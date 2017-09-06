Почему Головин интересен англичанам, а Промес — нет
Россиянин Павел КУЧЕРОВ, работавший скаутом лондонского «Арсенала» (в ближайшее время он приступит к работе в другом клубе премьер-лиги), составил для «СЭ»
шорт-лист игроков РФПЛ, за которыми летом пристально следили европейские команды, включая британские.
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ПОЧЕМУ НЕ ЕДУТ В ЕВРОПУ
— Вижу три главных причины.
Александр ГОЛОВИН, полузащитник ЦСКА
— Интерес к нему в Англии реален — и не только со стороны «Арсенала». Головин креативен и мобилен, имеет хорошие базовые качества. В последнее время, впрочем, действует в интересах команды, и поэтому не может проявить себя в полной мере в атаке. Александр техничен, но в то же время вынослив и способен двигаться от штрафной до штрафной, отбирать мячи, владеет двумя ногами.
Но чтобы выглядеть ярче, ему нужно вернуться на позицию крайнего форварда, где угрожать воротам он сможет намного чаще. Если Головин хочет хорошо смотреться в Англии, переезжать следует в ближайшем будущем — в зимнее или следующее летнее трансферное окно. Если же затянуть, то это может привести к регрессу.
Отмечу и фактор тренировок. Занятия в Англии — это совсем другой уровень сопротивления, интенсивности. Головин завоевал твердую позицию в ЦСКА, стал одним из ведущих в команде, но новые вызовы даже в 21 год в России найти тяжело.
При этом важно не получить «вариант Зинченко», который после трансфера в «МС» ушел в аренду в ПСВ. На мой взгляд, молодой исполнитель должен отправляться в аренду только туда, где станет на сто процентов попадать в стартовый состав. «Халл»? На мой взгляд, Головин заслуживает лучшего, чем чемпионшип. Уверен, что Александр сильнее Зинченко — более динамичен, оказывает большее влияние на игру команды.
А вот сравнивать Головина с Аршавиным не стал бы. Андрей — большой талант, исключительный характер, безусловно, более одаренный футболист. На сегодня это просто игроки совсем разного уровня. Головин не такой взрывной и не обладает таким дриблингом как Аршавин.
Алексей МИРАНЧУК, полузащитник «Локомотива»
— Сейчас у него хороший период. «Локо»
То, что у Алексея есть желание попробовать себя за границей — прекрасно. Миранчук в ладах с техникой,
Миранчук уступает Головину в мобильности, не так часто отбирает мячи и вступает в борьбу, но выделяется стилем — может придумать
Александр КОКОРИН, форвард «Зенита»
— Кокорин поменял позицию, обрел мотивацию. Я присутствовал на матче с «Утрехтом» в Голландии — он и Лунев держали уровень российской
На сегодня Кокорин может заинтересовать европейский клуб, который имеет более высокий уровень, чем «Зенит». Александр сейчас хорошо двигается, тонко чувствует момент, когда можно открыться за спину защитникам. Неплохо оснащен технически, может и подыграть, и сам завершить. Скорость у него выше среднего.
Но в целом мы должны смотреть на динамику выступлений: Кокорин проявляет себя урывками, на больших турнирах сборных не выглядел ярко, а в еврокубках пока выделяется против средних команд. И любой команда, у кого появятся намерения приобрести Александра, об этом задумается.
Где бы мог раскрыться Кокорин? Германия для него неплохой вариант. Англия? Вопрос стиля конкретного клуба. И не стоит забывать о нагрузках, способности быстро восстанавливаться — к этому наши футболисты вряд ли привыкли.
Федор СМОЛОВ, форвард «Краснодара»
— Классный футболист — бомбардиры всегда востребованы. Игрок, который забивает около 40 голов за два сезона, не может не быть интересен. Вопрос с его возможной зарубежной карьерой лежит в плоскости «куда и за сколько»? Я бы говорил о бундеслиге. Каковы риски? Мне кажется, есть вопросы по мощи, физическим данным, но лишь применительно к Англии, где профессия форварда беспощадна к здоровью игрока. У Федора же в последние пару лет возникали мышечные повреждения.
Для Смолова сейчас наступает решающее время — он не молодеет, находится на пике, нужно принимать решение и, возможно, до
Артем ДЗЮБА, форвард «Зенита»
— Занесем его в наш
Отмечу и то, что современный футбол требует большей мобильности и скорости, чем есть у Дзюбы. Артем из тех нападающих, которых необходимо хорошо обслуживать. Тип Питера Крауча, способного много забивать со «второго этажа».
Квинси ПРОМЕС, форвард «Спартака»
— Не разделяю восторгов по поводу этого футболиста. Квинси ждет экзамен в Лиге чемпионов, и по двум встречам с «Ливерпулем» мы получим все ответы. Промес в этом сезоне — как в «Спартаке», так и в сборной Голландии — пока разочаровывает.
Квинси хороший, добротный исполнитель, но
Что с ним происходит в национальной команде? Не хватает качества, чтобы стать лидером. И отрезок времени, когда его рассматривают только как перспективного, затянулся — вечно так продолжаться не может.
Вопрос адаптации к АПЛ зависит от партнеров и тренера. Мы же видим, как выглядит в сборной Арьен Роббен — это угроза воротам, исходящая от него самого, голевые ситуации для партнеров. От игрока этой позиции нужны острота, качественное завершение. На уровне сборной у Квинси этого очень мало.
Андрей ЛУНЕВ, вратарь «Зенита»
— Хорошо подготовленный вратарь, со школой. Техника отличная, на линии здорово себя проявляет. Не допускает глупых ошибок, а в тех моментах, когда команда нуждается в спасениях, делает их — имею в виду тот же матч с «Утрехтом» в гостях. В будущем Лунев способен стать достойной заменой Акинфееву в сборной России.
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