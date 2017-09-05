Фурсенко: «Зенит» попросил о переносе матча ЧР с «Уфой» на 18 сентября

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«Зенит» 14 сентября сыграет на выезде с македонским «Вардаром» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Домашняя встреча с «Уфой» в календаре запланирована на 17 сентября.

«Матч выездной, прилетаем поздно. Попросили РФПЛ перенести встречу на 18-е число, ждем ответа», — заявил Фурсенко по телефону.

Ранее «Зенит» объявил на своем официальном сайте о временном прекращении продажи билетов на ближайший домашний матч в связи с возможным переносом даты игры.