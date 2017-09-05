Витинью: Со своим уровнем Фернандес должен выступать за Бразилию

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— В среду Мариу Фернандес дебютировал за сборную России. Как относитесь к решению своего партнера выступать за нашу национальную команду?

— Это здорово. У него была возможность принять гражданство, и он этим воспользовался. У Мариу огромный потенциал. Правда, мое мнение — с его классом и уровнем игры надо выступать за сборную Бразилии. Но я за него безумно рад, поздравил с забитым голом. В России его прекрасно приняли, дали возможность прогрессировать. И теперь он возвращает свой долг за теплый прием. Мариу — мой большой друг, и я счастлив потому, что он счастлив в вашей сборной.

— Но Фернандес до сих пор может выступить за сборную Бразилии. Он не заигран за нашу команду в официальных встречах. Или его мечта уже — ЧМ-2018 с Россией?

— Он хочет играть только за Россию. И точка. Мариу принял гражданство, уже сыграл в матче, тем самым сделав свой выбор. Хотя чужая душа — потемки… Лучше уточните у него этот момент. (Смеется.).

— А вы сами не хотели бы принять гражданство и сыграть за сборную России?

— Моя мечта — сборная Бразилии. Я знаю, что у меня есть возможность туда попасть. Обидно, что не удалось принять участие в Олимпийских играх. Я получил небольшую травму, не выступал определенное время за клуб, и, когда делали окончательный выбор, меня не включили в заявку. Это был большой удар, который выбил меня из колеи, ведь все предвещало вызов в сборную. Но мой шанс еще придет. Я усиленно работаю, чтобы это произошло.

— Из сборной Бразилии с вами поддерживают контакты?

— Я провел много игр за юношескую сборную. Думаю, они меня рассматривают как ближайший резерв на предстоящие годы.

— Сильно расстроитесь, если не сыграете на ближайшем чемпионате мира?

— Нет. Я уважаю всех бразильских футболистов. Сейчас огромное количество сильных игроков, выступающих на мировой арене и заслуживающих вызова в сборную. А мне стоит сосредоточить свою энергию, чтобы, когда представится возможность, я был к этому готов. Ведь было много талантливых футболистов, которым представился прекрасный шанс заиграть за национальную команду, а они оказывались морально не готовы, были расфокусированы. Я же постараюсь ухватиться за свою возможность двумя руками и ногами, чтобы не подвести никого и дать нужный результат.

— Кто лучше говорит по-русски — вы или Фернандес?

— Я думаю, мы на одном уровне (смеется). Но самое важное то, что он демонстрирует великолепную игру. Есть иностранцы, которые отлично говорят на вашем языке, однако играют куда хуже Мариу. Поэтому пусть он лучше будет хорошо выступать за сборную и радовать болельщиков.

НЕТ СМЫСЛА ПЛАКАТЬ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ НОВИЧКОВ

— ЦСКА в это трансферное окно остался без приобретений…

— Не знаю, почему так произошло. Но мы не должны из-за этого переживать. Не следует забивать себе этим голову. Футболистам лучше сосредоточиться на своей работе. Конечно, было бы лучше, если бы ЦСКА кого-нибудь приобрел — хотя бы для обоймы. Но мы остаемся очень сильной командой, у нас прекрасный подбор футболистов. Нам необходимо сплотиться, собраться и показать свой максимальный уровень в каждом конкретном матче. Сплоченность позволит компенсировать отсутствие трансферов.

— Зато конкуренты заметно усилились, особенно «Зенит». На что теперь сможет рассчитывать ЦСКА в чемпионате?

— Здорово, что «Зенит» укрепился — он же играет на два фронта. Да, наша команда не усилилась, но что теперь поделать? Нет смысла плакать. Компенсируем отсутствие новичков внутренним резервом. Мы продолжаем претендовать на чемпионство, это основная задача. Наша команда никогда не будет отбывать номер на поле.

— В этом сезоне форварды Федор Чалов и Аарон Оланаре на двоих забили один гол. Есть ощущение, что не хватает к вам в пару сильного нападающего?

— Я верю в Чалова и Оланаре. Они еще молодые, у них огромный потенциал. У каждого бывают как хорошие, так и неудачные периоды. Может быть, их голы придут в Лиге чемпионов. Согласен, что их статистика пока не самая хорошая. Но в команде в них верят.

— Кажется, что Оланаре держится обособленно и мало с кем общается. Не вписался в коллектив?

— Такого нет. Его никто не отвергает и не отталкивает. Он нормально вписан в команду. Но если он хочет стать лидером, то должен приложить много усилий.

— Болельщики недовольны его игрой. Вы что-нибудь советовали своему партнеру для улучшения показателей?

— Лишь через усердный труд он сможет прибавить. Надо тренироваться чуть больше, чем все остальные, в этом и есть секрет успеха. Несмотря на то, что результат пока не приходит, однажды это случится. Надо продолжать идти вперед и ни в коем случае не останавливаться. Если Аарон поймет, что действительно недоволен нынешней ситуацией, то будет способен превзойти себя.

— Виктор Гончаренко перед началом сезона сказал, что вы можете стать лучшим игроком чемпионата. Как отнеслись к такому заявлению?

— Я усиленно тренируюсь, чтобы быть лучшим в каждом матче. Но моя главная цель — помочь команде победить. Если буду правильно работать, а клуб — одерживать победы, то я, как следствие, могу стать лучшим игроком лиги. Но это не главная цель, иначе можно стать эгоистом. Я выхожу на поле помогать команде и партнерам. ЦСКА — прежде всего коллектив. Звание лучшего футболиста России для меня вторично.

ДАЖЕ С «МАНЧЕСТЕРОМ» МОЖНО ИГРАТЬ НА РАВНЫХ

— ЦСКА в Лиге чемпионов предстоит играть с «МЮ», «Базелем» и «Бенфикой». Как оцениваете группу?

— Очень сложная группа, как, впрочем, и все остальные. Но у нас есть определенная миссия, которую мы должны выполнить, а именно — показать достойную игру в Лиге чемпионов. Нам надо качественно подготовиться и досконально изучить каждого соперника, чтобы максимально осложнить им жизнь.

— Тренерский штаб или руководство уже поставили задачу выхода из группы? Или будет достаточно третьего места и плей-офф Лиги Европы?

— Пока не было разговоров на эту тему. Сконцентрированы на ближайшей игре с «Амкаром». Все мысли связаны с этим. После этой встречи, возможно, будут разговоры уже на тему задач в Лиге чемпионов.

— «Базель» и «Бенфика» по зубам армейцам?

— Со всеми можно сражаться и всех можно побеждать. Да, у них более громкие имена и более славная история, но тем не менее за них играют такие же живые люди, как и мы. Не считаю, что они сильно нас превосходят, со всеми можно играть на равных.

— Даже с нынешним «МЮ»?

— Конечно. Единственное — все футболисты в данном матче должны выложиться на 150 процентов, играть на пределе своих возможностей и даже выше. Необходимо собраться, сконцентрироваться и сыграть так, чтобы не жалеть об упущенных возможностях.

— ЦСКА уже играл с «Манчестером» два года назад. Сейчас британцы стали сильнее?

— Команда сильно обновилась. «Юнайтед» сделал хорошие приобретения, но схема и манера действий футболистов остались прежними.

НЕЙМАР ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ, ПОКИНУВ «БАРСЕЛОНУ»

— Ваш соотечественник Неймар за сумасшедшую сумму поменял «Барселону» на «ПСЖ». Понимаете его поступок?

— Понимаю. Неймар хочет быть единственным и главным лидером команды. В «Барселоне» эту позицию уже много лет занимает Месси. Плюс «ПСЖ» очень сильно реформирует команду, приходит много бразильцев — это должно сыграть ему на руку. Думаю, теперь им по силам будет взять Лигу чемпионов. Это главный трансфер в футболе за последние годы.

— На месте Неймара поступили бы так же?

— Конечно!

— Как-то контактировали с Неймаром? Может, поздравляли его с переходом.

— Нет, я только один раз его видел. Мы никогда с ним особо не общались.

— Когда вы еще выступали в Бразилии, вас сравнивали как раз с Неймаром. Представляете, что могли бы быть сейчас на его месте?

— Это хорошее сравнение, для меня это гордость. Неймар сейчас один из трех лучших футболистов мира — наравне с Месси и Роналду. Я тоже хочу играть в таком топовом клубе, как «Реал» или «Барселона», поэтому усердно работаю ради достижения своей цели. Вообще все игроки в футболе преследуют две цели — выступать в топ-клубе и сборной своей страны. Я не исключение.

— Получается, ЦСКА на данный момент для вас — трамплин?

— Я никогда этого не скрывал. ЦСКА дал мне все, что у меня сейчас есть. Клуб материально обеспечил мою семью, я имею возможность играть в Лиге чемпионов. Для меня это большая честь, и я очень благодарен клубу…

— К вам был интерес в минувшее трансферное окно?