Эдер показал расписание «Локомотива» на сборе в Австрии
Новичок «Локомотива» нападающий Эдер опубликовал в социальной сети расписание его команды, которая в настоящее время проводит сбор в Австрии, а также поведал, что любит есть на завтрак.
«Всем привет! Желаю вам доброго утра и вкусного завтрака. Что касается меня, я предпочитаю омлет, йогурт и апельсиновый сок. Посмотрите на график! Это только одна тренировка — первый раз в этом лагере. Сегодня я постараюсь показать вам день нашей команды в Австрии», — цитирует португальского футболиста «Инстаграм» столичного клуба.
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