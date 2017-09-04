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4 сентября 2017, 15:25 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Локомотив» 5 сентября проведет контрольный матч с «Анкараном» на сборе в Австрии

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Футболисты «Локомотива» 5 сентября проведут контрольный матч со словенским «Анкараном» на сборе в Австрии, сообщается на сайте московской команды.

После восьми туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 19 очков и занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на один балл. Во время паузы в чемпионате России, связанной с матчами национальных сборных, футболисты «Локомотива» отправились на сбор в Австрию.

Ближайшую игру в РФПЛ «красно-зеленые» проведут 10 сентября на выезде против грозненского «Ахмата».

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Новости Премьер-лиги

«Локомотив» сыграет против словенского «Анкарана» 5 сентября на сборе в Австрии

«Локомотив» сыграет против словенского «Анкарана» 5 сентября на сборе в Австрии

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб «Локомотив» во вторник проведет на сборе товарищеский матч со словенским «Анкараном». Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
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