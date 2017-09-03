Русские не идут. Ни оптом, ни в розницу. Почему?

Поправьте меня, если ошибаюсь, но этим летом, если не считать привычных агентских вбросов «клуб такой-то проявляет интерес к игроку такому-то», предметный интерес, да и то, скорее, поверхностный в Европе был только у «Арсенала» к Головину. Что-то еще говорили насчет Смолова, но варианты там фигурировали сомнительные, на которые соглашаются, когда совсем уж некуда податься, и в случае с Федором получилось бы, что шило он обменял на хозяйственный обмылок. В общем, наших в Европу снова не звали, да и сами они туда не сильно рвались.

Причин здесь несколько. Во-первых, хороших игроков у нас мало. Их и местным-то топ-командам еле хватает, чтобы избегать лимитной лихорадки. Продать кого-то значит ослабить российскую позицию, а поди-ка найди на нее достойного сменщика. Поэтому и ценники у хороших игроков завышенные, на тот случай, чтобы компенсировать потерю равнозначной покупкой.

Беда лимита не в том, что он есть, а в том, что он глупый и вынуждает собирать в составе два костяка. Будь лимит «8+3» или «3+8», в общем, не симметричный, не диктующий, а только ограничивающий в ту или другую сторону, проблемы решались бы, как мне кажется, гораздо проще.

Вторая причина вытекает из первой: за российских футболистов никто не хочет платить тех денег, что за них просят. Раскошеливаются ведь, когда есть уверенность, что от игрока будет польза, а по поводу наших ребят ей взяться неоткуда. Ни одного из них, за исключением нескольких ветеранов, ни разу не видели в полуфиналах еврокубков или в плей-офф турнира сборных. То есть, никто из них не доказал на деле свою способность достигать серьезных результатов. В Лиге чемпионов россиян не видно. Это нам кажется, что в ней год назад блеснул Головин, — но на фоне трех десятков других команд его вряд ли кто смог толком разглядеть, тем более что ЦСКА в группе изначально и до конца был аутсайдером, на которого почти не обращают внимания.

Другое дело, что в реестры молодых талантов армеец, безусловно, входит. Но для ЦСКА он — актив, и клуб на его продаже рассчитывает поправить сальдо. Только вот показать товар лицом, обосновать его ценник красно-синие пока не могут: недостаточно солидных аргументов. Стоил бы Головин обычных денег, как любой другой игрок его калибра, скажем, из Чехии или Дании, — наверное, за ним сразу же выстроилась бы очередь и в один момент смела с прилавка, а потом уж разбирались, что к чему и кого купили. А мотивов выкладывать за него десятки миллионов нет ни одного.

Тут ведь есть еще и «в-третьих»: наши сильнейшие футболисты прошлого поколения не произвели в Европе впечатления командных игроков, способных решать тактические и стратегические задачи. Все они запомнились как эпизодически вспыхивавшие звезды-одиночки, подверженные еще и перепадам настроения. А ведь мастера тогда были — не чета нынешним: Аршавин, Павлюченко, Билялетдинов. И если уж не получилось толком у них (даже Аршавин, входивший в десятку лучших в мире в каком-то году, сверкнул и погас), то с чего вдруг получится у тех, кто заведомо слабее?

Спору нет, теоретически Смолов может перейти в «Боруссию», а практически — прилично заиграть в «Вольфсбурге». В конце концов, если Дортмунд купил лучшего бомбардира украинского чемпионата, то и лучший бомбардир российского, пусть и не игравший никогда в Лиге чемпионов, им немножечко известен. Но заметьте, Ярмоленко до сей поры тоже никуда не уезжал, и только когда у его «Динамо» возникли финансовые проблемы, и Андрей сразу слегка подешевел, его наконец-то приобрели. Вот и вся задачка.

Причем Ярмоленко-то в Европу звали и сватали давным-давно — с тех пор, как нарекли «наследником Шевченко». А Федор, которому тоже 27, пока еще лишь пытается заявить о себе. Но примеривают его почему-то сразу к грандам европейского футбола, где до него из наших поиграли единицы, и уж точно уровнем выше Смолова, а не ко второму ряду, что было бы логично. Павлюченко, напомню, уезжал в 26 — бронзовым призером Euro и автором двух мячей в ключевом отборочном матче с Англией. Но не в «МЮ», не в «Ливерпуль», тем более не в «Челси», а только в «Тоттенхэм». Понятно, что Смолову, о чем уже сказано выше, глупо размениваться на «Вольфсбург». Но согласился бы он — вот любопытный вопрос! — на «Боруссию» менхенгладбахскую, на «Герту» или на «Кельн»?

Последний важный штрих — надвигающийся чемпионат мира, накануне которого все наши сборники предпочитают иметь гарантированную игровую практику, что возможно пока лишь в премьер-лиге. И в какой-то мере это соображение можно считать уважительной причиной, достойным оправданием тому, что наши «звезды» снова не востребованы в западных клубах: по крайней мере, весь ближайший год есть повод говорить, что на самом деле очень востребованы, просто разумнее уехать после ЧМ.

Что ж, вот и посмотрим через год.

Евгений ЗЫРЯНКИН.