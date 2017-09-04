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4 сентября 2017, 16:17 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Первый канал не планирует включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Первый канал не планирует включаться в борьбу за показ матчей Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), «спорадический показ» отдельных игр не имеет смысла, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Первый канал не планирует включаться в борьбу за показ матчей Российской футбольной <nobr>премьер-лиги</nobr> (<span class=error>РФПЛ</span>) спорадический показ отдельных игр не имеет смысла заявил агентству Р-Спорт генеральный директор Первого канала Константин <span class=error>Эрнст</span>. Увеличить
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Первый канал до 2011 года на регулярной основе показывал матчи чемпионата России, затем на протяжении нескольких сезонов транслировал отдельные игры турнира.

«Планов включаться в борьбу за показ матчей РФПЛ у Первого канала нет. Из футбола у нас на ближайшее время есть только одно крупное событие, это чемпионат мира в следующем году. Что касается российского чемпионата, то спорадический показ нами отдельных игр просто не имеет смысла, телевидение устроено иным образом», — сказал Эрнст.
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