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3 сентября 2017, 15:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агент рассказал, почему Луан отказался от перехода в «Спартак»

Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, рассказал, почему 24-летний футболист в летнее трансферное окно отказался перейти в московский «Спартак».

Агент <span class=error>Жаир</span> <span class=error>Пейшото</span> представляющий интересы нападающего <span class=error>Гремио</span> <span class=error>Луана</span> рассказал почему 24-летний футболист в летнее трансферное окно отказался перейти в московский Спартак. Увеличить
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По словам агента, речь которого пересказывает издание Superesportes, Луан посчитал, что в России он не был бы счастлив. Также бразильский футболист ждал, что до конца трансферного окна с «Гремио» свяжется один из топ-клубов Европы. Этого не случилось, поэтому Луан решил как минимум до января остаться в своей нынешней команде.

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