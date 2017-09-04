«Локомотив» 5 сентября проведет контрольный матч с «Анкараном» на сборе в Австрии
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт. Футболисты «Локомотива» 5 сентября проведут контрольный матч со словенским «Анкараном» на сборе в Австрии, сообщается на сайте московской команды.
После восьми туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 19 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на один балл. Во время паузы в чемпионате России, связанной с матчами национальных сборных, футболисты «Локомотива» отправились на сбор в Австрию.
Ближайшую игру в РФПЛ «красно-зеленые» проведут 10 сентября на выезде против грозненского «Ахмата».
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