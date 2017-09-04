Первый канал не планирует включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ

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Первый канал до 2011 года на регулярной основе показывал матчи чемпионата России, затем на протяжении нескольких сезонов транслировал отдельные игры турнира.

«Планов включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ у Первого канала нет. Из футбола у нас на ближайшее время есть только одно крупное событие, это чемпионат мира в следующем году. Что касается российского чемпионата, то спорадический показ нами отдельных игр просто не имеет смысла, телевидение устроено иным образом», — сказал Эрнст.