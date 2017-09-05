Кого Педро Роша вытеснит из состава «Спартака»?

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А в понедельник клуб включил атакующего хавбека в заявку на Лигу чемпионов. Рассказываем, на какой позиции тренерский штаб может использовать бразильца.

Вряд ли 22-летнего футболиста целесообразно выпускать в стартовом составе уже 9 сентября в ближайшем матче с «Рубином». Если, конечно, не возникнет острая кадровая необходимость. Его текущее состояние — пока загадка. Последние игры «Гремиу» Педро Роша пропускал: голова все это время была забита не столько тренировками, сколько трансфером и грядущим переездом, к тому же в России ему наверняка понадобится кое-какое время на адаптацию. Успеет ли он освоиться за три-четыре дня занятий с новой командой — большой вопрос.

Обычно в таких случаях начинают с плавных выходов на замены, а затем шаг за шагом увеличивают игровую нагрузку. Но недалек момент, когда болельщики и специалисты спросят: а где в основе полузащитник, приобретенный за 12 миллионов евро, ведь это одна из самых дорогих сделок в истории красно-белых.

ОСНОВНАЯ ПОЗИЦИЯ — ЛЕВЫЙ ФЛАНГ

Этот сезон можно считать для Роши одним из лучших в его недолгой карьере. Учитывая, что в ходе чемпионата он почти всегда он выходил на поле в качестве левого атакующего полузащитника при схеме 4−2−3−1, логично предположить, что в «Спартаке» его в первую очередь будут использовать так же. Тогда прямым конкурентом бразильца за попадание в состав станет… Самедов. Не удивляйтесь: Промес же, чье место в основе незыблемо, вполне может перебераться на правую бровку, и освободит свой левый край новичку.

Сильные качества Роши — хороший дриблинг, скорость, работа с обеих ног, смелость, стремление к поиску быстрых и нестандартных решений, умение сместиться к центру штрафной для разящего удара — теоретически позволят ему органично вписаться атакующий футбол красно-белых. Только есть два «но».

Во-первых, не совсем понятно, насколько комфортно бразилец, который по манере игры скорее даже не полузащитник, а крайний форвард, будет себя чувствовать в российском футболе — более жестком и закрытом, где от фланговых исполнителей требуется и оборонительная работа. Как бы ни прибавил Роша в ней за последний год, в «Спартаке» ему придется пахать еще больше и усерднее. Этот вывод можно сделать как на основе визуальных впечатлений от выступлений Роши в Бразилии, так и при помощи цифр. К примеру, в этом сезоне он, согласно данным WhoScored, в среднем совершал лишь по 0,8 отбора и 0,6 перехвата за 90 минут. Не густо.

Второе «но» — на левом фланге у «Спартака», когда идеальные расклады не рушатся из-за травм или дисквалификаций, способен выходить Луиз Адриану. На этой позиции бразилец провел матч за Суперкубок против «Локомотива» — и смотрелся здорово. Кто сильнее? Пока однозначного ответа нет.

Словом, если здоровая конкуренция красно-белым не повредит, то место в составе даже на любимой позиции новичку вовсе не гарантировано.

МОЖЕТ ЛИ ОН СЫГРАТЬ «ПОД НАПАДАЮЩИМ»?

Ни для кого не секрет, что у «Спартака» есть определенные трудности с позицией центрального атакующего хавбека: Попову не хватает стабильности, последнего паса и правильных решений, Ананидзе — физической готовности и уверенности, а Глушаков периодически выходит на этом месте от безнадеги.

Поэтому, наверное, «Спартак» и охотился за бывшим одноклубником Педро Роши — Луаном, понимая, что команде требуется конструктор, способный вести игру не только в глубине поля (как Фернанду), но и непосредственно у чужой штрафной.

Однако Роша на эту роль совершенно не годится. В его действиях не наблюдается ни хладнокровия, ни умения прочувствовать сложный эпизод и выдать неочевидную проникающую передачу, тем более в ходе позиционной атаки при повышенной плотности обороняющихся. Все свои лучшие навыки Педро демонстрирует на скорости и пространстве, а в центре против условных «Тосно» или «Уфы» вряд ли разбежишься. Плюс если тот же Промес даже на бровке был и остается главной атакующей силой команды, собирающей как магниты все передачи, то у Роши случаются матчи, когда он может исчезнуть с радаров и получить мяч 5−10 раз за тайм.

Поэтому ответ на озвученный в подзаголовке вопрос: «Нет, не может». Если только в ходе тренировок в Тарасовке Каррера не откроет у новичка не замеченные прежде способности. Случаются же такое в футболе.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РОЛЬ — ЧИСТЫЙ ФОРВАРД

Мы уже отметили, что по призванию Роша не полузащитник, а нападающий, и это не удивительно, — раньше, до перевода на фланг, новичок «Спартака» выступал именно впереди. Может Педро сделать это и сейчас, ведь навыки (а конкретно — игра на линии офсайда, голевое чутье и действие на опережение в чужой штрафной) сохранились.

Если схема с тремя центральными защитниками, впервые в сезоне использованная Каррерой в Хабаровске, станет практиковаться и в дальнейшем, тогда Роше уготована роль одного из двух нападающих. Но, опять же, сразу возникают встречные сомнения: а куда тогда девать Зе Луиша, на борьбе которого во многом строится атакующий футбол? А Луиза Адриану с его реализацией? Или, может, нужно чаще сажать на скамейку Промеса?

Общий вывод таков: «Спартак» отдал 12 миллионов за талантливого и интересного исполнителя, который поможет добавить конкуренции, помочь легче переживать травмы Зе Луиша и Луиза Адриану, снять нагрузку с лидеров в условиях тяжелого графика, внести в атаку что-то новое. И, может быть, станет полезной инвестицией в будущее.

Но здесь и сейчас этот трансфер за огромную по российским меркам сумму вряд ли решит хотя бы одну проблему, от которых команда страдала на старте сезона.