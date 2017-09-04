Фернандеш: «Локомотив» доставит «Зениту» еще немало неприятностей

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«Локомотив» на старте сезона показывает результаты, которых от него мало кто ожидал. Из восьми матчей в премьер-лиге «железнодорожники» выиграли шесть и по одному разу сыграли вничью и проиграли. На первый перерыв в чемпионате красно-зеленые ушли, расположившись на втором месте в турнирной таблице. При этом от идущего на первом месте «Зенита» команду отделяет всего одно очко. Одним из лидеров нынешнего «Локомотива» является португальский полузащитник Мануэль Фернандеш. 31-летний футболист принял участие во всех восьми матчах «железнодорожников» и успел забить в них два мяча и сделать три голевые передачи. В эксклюзивном интервью «Известиям» Фернандеш рассказал об удачном старте своей команды в РФПЛ, задачах на сезон и перспективах красно-зеленых в Лиге Европы.

— В последнем туре РФПЛ перед перерывом «Локомотив» с трудом переиграл «Урал» (2:1). Что можете сказать об этом матче?

— Хорошо, что нам удалось взять три очка. Считаю, что мы провели хороший матч. Наша победа была полностью заслуженной.

— После перерыва в чемпионате «Локомотив» имеет шансы продолжить столь удачно выступать? Может и вовсе замахнуться на чемпионство?

— Не знаю. Думаю, нам надо идти вперед и прогрессировать от матча к матчу, так как претендентов на титул, как и всегда, много: и «Спартак», и «Зенит», и ЦСКА. Наша главная задача — побеждать в каждой игре, продолжать наш поход и помнить, что ситуация неожиданно может поменяться. Надо всегда быть к этому готовыми и быть начеку.

— Как раз недавно вы в гостях обыграли одного из претендентов на титул — московский «Спартак» (4:3). Эта победа придала игрокам сил?

— Да, конечно. К игре со «Спартаком» мы подошли после неприятного домашнего поражения от «Тосно» (0:2). Так что победа над принципиальным соперником в дерби придала нам дополнительной уверенности в своих силах.

— Сейчас вы являетесь лучшим футболистом «Локомотива» по системе «гол плюс пас» (2+3). Чувствуете себя лидером команды?

— Я пытаюсь помогать команде, отдавать ей всё возможное своей игрой. Но я не думаю, что я лидер. Скорее, я пытаюсь проявить свои лучшие качества для того, чтобы у «Локомотива» было больше вариантов в атаке.

— Недавно в «Локомотив» перешел ваш соотечественник Эдер. Он усилит игру команды в нападении?

— Считаю, что он очень поможет «Локомотиву». В атакующей линии у нас есть Джефф (Джефферсон Фарфан. — «Известия»), но он не чистый нападающий. Эдер очень трудолюбивый футболист и хороший человек. Я уверен, что он будет забивать голы и помогать нашему клубу.

— Эдер сможет заменить другого форварда «Локомотива» — Ари, который получил травму в начале сезона?

— Думаю, да. Вообще, они похожи — оба умеют бороться за мячи, хороши в штрафной площади соперника. В этом смысле Эдер, как и Ари, будет крайне полезен нашей команде.

— В основной состав «Локомотива» сейчас активно привлекают молодых россиян. Что можете сказать о ваших партнерах по атаке — братьях Антоне и Алексее Миранчуках, которые на двоих соорудили эффектный гол в ворота «Урала»? Их ждет большое футбольное будущее?

— Думаю, да. Я стараюсь их поддерживать, они очень скромные ребята. Братьям очень нравится работать, совершенствоваться и играть в футбол. С моей точки зрения, у них есть всё, чтобы стать большими футболистами.

— Совсем скоро вашей команде предстоит стартовать в Лиге Европы. В соперники по групповому этапу вам достались датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Злин». Что можете сказать об этих командах?

— У нас ровная группа. Конечно, нам не попались слишком уж серьезные и сильные соперники, но мы должны отнестись с огромным уважением к каждой из доставшихся нам команд, чтобы пройти в следующую стадию турнира.

— С кем будет сложнее всего?

— На групповом этапе — с «Копенгагеном». Команда имеет опыт выступления в Лиге чемпионов и привыкла играть на ступеньку выше. Думаю, она — главный претендент на выход в плей-офф турнира с первого места в нашей группе.

— В еврокубках другим российским клубам — «Зениту» и «Спартаку» — предстоит сыграть с испанскими «Реал Сосьедадом» и «Севильей» соответственно. Как человек, поигравший в Испании, что думаете о шансах наших команд в этих противостояниях?

— Думаю, «Спартак» и «Зенит» в этом году ждут довольно тяжелые матчи в еврокубках. Испанские команды очень хороши и сильны. И «Сосьедад», и «Севилья» играют качественно. Российским командам для достижения положительного результата нужно подойти к этим встречам крайне ответственно.

— Многие считают «Зенит» главным фаворитом сезона в РФПЛ. Они очень серьезно усилились этим летом…

— Я видел, как они обыграли дома «Спартак». У «Зенита» очень качественный состав, и они выдали отличный старт. Но важнее не то, как команда начала чемпионат, а то, как она его завершила. Думаю, в будущем мы еще сможем доставить петербуржцам немало неприятностей.

— Вы воспринимаете «Зенит» как главного конкурента в борьбе за золото?

— Нет, как я уже сказал, мы не думаем о победе в чемпионате, а стараемся двигаться от матча к матчу.

— За последний год вам удалось серьезно прибавить. Надеетесь на вызов в сборную Португалии?

— Меня это не очень беспокоит. Главное — играть здесь за «Локомотив» и делать всё возможное для клуба.

— Какова главная задача «Локомотива» в этом сезоне?

— Забраться как можно выше в турнирной таблице, не забивая голову мыслями о победе в чемпионате. Надо думать о каждом следующем матче и не заглядывать далеко вперед. Мы должны выиграть все оставшиеся домашние игры, ведь в прошлом сезоне у нас это получалось не так часто, как хотелось бы. Думаю, это наша главная цель.

— Заметили, что на последней игре на стадион пришло больше болельщиков, чем обычно? Это можно связать с удачной серией игр клуба?

— Это нормально: когда ты выигрываешь, то и болельщиков на стадион приходит больше. Если мы продолжим показывать хороший результат, уверен, что фанатов на трибунах станет еще больше.