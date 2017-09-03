Луан, Смолов, Абденнур. Почему они никуда не перешли

ЛУАН

из «Гремиу» в «Спартак».

Один из самых ярких игроков бразильского чемпионата стоил того, чтобы заплатить за него рекордные в истории «Спартака» 22 миллиона евро.

Сериал с его участием, как и принято в Южной Америке, затянулся. Агент игрока Жаир Канту Пейшоту путался в показаниях: то утверждал, что официальный запрос был только от «Сампдории», то заявлял о грядущем заключении сделки с красно-белыми в течение нескольких дней. Москвичи вроде бы договорились с «Гремиу», но не с самим Луаном и, возможно, группой лиц, которые частично владеют правами на его трансферный лист. В итоге футболист отказался от перехода и в середине августа, и несколько дней назад, когда на переговоры с ним приехали представители чемпионов России. Вызванный в сборную полузащитник остается в «Гремиу» до конца сезона и склоняется к переезду в один из ведущих европейских чемпионатов. Осталось дождаться предложения — цену на Луана уже подняли.

Эсекиэль ГАРАЙ

из «Валенсии» в «Спартак».

Заработавший себе отличную репутацию в премьер-лиге аргентинец был не против вернуться в Россию. Даже его супруга, которая в свое время и настояла на отъезде в Испанию, на этот раз серьезно не возражала. Когда до Тамары дозвонился «СЭ», гражданка Горро не стала все категорически отрицать, а просто воздержалась от комментариев. В «Зенит» Гарая, кстати, тоже предлагали, но сине-бело-голубые вариант с возрастным футболистом, да еще и при наличии Ивановича, посчитали бесперспективным. «Спартак» же готов был заплатить за футболиста 18 миллионов евро, но первое предложение не устроило «Валенсию». Как и вариант с арендой. Смущала и общая сумма затрат на готовящегося отметить в октябре 31-й день рождения футболиста: она могла достигнуть 30 миллионов. Окончательно вариант отпал, когда после ухода в «Марсель» несостоявшегося зенитовца Абденнура Гарая потребовал сохранить главный тренер «летучих мышей» Марселино Тораль.

Аймен АБДЕННУР

из «Валенсии» в «Зенит».

Судя по всему, тунисскому защитнику просто не судьба перебраться в Россию. Несколько лет назад он мог стать футболистом «Спартака» и расхваливал красно-белых после общения с Валерием Карпиным. Однако руководство «Тулузы» категорически отказалось продавать африканца, подписав с ним новый контракт. В случае с «Зенитом» Абденнур продвинулся еще дальше — прошел медицинское обследование. Оставалось лишь поставить подпись под контрактом, но соглашение футболист оформил не с лидером российского чемпионата, а с «Марселем». «Я почти перешел в “Зенит”, — признался вернувшийся во Францию Абденнур. — Но как только мы возобновили переговоры с “Марселем” — я сел в самолет и вылетел во Францию, чтобы осуществить эту сделку».

Костас МАНОЛАС

из «Ромы» в «Зенит».

Грека, являющегося одним из самых стабильных защитников серии А, можно назвать предшественником Абденнура. Он, правда, так и не прошел медицинское обследование, отказавшись от него в тот момент, когда сделку называли фактически завершенной. И ведь в дело не вмешались конкуренты «Зенита», среди которых фигурировали «Челси», «Ювентус» и «Интер», который возглавил прекрасно знающий Маноласа Лучано Спаллетти. Отказ футболиста поразил даже его агента, назвавшего решение своего клиента неправильным. Оценка президента «Зенита» Сергея Фурсенко оказалась более жесткой: «Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом».

Федор СМОЛОВ

из «Краснодара» в «Спартак», «Зенит» или в Европу.

Пожалуй, идеальным вариантом для оставшегося в «Краснодаре» лучшего футболиста и бомбардира двух последних чемпионатов России стал бы переезд за границу. Поговаривали о «Фенербахче», который в итоге пригласил Роберто Сольдадо. Сообщали про интерес со стороны переживающего не лучшие времена и не блистающего в бундеслиге «Вольфсбурга». Плюс, перед самым закрытием трансферного окна на горизонте возник «Бешикташ», где при схеме с одним нападающим и уже купленным Альваро Негредо могла потребоваться замена лучшему снайперу прошлого сезона Дженку Тосуну. Но в итоге неактуальными оказались как европейские, так и отечественные варианты. Камнем преткновения в случаях со «Спартаком» и «Зенитом» стали деньги. Красно-белым пришлось бы расстаться с 30 миллионами евро. Питерцев так же не устроил вариант с 16 миллионами: они предлагали десять плюс возможные бонусы. И уж совсем фантастическим сценарием представлялась аренда до конца сезона в ЦСКА за скромные в сравнении с озвученными выше деньги.

Артем ДЗЮБА

из «Зенита» в «Краснодар» или «Локомотив».

Форвард, еще недавно лидер «Зенита» и сборной России, остался почти без игровой практики, хотя Роберто Манчини не уставал повторять, что рассчитывает на Дзюбу. Для многих же было очевидно: мощный форвард не подходит под тактические схемы итальянца, в которых, как рыба в воде, чувствует себя быстрый и легкий Кокорин. Существовавший вариант обмена с «Краснодаром» на Смолова так и остался теорией. На практике же наиболее вероятным сценарием выглядел переход в «Локомотив», ведь в услугах Артема был заинтересован Юрий Семин. Для рискующего пропустить чемпионат мира и лучше проявляющего себя в обстановке полного тренерского доверия Дзюбы это было бы идеально. Но совет директоров имеющего определенные проблемы с соблюдением финансового fair play «Локомотива» отказался выделять дополнительные средства на данную сделку.

Кристиан ПАВОН

из «Бока Хуниорс» в «Зенит».

Позиция аргентинской стороны в переговорах с «Зенитом» изначально выглядела спорной. В южноамериканских СМИ утверждали, что «Бока Хуниорс» требовал за своего вингера 22 миллиона евро, однако первоначальное предложение из России поднялось с 15 только до 18 миллионов. В итоге питерцы просто прекратили переговоры, а Павон вообще никуда не уехал, продлив контракт с «Бокой» до 2022 года. По неофициальным данным в нем прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.

Вячеслав КАРАВАЕВ

из «Спарты» в «Локомотив».

Конечно, любопытно было увидеть в российском чемпионате побывавшего на сборе национальной команды защитника, признанного по итогам прошлого сезона лучшим футболистом пражской «Спарты». Однако в родной ЦСКА Караваева не позвали, так как Мариу Фернандес свою позицию уступать не собирается, а слухи об интересе «Спартака» только разговорами и ограничились. По настоящему предметным был запрос «Локомотива», но за считанные дни до закрытия трансферного окна вето на сделку наложил Юрий Семин, посчитавший, что позиция правого защитника у железнодорожников закрыта. Есть первый номер Игнатьев, а также Ротенберг и Маргасов, как запасные варианты.