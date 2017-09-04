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4 сентября 2017, 12:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» сыграет против словенского «Анкарана» 5 сентября на сборе в Австрии

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб «Локомотив» во вторник проведет на сборе товарищеский матч со словенским «Анкараном». Об этом ТАСС сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Учебно-тренировочный сбор «Локомотива» проходит в австрийском Бад Кляйнкирххайме и завершится 6 сентября. В четверг железнодорожники соберутся в Москве.

«Завтра проведем матч с командой из высшей лиги чемпионата Словении «Анкаран», — сказал Семин.

После восьми туров чемпионата России «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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