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5 сентября 2017, 17:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фурсенко: «Зенит» попросил о переносе матча ЧР с «Уфой» на 18 сентября

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Санкт-петербургский «Зенит» попросил о переносе матча 10-го тура чемпионата России по футболу против «Уфы» на 18 сентября в связи с участием в Лиге Европы, заявил агентству «Р-Спорт» президент клуба Сергей Фурсенко.

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«Зенит» 14 сентября сыграет на выезде с македонским «Вардаром» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Домашняя встреча с «Уфой» в календаре запланирована на 17 сентября.

«Матч выездной, прилетаем поздно. Попросили РФПЛ перенести встречу на 18-е число, ждем ответа», — заявил Фурсенко по телефону.

Ранее «Зенит» объявил на своем официальном сайте о временном прекращении продажи билетов на ближайший домашний матч в связи с возможным переносом даты игры.

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