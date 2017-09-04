Болельщики ФК «Краснодар» признали Гранквиста лучшим игроком команды в августе

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Гранквист в августе принял участие во всех восьми матчах «Краснодара» и по результатам опроса болельщиков (всего проголосовали 1300 человек) получил 24,3% голосов. Далее расположились голкипер Андрей Синицын (19,4%) и полузащитник Маурисио Перейра (14%).

Ближайший матч в чемпионате России «Краснодар» проведет 10 сентября на выезде против «Уфы».