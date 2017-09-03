Луан, Смолов, Абденнур. Почему они никуда не перешли
Подводя итоги работы летнего трансферного рынка, «СЭ» выделяет самые ожидаемые из так и не состоявшихся переходов.
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ЛУАН
из «Гремиу» в «Спартак».
Один из самых ярких игроков бразильского чемпионата стоил того, чтобы заплатить за него рекордные в истории «Спартака» 22 миллиона евро.
Сериал с его участием, как и принято в Южной Америке, затянулся. Агент игрока Жаир Канту Пейшоту путался в показаниях: то утверждал, что официальный запрос был только от «Сампдории», то заявлял о грядущем заключении сделки с
Эсекиэль ГАРАЙ
из «Валенсии» в «Спартак».
Заработавший себе отличную репутацию в
Аймен АБДЕННУР
из «Валенсии» в «Зенит».
Судя по всему, тунисскому защитнику просто не судьба перебраться в Россию. Несколько лет назад он мог стать футболистом «Спартака» и расхваливал
Костас МАНОЛАС
из «Ромы» в «Зенит».
Грека, являющегося одним из самых стабильных защитников серии А, можно назвать предшественником Абденнура. Он, правда, так и не прошел медицинское обследование, отказавшись от него в тот момент, когда сделку называли фактически завершенной. И ведь в дело не вмешались конкуренты «Зенита», среди которых фигурировали «Челси», «Ювентус» и «Интер», который возглавил прекрасно знающий Маноласа Лучано Спаллетти. Отказ футболиста поразил даже его агента, назвавшего решение своего клиента неправильным. Оценка президента «Зенита» Сергея Фурсенко оказалась более жесткой: «Мы готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом».
Федор СМОЛОВ
из «Краснодара» в «Спартак», «Зенит» или в Европу.
Пожалуй, идеальным вариантом для оставшегося в «Краснодаре» лучшего футболиста и бомбардира двух последних чемпионатов России стал бы переезд за границу. Поговаривали о «Фенербахче», который в итоге пригласил Роберто Сольдадо. Сообщали про интерес со стороны переживающего не лучшие времена и не блистающего в бундеслиге «Вольфсбурга». Плюс, перед самым закрытием трансферного окна на горизонте возник «Бешикташ», где при схеме с одним нападающим и уже купленным Альваро Негредо могла потребоваться замена лучшему снайперу прошлого сезона Дженку Тосуну. Но в итоге неактуальными оказались как европейские, так и отечественные варианты. Камнем преткновения в случаях со «Спартаком» и «Зенитом» стали деньги.
Артем ДЗЮБА
из «Зенита» в «Краснодар» или «Локомотив».
Форвард, еще недавно лидер «Зенита» и сборной России, остался почти без игровой практики, хотя Роберто Манчини не уставал повторять, что рассчитывает на Дзюбу. Для многих же было очевидно: мощный форвард не подходит под тактические схемы итальянца, в которых, как рыба в воде, чувствует себя быстрый и легкий Кокорин. Существовавший вариант обмена с «Краснодаром» на Смолова так и остался теорией. На практике же наиболее вероятным сценарием выглядел переход в «Локомотив», ведь в услугах Артема был заинтересован Юрий Семин. Для рискующего пропустить чемпионат мира и лучше проявляющего себя в обстановке полного тренерского доверия Дзюбы это было бы идеально. Но совет директоров имеющего определенные проблемы с соблюдением финансового fair play «Локомотива» отказался выделять дополнительные средства на данную сделку.
Кристиан ПАВОН
из «Бока Хуниорс» в «Зенит».
Позиция аргентинской стороны в переговорах с «Зенитом» изначально выглядела спорной. В южноамериканских СМИ утверждали, что «Бока Хуниорс» требовал за своего вингера 22 миллиона евро, однако первоначальное предложение из России поднялось с 15 только до 18 миллионов. В итоге питерцы просто прекратили переговоры, а Павон вообще никуда не уехал, продлив контракт с «Бокой» до 2022 года. По неофициальным данным в нем прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.
Вячеслав КАРАВАЕВ
из «Спарты» в «Локомотив».
Конечно, любопытно было увидеть в российском чемпионате побывавшего на сборе национальной команды защитника, признанного по итогам прошлого сезона лучшим футболистом пражской «Спарты». Однако в родной ЦСКА Караваева не позвали, так как Мариу Фернандес свою позицию уступать не собирается, а слухи об интересе «Спартака» только разговорами и ограничились. По настоящему предметным был запрос «Локомотива», но за считанные дни до закрытия трансферного окна вето на сделку наложил Юрий Семин, посчитавший, что позиция правого защитника у железнодорожников закрыта. Есть первый номер Игнатьев, а также Ротенберг и Маргасов, как запасные варианты.
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