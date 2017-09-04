На встречу со «СКА-Хабаровск» пришло около 150 болельщиков

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На ней присутствовало около 150 болельщиков. Все желающие могли получить ответы на интересующие их вопросы, а также сфотографироваться с футболистами и взять у них автографы.



«Руководство хабаровского СКА решило использовать перерыв в официальных играх клубов с пользой для всех и поближе познакомить команду со своими болельщиками.

Глава попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев уделили значительное время тем позитивным изменениям, которые второй год подряд происходят в парковой зоне Стадиона имени Ленина, где находится домашняя арена «армейцев». По его словам, в 2018-м её ждут новые изменения к лучшему, — говорится на официальном сайте клуба.