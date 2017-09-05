Селекция ноунеймов. Как «Спартак» и «Зенит» провели лето
1 сентября в РФПЛ завершилась заявочная кампания. Разбираем главные тенденции летнего трансферного окна.
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ДЕНЕГ НЕТ
Российские клубы за летнее трансферное окно потратили 124 миллиона евро (здесь и далее — по данным авторитетного немецкого сайта transfermarkt.de). Это седьмой показатель в Европе, РФПЛ уступила лигам, входящим в топ-5, и английскому первому дивизиону. Прошлым летом в нашей
Вроде бы динамика в тратах очевидна — появились деньги на игроков. Но цифры обманчивы.
— Этим летом «Зенит» купил игроков на сумму около 80 миллионов евро, — говорит один из агентов, который работает на российском рынке. — Это не значит, что питерцы вывалят все эти деньги сразу, большая часть трансферов проведена с разбивкой платежей. Летом 2016-го активно работал «Рубин», потратив около 40 миллионов евро. Кризис, санкции, низкие цены на нефть — эти факторы, которые не позволяют бизнесу или бюджетам, стоящим за клубами, тратить серьезные средства.
И, действительно, если убрать из общего «пирога» в 122 миллиона более 80 зенитовских, а из прошлогодних 94 миллионов — 40 казанских, то получится, что на вход рынок стоит: два года подряд 15 команд тратят общими усилиями около 40 — 50 миллионов евро, что вполне сравнимо с чемпионатом Греции и итальянской серией В.
Главная черта РФПЛ, если говорить о трансферах, — бедность. 9 из 16 клубов не вкладывались в покупки игроков, предпочитая аренды или свободных агентов.
РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ
— Уже довольно давно в России не было настолько разнонаправленного рынка, — говорит менеджер одного из клубов РФПЛ. — Обычно все стремятся усилить определенные позиции, и летний трансферный период считается крайне выгодным. Все думают — сначала в Европе закупятся топы, потом люди станут рассматривать варианты в нашей стране. Сейчас это не сработало. Кризис в европейском футболе закончился, денег стало больше, и предложения средних российских команд просто исчезли — средств нет. И клубы решали совершенно разные задачи.
С этими словами трудно не согласиться. «Зенит» переформатировал команду, поставив цель собрать практически новый состав. В Петербурге за три месяца с момента прихода нового руководства (Сергей Фурсенко, Константин Сарсания, Роберто Манчини) совершили суммарно около 30 (!) сделок. При этом
«Зенит» сумел достичь баланса в трансферах на вход и на выход — их оказалось примерно поровну.
Получилось следующее: в Петербурге создавали новый костяк, «Локомотив» и «Спартак» усиливали проблемные позиции, «Рубин» пытался освободиться от большой группы футболистов.
В итоге из списка иностранцев деньги удалось получить лишь за Жонатаса («Ганновер», 9 миллионов евро) и Кверквелия («Локомотив», 2,5 миллиона).
«Ростов» же работал все лето в режиме МЧС — за последние годы аналогичную ситуацию можно вспомнить лишь применительно к «Анжи», когда в первый раз меняли формат клуба.
Остальные — просто выживали.
ЗНАНИЕ ЛИМИТА
Возможно, это самая главная история, напрямую к трансферной кампании отношения не имеющая, но способная формировать рынок на несколько лет вперед. Как известно, конференция РФС приняла «Стратегию-2030», в которой предусмотрено изменение формата лимита. В документе, который размещен на сайте РФС, написано, что в 2018-м ограничения на иностранцев должны быть в диапазоне от «8+17» до «10+15» в заявке на сезон, где первое — количество легионеров.
Случившееся летом и слова президента РФС Виталия Мутко «может, мы и этот (6+5 в составе на матч) оставим» можно трактовать
И, наконец, самое главное — очевидно, что все ориентируются на «Зенит»: в Петербурге делом никак не показали свою озабоченность неясностью с лимитом, потратив несколько десятков миллионов евро на иностранцев. Значит, вероятно, лимит станет либо более либеральным, либо те, кого купили ДО принятия новых ограничений, под него впоследствии попадать не будут.
НОЛЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК
Россия летом осталась в стороне от тренда европейского рынка. Мы не дождались ни одной внутренней
Сарсания, ранее помогавший «Ростову», забрал лучших в «Зенит», потому что Казань, после смены власти в клубе имевшая финансовые риски, не была конкурентом. Смолов так и не перешел ни в «Спартак», ни в «Зенит», а Дзюба — в «Локо» или «Краснодар». Пришельцы
Это в Европе Дембеле не желал тренироваться в «Боруссии», чтобы поскорее быть проданным в «Барселону». Неймар дрался в той же «Барселоне» с одноклубником на тренировке, устроив целый сериал — и
Последний рубеж — Лео Месси, который не подписывает новый контракт с «Барсой». Если символ клуба уйдет, то никаких других символов в футболе уже не останется, все продается.
ТРЕНЕРЫ РУЛЯТ
Казалось, история из 90-х годов, когда тренеры, называемые еще и хозяйственниками, отвечали и за селекцию, никогда не вернется.
В это трансферное окно Манчини во многом определял селекционную кампанию «Зенита», и именно после его рекомендаций приобретены аргентинцы. Но что станут делать в Петербурге, если с Манчини не все сложится гладко, а у нового тренера обнаружится иное видение состава? Полагаю, будь трансферная кампания полностью поручена Сарсании, команда не оказалась столь дорогой и аргентинской.
В «Спартаке», на мой взгляд, клуб пока переигрывает Массимо Карреру — итальянец попал в ловушку, из которой крайне сложно выбраться. За 10 дней до конца трансферного окна, когда рынок тяжелый (используем терминологию Сергея Родионова), а то и неподъемный, генеральный директор
В такой структуре роль тренера видится далеко не решающей. И если посмотреть на начало лета, когда был подписан бесплатный и совершенно не убедивший Петкович, а затем произошла детективная история с «приглашением» Нойштедтера из «Фенербахче», у «Спартака» родились определенные сомнения в правильности трансферной конструкции. Не случайно (и логично, поскольку клуб содержит
Что будет дальше? Борьба за сохранение титула видится тяжелейшей. «Спартак» выиграл Суперкубок, и если команда возьмет Кубок России, чего не удавалось с 2003 года, при попадании в еврокубки сезон вполне можно признать удовлетворительным.
И последний пример тренерской селекции — Юрий Семин в «Локо». Полагаю, он хотел бы воплощения в клубе английской модели
Полагаю, следующий шаг — с советами — за клубом.
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