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ПОЧЕМУ НЕ ЕДУТ В ЕВРОПУ

— Вижу три главных причины. Во-первых, квалифицированных футболистов, которые могли бы себя проявить в Европе в целом и в Англии, в частности, не так много. Но они есть. Во-вторых, если говорить об АПЛ, то человек должен либо делать разницу за счет своего умения обыграть и техники, либо способен физически выдерживать жестокий ритм чемпионата — когда нет пауз, матчи идут через два дня на третий. И последнее — зачастую все зависит от желания клубов, агентов игроков и их самих что-то менять. Многое решает уровень амбиций футболиста.

Александр ГОЛОВИН, полузащитник ЦСКА

— Интерес к нему в Англии реален — и не только со стороны «Арсенала». Головин креативен и мобилен, имеет хорошие базовые качества. В последнее время, впрочем, действует в интересах команды, и поэтому не может проявить себя в полной мере в атаке. Александр техничен, но в то же время вынослив и способен двигаться от штрафной до штрафной, отбирать мячи, владеет двумя ногами.

Но чтобы выглядеть ярче, ему нужно вернуться на позицию крайнего форварда, где угрожать воротам он сможет намного чаще. Если Головин хочет хорошо смотреться в Англии, переезжать следует в ближайшем будущем — в зимнее или следующее летнее трансферное окно. Если же затянуть, то это может привести к регрессу.

Отмечу и фактор тренировок. Занятия в Англии — это совсем другой уровень сопротивления, интенсивности. Головин завоевал твердую позицию в ЦСКА, стал одним из ведущих в команде, но новые вызовы даже в 21 год в России найти тяжело.

При этом важно не получить «вариант Зинченко», который после трансфера в «МС» ушел в аренду в ПСВ. На мой взгляд, молодой исполнитель должен отправляться в аренду только туда, где станет на сто процентов попадать в стартовый состав. «Халл»? На мой взгляд, Головин заслуживает лучшего, чем чемпионшип. Уверен, что Александр сильнее Зинченко — более динамичен, оказывает большее влияние на игру команды.

А вот сравнивать Головина с Аршавиным не стал бы. Андрей — большой талант, исключительный характер, безусловно, более одаренный футболист. На сегодня это просто игроки совсем разного уровня. Головин не такой взрывной и не обладает таким дриблингом как Аршавин.

Алексей МИРАНЧУК, полузащитник «Локомотива»

— Сейчас у него хороший период. «Локо» вот-вот начнет выступать в Лиге Европы, а это, даже с поправкой на уровень турнира, более заметный рынок, чем в России. Но самое главное для Миранчука — постоянное место в сборной, ведь впереди ЧМ-2018.

То, что у Алексея есть желание попробовать себя за границей — прекрасно. Миранчук в ладах с техникой, по-футбольному умен и хитер, принимает неординарные решения. Но он пока не может заинтересовать АПЛ — дело даже не в отсутствии нужного количества матчей в национальной команде, а в уровне мастерства. Нужно время, чтобы получить статус ведущего игрока хотя бы в клубе.

Миранчук уступает Головину в мобильности, не так часто отбирает мячи и вступает в борьбу, но выделяется стилем — может придумать что-то неординарное. В его случае применительно к Европе я говорил бы об Испании.

Александр КОКОРИН, форвард «Зенита»

— Кокорин поменял позицию, обрел мотивацию. Я присутствовал на матче с «Утрехтом» в Голландии — он и Лунев держали уровень российской топ-команды, без этих двоих было бы совсем грустно.

На сегодня Кокорин может заинтересовать европейский клуб, который имеет более высокий уровень, чем «Зенит». Александр сейчас хорошо двигается, тонко чувствует момент, когда можно открыться за спину защитникам. Неплохо оснащен технически, может и подыграть, и сам завершить. Скорость у него выше среднего.

Но в целом мы должны смотреть на динамику выступлений: Кокорин проявляет себя урывками, на больших турнирах сборных не выглядел ярко, а в еврокубках пока выделяется против средних команд. И любой команда, у кого появятся намерения приобрести Александра, об этом задумается.

Где бы мог раскрыться Кокорин? Германия для него неплохой вариант. Англия? Вопрос стиля конкретного клуба. И не стоит забывать о нагрузках, способности быстро восстанавливаться — к этому наши футболисты вряд ли привыкли.

Федор СМОЛОВ, форвард «Краснодара»

— Классный футболист — бомбардиры всегда востребованы. Игрок, который забивает около 40 голов за два сезона, не может не быть интересен. Вопрос с его возможной зарубежной карьерой лежит в плоскости «куда и за сколько»? Я бы говорил о бундеслиге. Каковы риски? Мне кажется, есть вопросы по мощи, физическим данным, но лишь применительно к Англии, где профессия форварда беспощадна к здоровью игрока. У Федора же в последние пару лет возникали мышечные повреждения.

Для Смолова сейчас наступает решающее время — он не молодеет, находится на пике, нужно принимать решение и, возможно, до какой-то степени закрывать глаза на финансовый аспект.

Артем ДЗЮБА, форвард «Зенита»

— Занесем его в наш шорт-лист авансом. Дзюба был заметен на протяжении нескольких сезонов, а в одном из розыгрышей Лиги чемпионов боролся за звание лучшего бомбардира — это козырь. С другой стороны, сейчас у Артема проблемы в «Зените», и говорить об отъезде в Европе несколько преждевременно. Во всяком случае, до того момента, как форвард восстановит статус игрока основного состава питерцев и сборной России.

Отмечу и то, что современный футбол требует большей мобильности и скорости, чем есть у Дзюбы. Артем из тех нападающих, которых необходимо хорошо обслуживать. Тип Питера Крауча, способного много забивать со «второго этажа».

Квинси ПРОМЕС, форвард «Спартака»

— Не разделяю восторгов по поводу этого футболиста. Квинси ждет экзамен в Лиге чемпионов, и по двум встречам с «Ливерпулем» мы получим все ответы. Промес в этом сезоне — как в «Спартаке», так и в сборной Голландии — пока разочаровывает.

Квинси хороший, добротный исполнитель, но чего-то особенного в нем нет. На самом высоком уровне тест он пока не прошел. Да, стал чемпионом России, показал класс в России, но в Европе никак себя не проявил.

Что с ним происходит в национальной команде? Не хватает качества, чтобы стать лидером. И отрезок времени, когда его рассматривают только как перспективного, затянулся — вечно так продолжаться не может.

Вопрос адаптации к АПЛ зависит от партнеров и тренера. Мы же видим, как выглядит в сборной Арьен Роббен — это угроза воротам, исходящая от него самого, голевые ситуации для партнеров. От игрока этой позиции нужны острота, качественное завершение. На уровне сборной у Квинси этого очень мало.

Андрей ЛУНЕВ, вратарь «Зенита»

— Хорошо подготовленный вратарь, со школой. Техника отличная, на линии здорово себя проявляет. Не допускает глупых ошибок, а в тех моментах, когда команда нуждается в спасениях, делает их — имею в виду тот же матч с «Утрехтом» в гостях. В будущем Лунев способен стать достойной заменой Акинфееву в сборной России.