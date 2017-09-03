Агент рассказал, почему Луан отказался от перехода в «Спартак»

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По словам агента, речь которого пересказывает издание Superesportes, Луан посчитал, что в России он не был бы счастлив. Также бразильский футболист ждал, что до конца трансферного окна с «Гремио» свяжется один из топ-клубов Европы. Этого не случилось, поэтому Луан решил как минимум до января остаться в своей нынешней команде.