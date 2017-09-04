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4 сентября 2017, 17:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты ЦСКА обыграли «Тосно» в товарищеском матче

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение «Тосно» из Ленинградской области в товарищеском матче.

Футболисты московского ЦСКА нанесли поражение <span class=error>Тосно</span> из Ленинградской области в товарищеском матче. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник на стадионе «Октябрь» в Москве, завершилась со счетом 4:2.

Первый гол забил полузащитник армейцев Астемир Гордюшенко, затем отличился его одноклубник Хетаг Хосонов, а до разгромного счет в матче довел Витиньо. На первой минуте второго тайма ворота «Тосно» поразил Кирилл Набабкин. В оставшееся время «Тосно» удалось отличиться дважды и избежать поражения с «сухим» счетом.

На данный момент в РФПЛ продолжается пауза, связанная с матчами национальных сборных.

Ближайшую игру в премьер-лиге армейцы проведут 8 сентября в Перми с местным «Амкаром». «Тосно» 9 сентября примет махачкалинский «Анжи».

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