Первый канал не планирует включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Первый канал не планирует включаться в борьбу за показ матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), «спорадический показ» отдельных игр не имеет смысла, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
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Первый канал до 2011 года на регулярной основе показывал матчи чемпионата России, затем на протяжении нескольких сезонов транслировал отдельные игры турнира.
«Планов включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ у Первого канала нет. Из футбола у нас на ближайшее время есть только одно крупное событие, это чемпионат мира в следующем году. Что касается российского чемпионата, то спорадический показ нами отдельных игр просто не имеет смысла, телевидение устроено иным образом», — сказал Эрнст.
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