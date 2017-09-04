Роша считает переход в «Спартак» лучшим вариантом продолжения карьеры

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31 августа Роша перешел в «Спартак» из бразильского «Гремио». Полузащитник подписал контракт с российским клубом на четыре года. По информации бразильских СМИ, красно-белые заплатили за 22-летнего футболиста €12 млн.

«Я хочу поблагодарить “Гремио” за все то, что они мне дали с тех пор, как я перешел сюда в 2014 году, — написал Роша. — Я получил тысячу уроков, которые сделали меня тем человеком, которым я являюсь сегодня. Но проходит время и все меняется. Совершать такой выбор всегда сложно, но я и моя семья верим, что переход в “Спартак” — это лучшее решение на данный момент».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYmqhwyjFFK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Gremistas e amigos, venho comunicar oficialmente que hoje embarco para a Rússia ?? e a partir de agora sou jogador do Spartak de Moscou. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus por todas as bençãos em minha vida. Agradecer imensamente tudo que o Grêmio me proporcionou desde quando cheguei em 2014. De todos os técnicos,jogadores e Diretores guardo uma recordação e mensagens positivas. Foram milhares de ensinamentos que me tornaram essa pessoa de hoje. No começo, errei e acertei, recebi críticas, muitas críticas duras, mas sempre confiei no meu potencial e com calma e confiança me mantive sempre firme em meu objetivo. O tempo passou e as coisas foram acontecendo. Conquistamos a Copa do Brasil e a cada dia continuei provando com humildade que eu merecia vestir a camisa mais bonita do Brasil ?? que honrei desde do primeiro dia. As escolhas serão sempre difíceis, mas junto com minha família acredito ser a melhor no momento. Vivi grandes momentos nesses quase 3 anos de profissional no Grêmio, e levarei guardado comigo cada treino, jogo, viagem, concentração e a famosa "resenha" ??? com meus companheiros. Tenho todos vocês, torcedores, dirigentes, comissão técnica e jogadores no meu coração. Peço a todos que continuem torcendo por mim, que mandarei minha torcida da onde estiver. ?? Obrigado, obrigado e obrigado por tudo. Que Deus nos proteja ?? Grande abraço, Pedro Rocha. #PR32 ⚽️?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Pedro Rocha ⚽? (@perocha32) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-04T03:32:27+00:00">Сен 3 2017 в 8:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В нынешнем сезоне Роша провел за «Гремио» 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча, всего в его активе 72 матча и 11 голов за команду.