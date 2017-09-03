Агент рассказал, почему Луан отказался от перехода в «Спартак»
Агент Жаир Пейшото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Луана, рассказал, почему 24-летний футболист в летнее трансферное окно отказался перейти в московский «Спартак».
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Видимо, что-то случилось...
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По словам агента, речь которого пересказывает издание Superesportes, Луан посчитал, что в России он не был бы счастлив. Также бразильский футболист ждал, что до конца трансферного окна с «Гремио» свяжется один из
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