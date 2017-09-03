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3 сентября 2017, 18:16 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Амкар» объявил о возвращении Евсеева

Тренерский штаб «Амкара» пополнил Вадим Евсеев, уже работавший в пермском клубе в 2015—2016 годах, а с января по август 2017-го возглавлявший команду ПФЛ «Текстильщик».

Тренерский штаб <span class=error>Амкара</span> пополнил Вадим Евсеев уже работавший в пермском клубе в 2015—2016 годах а с января по август 2017-го возглавлявший команду <span class=error>ПФЛ</span> Текстильщик. Увеличить
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«За это время мы соскучились по Вадиму Валентиновичу, а Вадим Валентинович соскучился по Премьер-Лиге. Евсеев прекрасно работал в Иваново, но все должны понимать, что его уровень — это, безусловно, РФПЛ. Надеюсь, что его возвращение в тренерский штаб Гаджиева придаст «Амкару» тот импульс, которого нашим футболистам, возможно, не хватало на старте сезона.

Напрасно говорят, что нельзя войти дважды в одну реку — возвращение Евсеева в «Амкар» наверняка станет событием со знаком плюс как для Клуба, так и для самого Вадима Валентиновича, — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов, слова которого приводит официальный сайт клуба.

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