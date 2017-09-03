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3 сентября 2017, 14:44 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Кержаков исполнил песню Градского

Российский футболист Александр Кержаков, завершивший карьеру летом 2017 года, исполнил песню Алексанрда Градского «Как молоды мы были» вместе с братом своей жены Миланы Тюльпановой. Видео бывший игрок «Зенита» и сборной России выложил на своей странице в Instagram.

Российский футболист Александр <span class=error>Кержаков</span> завершивший карьеру летом 2017 года исполнил песню <span class=error>Алексанрда</span> <span class=error>Градского</span> Как молоды мы были вместе с братом своей жены <span class=error>Миланы</span> <span class=error>Тюльпановой</span>. Видео бывший игрок Зенита и сборной России выложил на своей странице в Instagram. Увеличить
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«А. Б. Градский, сорри», — подписал видеоролик Кержаков.

34-летний игрок завершил карьеру 13 июля. Его назначили на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».

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