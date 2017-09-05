Селекция ноунеймов. Как «Спартак» и «Зенит» провели лето

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ДЕНЕГ НЕТ

Российские клубы за летнее трансферное окно потратили 124 миллиона евро (здесь и далее — по данным авторитетного немецкого сайта transfermarkt.de). Это седьмой показатель в Европе, РФПЛ уступила лигам, входящим в топ-5, и английскому первому дивизиону. Прошлым летом в нашей премьер-лиге потратили 94 миллиона, годом ранее, в самый разгар кризиса, 18 миллионов.

Вроде бы динамика в тратах очевидна — появились деньги на игроков. Но цифры обманчивы.

— Этим летом «Зенит» купил игроков на сумму около 80 миллионов евро, — говорит один из агентов, который работает на российском рынке. — Это не значит, что питерцы вывалят все эти деньги сразу, большая часть трансферов проведена с разбивкой платежей. Летом 2016-го активно работал «Рубин», потратив около 40 миллионов евро. Кризис, санкции, низкие цены на нефть — эти факторы, которые не позволяют бизнесу или бюджетам, стоящим за клубами, тратить серьезные средства.

И, действительно, если убрать из общего «пирога» в 122 миллиона более 80 зенитовских, а из прошлогодних 94 миллионов — 40 казанских, то получится, что на вход рынок стоит: два года подряд 15 команд тратят общими усилиями около 40 — 50 миллионов евро, что вполне сравнимо с чемпионатом Греции и итальянской серией В.

Главная черта РФПЛ, если говорить о трансферах, — бедность. 9 из 16 клубов не вкладывались в покупки игроков, предпочитая аренды или свободных агентов.

РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ

— Уже довольно давно в России не было настолько разнонаправленного рынка, — говорит менеджер одного из клубов РФПЛ. — Обычно все стремятся усилить определенные позиции, и летний трансферный период считается крайне выгодным. Все думают — сначала в Европе закупятся топы, потом люди станут рассматривать варианты в нашей стране. Сейчас это не сработало. Кризис в европейском футболе закончился, денег стало больше, и предложения средних российских команд просто исчезли — средств нет. И клубы решали совершенно разные задачи.

С этими словами трудно не согласиться. «Зенит» переформатировал команду, поставив цель собрать практически новый состав. В Петербурге за три месяца с момента прихода нового руководства (Сергей Фурсенко, Константин Сарсания, Роберто Манчини) совершили суммарно около 30 (!) сделок. При этом сине-бело-голубые избежали ситуации, которая сложилась в прошлом году в Казани, где, пригласив новичков, не сумели продать большую группу футболистов, что приводило к конфликтам.

«Зенит» сумел достичь баланса в трансферах на вход и на выход — их оказалось примерно поровну.

Получилось следующее: в Петербурге создавали новый костяк, «Локомотив» и «Спартак» усиливали проблемные позиции, «Рубин» пытался освободиться от большой группы футболистов.

В итоге из списка иностранцев деньги удалось получить лишь за Жонатаса («Ганновер», 9 миллионов евро) и Кверквелия («Локомотив», 2,5 миллиона).

«Ростов» же работал все лето в режиме МЧС — за последние годы аналогичную ситуацию можно вспомнить лишь применительно к «Анжи», когда в первый раз меняли формат клуба.

Остальные — просто выживали.

ЗНАНИЕ ЛИМИТА

Возможно, это самая главная история, напрямую к трансферной кампании отношения не имеющая, но способная формировать рынок на несколько лет вперед. Как известно, конференция РФС приняла «Стратегию-2030», в которой предусмотрено изменение формата лимита. В документе, который размещен на сайте РФС, написано, что в 2018-м ограничения на иностранцев должны быть в диапазоне от «8+17» до «10+15» в заявке на сезон, где первое — количество легионеров.

Случившееся летом и слова президента РФС Виталия Мутко «может, мы и этот (6+5 в составе на матч) оставим» можно трактовать по-разному.

Во-первых, никакой документ не заменит политической целесообразности. Результат сборной на ЧМ-2018 и отношение к нему общественности могут существенно поменять расклад — от ужесточения лимита до его де-факто полной отмены, под которым я понимаю формат «10+15», когда на поле могут одновременно выйти 10 иностранцев.

Во-вторых, уже несколько месяцев в футбольных кругах ходят упорные разговоры, что лимит с лета 2018-го будет следующим — либо «9+16», либо «8+17». Последнее напоминает схему заявки в еврокубки, где список А ограничен 25 футболистами, 8 из которых должны быть воспитанниками клуба/ассоциации (в нашем случае — россиянами).

И, наконец, самое главное — очевидно, что все ориентируются на «Зенит»: в Петербурге делом никак не показали свою озабоченность неясностью с лимитом, потратив несколько десятков миллионов евро на иностранцев. Значит, вероятно, лимит станет либо более либеральным, либо те, кого купили ДО принятия новых ограничений, под него впоследствии попадать не будут.

НОЛЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Россия летом осталась в стороне от тренда европейского рынка. Мы не дождались ни одной внутренней топ-сделки, которая бы стала событием.

Сарсания, ранее помогавший «Ростову», забрал лучших в «Зенит», потому что Казань, после смены власти в клубе имевшая финансовые риски, не была конкурентом. Смолов так и не перешел ни в «Спартак», ни в «Зенит», а Дзюба — в «Локо» или «Краснодар». Пришельцы из-за рубежа именами не поразили. Да, аргентинцы в Питере классные, кто такой Эдер, не сразу, но вспомнили. Но по большому счету наш летний рынок — ярмарка ноумеймов, приезд которых большим шумом не сопровождался.

Это в Европе Дембеле не желал тренироваться в «Боруссии», чтобы поскорее быть проданным в «Барселону». Неймар дрался в той же «Барселоне» с одноклубником на тренировке, устроив целый сериал — и сине-гранатовые все равно не смогли удержать форварда, уступив его «ПСЖ» за 222 (!) миллиона евро.

Последний рубеж — Лео Месси, который не подписывает новый контракт с «Барсой». Если символ клуба уйдет, то никаких других символов в футболе уже не останется, все продается.

ТРЕНЕРЫ РУЛЯТ

Казалось, история из 90-х годов, когда тренеры, называемые еще и хозяйственниками, отвечали и за селекцию, никогда не вернется. Все-таки вместе с большими деньгами (зачастую — госкорпораций) в футбол пришла и корпоративная культура с ее четкой иерархией подчинения.

В это трансферное окно Манчини во многом определял селекционную кампанию «Зенита», и именно после его рекомендаций приобретены аргентинцы. Но что станут делать в Петербурге, если с Манчини не все сложится гладко, а у нового тренера обнаружится иное видение состава? Полагаю, будь трансферная кампания полностью поручена Сарсании, команда не оказалась столь дорогой и аргентинской.

В «Спартаке», на мой взгляд, клуб пока переигрывает Массимо Карреру — итальянец попал в ловушку, из которой крайне сложно выбраться. За 10 дней до конца трансферного окна, когда рынок тяжелый (используем терминологию Сергея Родионова), а то и неподъемный, генеральный директор красно-белых сделал заявление, суть которого сводилась к следующему: все трансферы поручены Каррере. Выходит, если не будет результата, Массимо придется пенять на себя. Система же взаимодействий при принятии решений в «Спартаке» видится следующей: уровень первый, на котором находятся агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, далее — Каррера, затем вице-президент Наиль Измайлов, а на самом верху пирамиды Леонид Федун.

В такой структуре роль тренера видится далеко не решающей. И если посмотреть на начало лета, когда был подписан бесплатный и совершенно не убедивший Петкович, а затем произошла детективная история с «приглашением» Нойштедтера из «Фенербахче», у «Спартака» родились определенные сомнения в правильности трансферной конструкции. Не случайно (и логично, поскольку клуб содержит все-таки его владелец), что решающее слово в вопросах трансферов ряда футболистов, в частности, Гарая, Набиуллина и Оздоева, принимал именно Федун.

Что будет дальше? Борьба за сохранение титула видится тяжелейшей. «Спартак» выиграл Суперкубок, и если команда возьмет Кубок России, чего не удавалось с 2003 года, при попадании в еврокубки сезон вполне можно признать удовлетворительным.

И последний пример тренерской селекции — Юрий Семин в «Локо». Полагаю, он хотел бы воплощения в клубе английской модели а-ля Фергюсон или, что более актуально сейчас, Венгер. И противоречия с клубом обусловлены именно этим — Семин настаивает на своем праве, президент Илья Геркус на своем — за селекцию и трансферы все же отвечает спортивный департамент, а слово тренера тем более в ситуации ограничений, связанных с финансовым фэйр плей, не решающее. «Локо» учел пожелания тренерского штаба, переподписав нескольких игроков и усилив позиции, приобретя Рыбуса и Кверквелию. Семин воспользовался опцией блокировки ряда кандидатур, в частности Караваева, дав через прессу совет клубу более внимательно относиться к финансам.

Полагаю, следующий шаг — с советами — за клубом.