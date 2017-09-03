Кержаков исполнил песню Градского
Российский футболист Александр Кержаков, завершивший карьеру летом 2017 года, исполнил песню Алексанрда Градского «Как молоды мы были» вместе с братом своей жены Миланы Тюльпановой. Видео бывший игрок «Зенита» и сборной России выложил на своей странице в Instagram.
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«А. Б. Градский, сорри», — подписал видеоролик Кержаков.
34-летний игрок завершил карьеру 13 июля. Его назначили на должность координатора юношеских команд системы «Зенита».
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