Аттракцион невиданной щедрости. Зачем «Спартак» помогает «Зениту» победить себя?

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Причина переносов — матчи команд в еврокубках. Если игра чемпионата страны и встреча в Лиге чемпионов или Лиге Европы оказываются слишком близко друг к другу — лига часто идет на встречу своим командам и соглашается подвинуть встречу внутреннего первенства на день, чтобы дать футболистам дополнительный день на отдых.

Иногда это делается в приказном порядке, когда регламент турнира обязывает организаторов и участников с понимаем относиться к сложившейся ситуации. Иногда клубы договариваются между собой и лига просто не вставляет палки в колеса.

В подавляющем большинстве случаев переносу подлежат матчи лидеров турнирной таблицы, играющих еще и в еврокубках, с середняками чемпионатов, а то и с аутсайдерами, которым по большому счету все равно. Гораздо реже встречаются случаи переноса топовых игр. Один из них произошел сегодня в России.

«Спартак» помог «Зениту»

Руководство российской футбольной премьер-лиги сообщило о переносе матча между «Зенитом» и «Спартаком» с воскресенья 26 ноября на понедельник 27 ноября. Это было сделано для того, чтобы дать «Зениту», которому 23 ноября предстоит дома играть в Лиге Европы с «Вардаром», на день больше отдыха.

Удивляет не это. Удивляет тот факт, что «Спартак» на правах участника Лиги чемпионов мог бы и отказать в переносе матча, и никакая лига не смогла бы ему помешать, не включая режим «беспредела». Но «Спартак» согласился.

«Спартак» согласился, но как это отменяет, что «Зениту» выгодней отдыхать три дня… Никаких противоречий, все ради «Зенита», — негодует в комментариях к новости на нашем сайте пользователь marvel, явно болеющий за «Спартак».

«Утверждается, что аж по просьбе самих “бомжей”. Аттракцион невиданной щедрости», — вторит ему на гостевой странице болельщиков «Спартака» пользователь под ником Rip van Winkle.

Выходит, что «Спартак», который никогда не отказывается от борьбы за чемпионские титулы помогает своему сопернику, у которого уже сейчас внушительное преимущество в турнирной таблице? То ли и правда «аттракцион невиданной щедрости», то ли благородство, которое так не свойственно нашему чемпионату.

«На нас опять кладут с прибором»

Однако болельщики возмущены не столько футбольным аспектом переноса матча, сколько тем, что им теперь придется ехать на стадион в будний день и по почти зимнему холоду торчать на стадионе до поздней ночи.

«Понедельник вечером после работы, ещё на один день в сторону зимы…» — возмущается на гостевой alex68. Вместо троеточий, конечно, нецензурная лексика.

«Перенос матча с “бомжами” с воскресенья на понедельник — чистейший очередной дебилизм руководства клуба! На нас в очередной раз кладут с прибором»… Ок, и это проглотим, — пишет в гостевой пользователь Леонидыч.

«Для обеспечения повышенного интереса к матчу и установления рекорда посещаемости, судя по всему…» — с неприкрытым сарказмом пишет _кс_.

«Я все понимаю топовый матч. А что, если забить на посещаемость на какой-нибудь “Амкар”?» — предлагает изощренный план мести Тулячок.

Предложение от которого нельзя отказаться

Существует, правда, теория, по которой «Спартак» согласился на переном матча с «Зенитом» с выгодой для себя.

В то же самое время, когда объявили о переносе этой встречи, стало известно, что РФПЛ все-таки удовлетворила просьбу «Спартака» о переносе выездного матча с «Тосно» на 17 сентября. Изначально матч был намечен на 16 сентября. А 13 сентября «Спартаку» предстоит сыграть в группе Лиги чемпионов против словенского «Марибора», да еще и на выезде. В этом переносе, решающую роль здесь могла сыграть не РФПЛ, а именно «Зенит».

Дело в том, что 17 сентября в Санкт-Петербурге должен был состояться другой поединок — «Зенита» с «Уфой». В связи с этим представители МВД отказывали лиге в организации двух матчей с участием «Спартака» и «Зенита» в одном городе в один день. Это просто небезопасно. Видимо, командам, полиции и лиге удалось найти компромисс.

Вполне возможно, что «Зенит» согласился перенести свою игру с «Уфой», чтобы «Спартак» мог сыграть в Питере именно в эту дату. не просто так же клуб приостановил продажу билетов на игру с «Уфой», оговорившись, что возможен перенос даты матча.

Здесь просто напрашивается вариант с обменом переносами — мы вам, а вы нам. В этом случае все сходится и согласие «Спартака» передвинуть встречу с «Зенитом» на один день по просьбе соперника и к их выгоде выглядит вполне логичным.