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4 сентября 2017, 10:36 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Болельщики ФК «Краснодар» признали Гранквиста лучшим игроком команды в августе

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Болельщики «Краснодара» признали шведского защитника Андреаса Гранквиста лучшим игроком команды по итогам августа, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Болельщики Краснодара признали шведского защитника <span class=error>Андреаса</span> Гранквиста лучшим игроком команды по итогам августа сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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Гранквист в августе принял участие во всех восьми матчах «Краснодара» и по результатам опроса болельщиков (всего проголосовали 1300 человек) получил 24,3% голосов. Далее расположились голкипер Андрей Синицын (19,4%) и полузащитник Маурисио Перейра (14%).

Ближайший матч в чемпионате России «Краснодар» проведет 10 сентября на выезде против «Уфы».

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