Муравьев: Погребняка устраивает числиться последним запасным в «Динамо»

— В мае вы говорили, что «Динамо» постарается укомплектоваться к началу сезона, но трансферная кампания затянулась.

— К началу сезона мы постарались сделать точечное усиление состава. Однако старт сезона показал: чтобы соответствовать уровню Премьер-лиги, нам было необходимо дополнительное укрепление состава.



— На каких условиях арендовали у «Зенита» Цаллагова, а у венгерского МТК Тиама? После сверхудачной аренды Панченко в прошлом сезоне от «Динамо» ждут новых успешных сделок такого рода.

— Цаллагов нами арендован без права выкупа. А вот соглашение по аренде Тиама позволяет нам выкупить футболиста за фиксированную сумму. Эту опцию мы сможем активировать, если игрок достаточно хорошо проявит себя в нашем клубе.

— Тиам, а чуть ранее Самба Соу, уже неплохо зарекомендовавший себя в команде, не самые очевидные кандидатуры для усиления. Чем они привлекли «Динамо»?

— Наверное, неочевидные для широкой массы поклонников футбола и СМИ. Фигуры не раскрученные. Но, к примеру, Соу, несколько лет назад должен был оказаться в «Кубани» в качестве замены Каборе. Так что он давно на примете у многих клубов.

— Что пошло не так в переговорах с Данни и Маурисио, покинувшими «Зенит» в качестве свободных агентов?

— И с Данни, и с Маурисио мы общались и хотели их видеть в «Динамо». Но их требования по зарплате оказались для нас, достаточно высокими.

— Много ли ещё трансферов сорвалось из-за скромных финансовых возможностей «Динамо»?

— Мы не искали большого количества игроков, поэтому не много и сорвалось. Хочу сказать, что не все пришедшие игроки пока оправдывают наши ожидания.



— Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев посетовал, что такая селекция закроет дорогу молодым игрокам.

— Мы вовсе не забыли о наших молодых футболистах. У нас уже заиграны за основу 19−20-летние игроки. За «Динамо» выступает наибольшее количество воспитанников, по сравнению с другими клубами. А мы еще будем привлекать и 17−18-летних. У нас в молодежке есть очень перспективные ребята.

— Говорилось, что «Динамо» будет брать свободных агентов и игроков в аренду, но за Шуньича все-таки заплатили 700 тысяч евро — по версии Transfermarkt. То есть покупки всё-таки могли себе позволить?

— Ни за одного пришедшего к нам игрока «Динамо» не платило, в том числе и за Шуньича. Кстати, поздравляю его с первым забитым мячом за свою национальную сборную. Жду теперь голов за «Динамо» (улыбается).



— Давайте поговорим об ушедших. Ионов покинул клуб в последний день трансферного окна свободным агентом. Правда ли, что «Динамо» давно подыскивало ему новый клуб?

— Нет, мы не искали намеренно новый клуб Алексею. Но он стал снижать к себе требования как футболисту, а вкупе с его высокой зарплатой и длительным сроком контракта это становилось для нас обременительно. Его трансфер решался в последние дни закрытия трансферного окна. Возможно, в новом клубе Ионов вновь заставит о себе говорить — потенциально он игрок сборной страны.



— Минус Денисов, минус Ионов. Насколько теперь зарплатный фонд соответствует финансовым возможностям клуба?

— Не только они. В последние дни трансферного окна мы расстались с рядом футболистов основной и молодежной команд. Но несмотря на это, тема зарплатного фонда остается в зоне повышенного внимания и является актуальной. Скажу так: есть еще игроки, которые, как считает клуб, получает завышенную зарплату, прописанную прежним руководством «Динамо».

— Виталий Дьяков в интервью сказал, что за завышенную зарплату вы обещали «гнобить» его. Якобы зимой он согласен был на понижение зарплаты и уход в «Анжи», но «Динамо» не отпустило его.

— Никто его не обещал «гнобить». Поймите, его несостоявшаяся аренда в «Анжи» дала бы нам сокращение его заработной платы лишь на 1/15. Это не экономия, а откладывание проблемы на короткий срок и, вкупе с его довольно весомым и длительным контрактом, ее бы все равно пришлось бы решать. В интервью Дьяков пытался выставить клуб в негативном свете — это не делает ему чести. Всего его слова — обыкновенная ложь. Ею он пытается прикрыть свои неадекватные поступки. Более того, он сам себе противоречит. Говорит, что согласен был на понижение зарплаты в «Анжи»? Так мы ему в «Динамо» предлагали то же самое — сократиться! И если бы он пошел на это, у него были бы перспективы продолжения карьеры в нашем клубе. Но он вообще не шел ни на какие компромиссы. Более того, он даже обсуждать ничего не хотел.

— С Дьяковым ситуация разрешилась. Почему не удается решить вопрос с Погребняком — не поддаётся на «гнобление»?

— Еще раз повторю — мы никого не «гнобим». У некоторых игроков еще сохранилась совесть. Мы с ними совместно ищем варианты нашего дальнейшего сотрудничества. К примеру, Ионов ещё хочет реализовать себя, а Погребняк, по всей видимости, нет. Ему предлагали вариант в Мельбурне, причем, подчеркну, с полным сохранением зарплаты, но он отказался. Получается, что числиться последним запасным в «Динамо» его устраивает.

— Как решили вопрос с Козловым, с которым вели переговоры о сокращении зарплаты?

— Алексей пошел на понижение зарплаты, и с ним был переподписан контракт.

— В самом конце трансферного окна «Динамо» покинул руководитель селекционного отдела Геннадий Голубин. С чем связаны новые кадровые перестановки в клубе?

— Он покинул «Динамо» по собственному желанию. Больше мне добавить нечего.



— Какую оценку можете дать стартовому отрезку команды в РФПЛ? Результат соответствует поставленным задачам. А игра?

— Три с минусом по пяти балльной шкале. Могли и должны были набирать больше очков. Впереди непростые игры. Очень надеюсь, что удача будет нам сопутствовать.

— Какова сейчас финансовая ситуация в клубе? Кроме «Марафона» «Динамо» не заключило новых спонсорских контрактов.

— Кроме букмекера, у нас появились и другие партнеры, в частности партнеры по одежде, воде. Мы ведем поиск новых спонсоров. И в данный момент общаемся с потенциальными партнерами. Переговоры ведутся. Но, к сожалению, рекламный рынок очень просел.

— На встрече с болельщиками перед сезоном вы довольно жестко высказались о перспективах игры «Динамо» на новом стадионе в Петровском парке, который должны достроить в октябре. Общались ли с тех пор с представителями «ВТБ Арены»?

— Да, жестко, но не исключая сотрудничества. Ведем переговоры. Скажу так: позиции стали сближаться.