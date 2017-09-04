ФК «Зенит» не рассматривает варианты ухода Дзюбы до зимнего трансферного окна
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 сен —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Петербургский футбольный клуб «Зенит» не рассматривает возможность ухода нападающего Артема Дзюбы как минимум до зимнего трансферного окна, заявил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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Трансферное окно в РФПЛ закрылось в конце лета. Ранее сообщалось, что Дзюба может быть отдан «Зенитом» в аренду. СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны московского «Локомотива», «Краснодара» и турецкого «Фенербахче». В понедельник в СМИ вновь появилась информация о том, что Дзюба может быть отдан в аренду в турецкий клуб.
«Эта информация не соответствует действительности. Дзюба не хочет уходить в иностранный клуб, “Зенит” не рассматривает варианты ухода Дзюбы как минимум до зимнего трансферного окна», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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