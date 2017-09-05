Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30896993/
5 сентября 2017, 0:12 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Болельщики назвали Фернандеша лучшим игроком «Локомотива» в августе

Болельщики «Локомотива» признали полузащитника команды Мануэла Фернандеша лучшим игроком команды в августе, сообщает официальный сайт железнодорожников.

Болельщики Локомотива признали полузащитника команды <span class=error>Мануэла</span> Фернандеша лучшим игроком команды в августе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В августе на его счету гол и две голевые передачи в пяти матчах. За португальского хавбека проголосовали 44,3 процента респондентов (6836 болельшиков).

Второе место в голосовании занял Алексей Миранчук — 37,9 процента (5856 голосов). Тройку лучших замкнул Антон Миранчук — 6,1 процента (952 голоса).

Отмечается, что всего в опросе приняли участие 15414 человека.

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

У Дзюбы есть три варианта продолжения карьеры

Как ситуация с банком "Открытие" повлияет на "Спартак"

26-летняя чемпионка мира умерла от сердечного приступа