал. Но, как только появилась возможность, петербуржцы с радостью вернули воспитанника. В 2009-м «Зенит» расстался с Погребняком, а зимой 2010-го — с Фатихом Текке. Как раз освободилось место для форварда, которого «Динамо» без проблем отпустило за 6,5 миллиона евро.

Что было дальше. «Я мечтал вновь оказаться в “Зените”, — говорил Кержаков. — Играя за “Динамо”, пытался доказать, что достоин возвращения в родную команду». Об этом мечтали и болельщики — форварда на Неве обожают больше всех. В 2010-м Кержаков вернулся, с ходу стал лучшим бомбардиром команды и взял свой первый чемпионский титул. Во второй зенитовский период карьеры нападающий стал лучшим снайпером в истории России и навсегда останется легендой.

Иван СОЛОВЬЕВ

Как переходил. Самая загадочная фигура в трансферной истории «Зенита» и «Динамо», а то и всего российского футбола. Воспитанник бело-голубых сверкнул в сезоне-2012/13, когда Дан Петреску поставил 19-летнего Соловьева на левый фланг — тот отдал голевой пас «Рубину», забил единственный мяч в матче с «Локомотивом», а затем внезапно перешел в «Зенит». Его агент Деннис Лахтер, известный по работе с Аршавиным, предложил петербуржцам своего клиента, у которого как раз заканчивался контракт, а те согласились и предложили футболисту соглашение с окладом в 1,5 миллиона долларов в год. Не имело значения, что на левом фланге атаки у «Зенита» полный комплект, да и позиция защитника на том же краю забита — там выходили Кришито, Лукович и Губочан, а летом приобрели и Ансальди.

Что было дальше. Экс-динамовец Точилин недоумевал: «В переходе Соловьева виновато руководство «Динамо», потому что Иван играл за 35 тысяч рублей». Но разве в деньгах счастье? Все, в том числе сам футболист, понимали, что перспективы в «Зените» туманны. Но Соловьев клюнул на зарплату и сломал себе карьеру. «Зенит-2», «Амкар», финский «Лахти», «Факел» и питерское «Динамо» — карьерный путь 24-летнего ныне полузащитника свидетельствует о печальной ситуации ярче всего. Хорошо, что сам игрок признал ошибку. «Советую молодым не идти в «Зенит», — говорил в интервью «СЭ» Соловьев.

Артур ЮСУПОВ

Как переходил. В феврале 2015-го появилась информация, что «Динамо» вот-вот продлит контракт с Юсуповым, но уже через несколько недель стало известно о трансфере футболиста к сине-бело-голубым. Об этом сообщил тогдашний тренер бело-голубых Станислав Черчесов: «Юсупов не вышел на игру с “Зенитом”, потому что ведет с ним переговоры». Началась война. Спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев поведал прессе, что игрок затребовал высокую зарплату. Юсупов ответил метко: «У команды системные проблемы с продлением соглашений. При Аджоеве 15 человек ушли бесплатно. Не хотел покидать родной клуб, но столкнулся с непрофессионализмом».

Что было дальше. «Зенит» не заплатил за Юсупова ни рубля. Это была двойная победа петербуржцев, ведь летом ужесточили лимит, и футболист с российским паспортом в центре поля был не лишним. «Рад попасть в лучший клуб России», — с ходу выпалил полузащитник. При этом в Петербурге Артур закрепился только в роли сменщика. Периодически Виллаш-Боаш и Луческу выпускали Юсупова латать дыры в центре поля, но Манчини он не понадобился и ушел в аренду в «Ростов».

Юрий ЖИРКОВ, Александр КОКОРИН

Как переходили. Очередное контрактное упущение «Динамо». Соглашения Кокорина и Жиркова с бело-голубыми заканчивались летом, и изначально «Зенит» хотел забрать их бесплатно. Но потом решил пойти на компромисс — футболисты сборной России надели майки со стрелкой уже зимой, а москвичи взамен получили 2,5 миллиона евро. Немного — но лучше, чем ничего. Кокорин давно хотел уйти из «Динамо», а Жирков не горел желанием, но понял — «Зенит» в данном случае предпочтительнее.

Что было дальше. «Динамо» допустило ошибку. Если бы руководство москвичей отказало и потеряло эти 2,5 миллиона евро, то команда наверняка сохранила бы место в премьер-лиге — вряд ли Кокорин с Жирковым устроили бы бойкот в такой ситуации. В итоге бело-голубые с позором вылетели в ФНЛ, а «Зенит» приобрел двух членов сборной России. При Луческу за сине-бело-голубых играли оба, Кокорин — чуть чаще. Манчини же усадил Жиркова в запас, зато нападающий стал ключевой фигурой. Все до сих пор в шоке от результативности Кокорина.

ДИНАМОВСКАЯ КОЛОНИЯ В «ЗЕНИТЕ» — ВОСЕМЬ ИГРОКОВ

В российских чемпионатах за «Зенит» выступали восемь футболистов, перешедших из «Динамо». Трое из них — Александр Кокорин, Юрий Жирков и Артур Юсупов — принадлежат питерцам и сейчас, но последний в этом сезоне отдан в аренду в «Ростов».