«Амкар» объявил о возвращении Евсеева

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«За это время мы соскучились по Вадиму Валентиновичу, а Вадим Валентинович соскучился по Премьер-Лиге. Евсеев прекрасно работал в Иваново, но все должны понимать, что его уровень — это, безусловно, РФПЛ. Надеюсь, что его возвращение в тренерский штаб Гаджиева придаст «Амкару» тот импульс, которого нашим футболистам, возможно, не хватало на старте сезона.

Напрасно говорят, что нельзя войти дважды в одну реку — возвращение Евсеева в «Амкар» наверняка станет событием со знаком плюс как для Клуба, так и для самого Вадима Валентиновича, — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов, слова которого приводит официальный сайт клуба.