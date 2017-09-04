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4 сентября 2017, 9:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Роша считает переход в «Спартак» лучшим вариантом продолжения карьеры

ТАСС, 4 сентября. Бразильский футболист «Спартака» Педро Роша считает переход в московский клуб лучшим вариантом продолжения карьеры из всех возможных на данный момент. Об этом спортсмен рассказал в сообщении на свой странице в Instagram.

<em>ТАСС 4 сентября. </em>Бразильский футболист Спартака <span class=error>Педро</span> <span class=error>Роша</span> считает переход в московский клуб лучшим вариантом продолжения карьеры из всех возможных на данный момент. Об этом спортсмен рассказал в сообщении на свой странице в Instagram. Увеличить
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31 августа Роша перешел в «Спартак» из бразильского «Гремио». Полузащитник подписал контракт с российским клубом на четыре года. По информации бразильских СМИ, красно-белые заплатили за 22-летнего футболиста €12 млн.

«Я хочу поблагодарить “Гремио” за все то, что они мне дали с тех пор, как я перешел сюда в 2014 году, — написал Роша. — Я получил тысячу уроков, которые сделали меня тем человеком, которым я являюсь сегодня. Но проходит время и все меняется. Совершать такой выбор всегда сложно, но я и моя семья верим, что переход в “Спартак” — это лучшее решение на данный момент».

В нынешнем сезоне Роша провел за «Гремио» 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча, всего в его активе 72 матча и 11 голов за команду.

Спартак М
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