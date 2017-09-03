«Амкар» объявил о возвращении Евсеева
Тренерский штаб «Амкара» пополнил Вадим Евсеев, уже работавший в пермском клубе в 2015—2016 годах, а с января по август 2017-го возглавлявший команду ПФЛ «Текстильщик».
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«За это время мы соскучились по Вадиму Валентиновичу, а Вадим Валентинович соскучился по
Напрасно говорят, что нельзя войти дважды в одну реку — возвращение Евсеева в «Амкар» наверняка станет событием со знаком плюс как для Клуба, так и для самого Вадима Валентиновича, — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов, слова которого приводит официальный сайт клуба.
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