«Локомотив» сыграет против словенского «Анкарана» 5 сентября на сборе в Австрии
МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб «Локомотив» во вторник проведет на сборе товарищеский матч со словенским «Анкараном». Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
«Завтра проведем матч с командой из высшей лиги чемпионата Словении «Анкаран», — сказал Семин.
После восьми туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
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