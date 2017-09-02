Трансферная истерика закончилась. Футбол начинается!

ПОКУПКИ КОНКУРЕНТАМИ ХАЛКА И ЭТО'О НЕ МЕШАЛИ СЛУЦКОМУ ВЫИГРЫВАТЬ.

Трансферное окно закрылось — и слава богу. Потому что, с моей точки зрения, в последние недели тема переходов оказалась нездорово перегретой и вытеснила любые другие. Начало создаваться впечатление, что судьба той или иной команды — в частности, «Спартака» — зависит исключительно от покупки/непокупки того или иного игрока. Сложнейшее явление под названием «футбол» было низведено до виртуальной игры в футбольный менеджер.

Мельтешение фамилий и ажиотаж вокруг них зашкалили за все возможные рамки. В соцсетях и на болельщицких гостевых вдруг разом обнаружились тысячи всезнающих скаутов, с уверенностью заявлявших, заиграет тот же Педро Роша или нет. Учитывая, что 99 процентов из них (как и я, признаюсь) никогда не видели 22-летнего бразильца в деле, читать все это без улыбки было невозможно.

Остынем, друзья. Если кому-то из вас казалось, что для прихода в чувство «Спартака» после неудачного начала сезона достаточно инъекции лекарства под названием «Луан», «Гарай» или какого-либо иного — это не так. В сто раз важнее вернуть атмосферу единства, той самой семьи, которая, по словам Массимо Карреры, стала главным залогом майского золота. А ему самому, кстати, переключение исключительно на сам футбол и на команду с трансферных дел, возможно, только пойдет на пользу.

Популярен тезис о нарушенном единстве касается как команды (между футболистами-то, по моей информации, все в порядке, а вот главному тренеру ее любовь придется завоевывать заново), так и клуба — и, кстати, это тоже аукнулось в доукомплектовании. Недаром же полгода назад на трансферном рынке «Спартак» сработал быстро и четко, а сейчас главные позиции, нуждавшиеся в усилении, — в обороне — так в итоге и не были закрыты. Еще Иван Крылов говорил о том, что происходит, «когда в товарищах согласья нет».

Честно говоря, даже не хочется копаться в том, как стал возможен такой странный алгоритм — сначала Каррера заявляет, что защита больше всего нуждается в укреплении, и Гарая он предпочел бы Луану, затем Сергей Родионов утверждает, что трансферы отданы на откуп главному тренеру, а в конце концов покупается атакующий игрок Педро Роша, а в обороне все «усиление» ограничивается насмешкой в лице Петковича. В конце концов, ЦСКА так просто ни одним футболистом не пополнился — однако же все к этому настолько привыкли, что никто в ужас от этого не приходит. Хотя будь в «Спартаке» выбор центрфорварда между Чаловым и Оланаре перед стартом Лиги чемпионов — страшно даже подумать, что творилось бы в СМИ и интернете.

Но вот почему-то становился же ЦСКА при Леониде Слуцком чемпионом страны, и когда «Анжи» покупал Это'О c Виллианом, и когда «Зенит» разживался Халком и Витселем, тогда как красно-синие по трансферной части тихо курили в сторонке. Значит, не все счастье в размахе шопинга?

САМЫМИ ВАЖНЫМИ ДЛЯ «СПАРТАКА» СТАЛИ «ТРАНСФЕРЫ» НОВЫХ ТРЕНЕРОВ. ТОЛЬКО ОТДАЧИ НЕТ.

Вот и в «Спартаке», коль скоро с Гараями-Луанами не вышло, должны думать о другом. О командном строительстве (или, скорее восстановлении) не снаружи, а изнутри. И это вполне возможно. В конце концов, состав у красно-белых сейчас второй в стране, и он неплохо сформирован за несколько последних трансферных окон. Прошлым летом пришли Фернанду, Зобнин и Ещенко, зимой — Джикия, Самедов, Луиз Адриану и Селихов. Добавим сюда Пашалича с Педро Рошей — поди плохо! Другое дело, что усиления российской части коллектива не произошло, и это прискорбно. На приобретение того же Набиуллина, полагаю, стоило бросить больше сил. А когда у «Локомотива» не срослось с Караваевым — оперативно переключиться на него. Но тогда встал бы обоснованный вопрос — зачем подписан не нужный даже «Црвене Звезде» Петкович? Хотя он и так стоит. Этим непонятным трансфером, после которого в команде стало три правых защитника, «Спартак» загнал себя в тупик. Все равно ведь через полгода-год Петкович уедет.

«Спартак», между прочим, и в это окно занял второе место после «Зенита» по размерам трат и отрицательному сальдо — пусть, конечно, и с огромным отрывом. Но учтем, что девять клубов РФПЛ летом 2017-го вообще не потратили ни копейки, а еще четыре — менее пяти миллионов евро. Сине-бело-голубые же, потратившие намного больше всех, вместе взятых, после «чудо-селекции» прошлой зимы (Цаллагов-Молло-Эрнани и т. д. ) должны были строить команду заново. И то лучший в Питере пока в этом сезоне — не кто-либо из новичков, а Кокорин.

Но вернемся к «Спартаку», которому следует обратить внимание не на трансферы. Физически, правда, заново к сезону футболистов не подготовишь — а ведь отовсюду слышатся рассказы о том, что новый тренер красно-белых по физподготовке Д'Урбано «перекачал» команду на предсезонке штангой, и недавно даже неконфликтный Квинси Промес якобы прилюдно предъявлял ему претензии в отсутствии легкости. А по Фернанду сравнительно с прошлым сезоном это видно и без всяких слов. Он-то на Кубке конфедераций, в отличие от Глушакова, Самедова и Комбарова, не выступал.

По мне так летние «трансферы» двух новых итальянских тренеров и швейцарского аналитика в спартаковский штаб, на которые поначалу мало кто обратил внимание, могут оказаться более важны, чем приобретение новых игроков. Недаром говорится, что не надо чинить то, что работает: в прошлом сезоне «Спартаком» руководил компактный штаб из четырех человек, которому футболисты в полной мере доверяли, и каждый четко делал свое дело. Например, испанский тренер по физподготовке Хавьер Сальсес Нойя отлично подготовил команду как прошлым летом, так и зимой (вспомните, какие опасения связывались с тем, что Каррера прежде никогда не сталкивался с длительной зимней паузой, но это не оправдалось), — теперь же он был отправлен на вспомогательные роли, а программу составлял Д'Урбано, специалист в других видах спорта. О роли Романа Пилипчука после прихода Аттилы Мальфатти можно сказать то же самое, что и о Нойе.

Что ж, первый матч Лиги чемпионов в Мариборе — возможно, главный в этом полугодии — расставит все точки над i: как знать, может, программа подготовки и была рассчитана на выход на пик формы к середине сентября, когда стартует главный еврокубок?

ПАРЕДЕС + КУЗЯЕВ = ФЕРНАНДУ + ЗОБНИН.

Что же до «Зенита», купившего в это трансферное окно целую команду (и продавшего, кстати, тоже), то прокомментировать это можно, как в старом анекдоте, когда Сталину доложили о том, что у маршала Рокоссовского появилась любовница-актриса. «Что будем делать?» — спросили вождя. Тот вынул изо рта трубку и ответил: «Завидовать!».

Вот и тут остается лишь позавидовать возможностям «Зенита», объективно несопоставимым ни с одним другим клубом РФПЛ. Злопыхательством тут заниматься глупо, поскольку питерцы, выгодно продавшие Халка, Витселя и Гарая, имели на такие купеческие замашки полное финансово-фэйрплейное право. Это тебе не «Динамо» времен выкупа из «Анжи» шести дорогостоящих футболистов с последующим изгнанием из еврокубков. Да и какой это у «Зенита» размах на фоне того, что творят «ПСЖ», «Манчестер Сити» и прочие евроарабские монстры?

В конце концов, финансовые возможности еще надо во что-то воплотить — и вот тут надо отдать должное и Роберто Манчини с его аргентинскими связями, и Константину Сарсании с его знанием российского рынка. В конце концов, пока самый мастерский ход этого окна — внешне неприметная покупка Далера Кузяева. Прибавим к ней стержневое приобретение Леандро Паредеса — и получим кальку с прошлогоднего суперуспешного тандема новичков «Спартака» Зобнин — Фернанду.

Кстати, фирменный знак Сарсании — это умение приобретать россиян, не находящихся на первом плане, но уже в «Зените» превращающихся в звезд. Так это было при Дике Адвокате с Константином Зыряновым из «Торпедо» и Романом Широковым из «Химок» — так, надеюсь, произойдет и с Кузяевым. А Станислав Черчесов за хавбека может крепко пожать Сарсании руку. И Манчини, конечно, тоже.

Приобретение сразу пяти аргентинцев — это, конечно, опасность возникновения неуправляемой «банды». Но профессионалы, с которыми мне довелось пообщаться, возражают: мол, все южноамериканские новички «Зенита» — молодые парни, которые думают только о футболе. Одеяло на себя же свойственно тянуть тем, кто уже идет с ярмарки — тут можно вспомнить «португальскую» историю «Динамо» со скандалившими Манише и Коштиньей, тогда как, например, Данни играл в футбол. В плеяде Паредесов и Дриусси таких вот Коштиний пока не просматривается — все они ближе к Данни.

СМОЛОВУ НЕ НУЖНО БЫЛО ИДТИ В «ЗЕНИТ». А ДЗЮБЕ УХОДИТЬ ИЗ НЕГО — НУЖНО.

Интересно, что два из трех мест во главе таблицы занимают клубы, во время летнего окна на три четверти поменявшие составы — «Зенит» и «Ростов». Это парадоксально, но объяснимо — в первом случае мощью приобретений и свежим взглядом серьезного европейского тренера Манчини, во втором — классной тактической работой Леонида Кучука. Пока не уверен, что у дончан все это долго продлится, но точно такой же скепсис у многих был и по отношению к «Ростову» времен Курбана Бердыева. А тот в итоге сначала едва чемпионом не стал, а потом в еврокубках шороху навел.

Никто почему-то не обращает внимание на очень успешную трансферную кампанию «Рубина». Потерян из важных игроков только Жонатас, зато приобретена целая гвардия Бердыева — Кудряшов, Гранат, Азмун, Сесар Навас плюс Сигурдссон. Удержаны Оздоев с Набиуллиным, да и других хороших исполнителей в Казани хватает. Совершенно не удивлюсь, если клуб с таким тренером и составом уже в этом сезоне воспользуется пробуксовкой «Спартака» и ЦСКА — и поборется за место в Лиге чемпионов.

«Локомотив» после сенсационно бурного старта пополнился арендованным форвардом Эдером, и от быстроты адаптации португальца многое зависит — ведь, пока травмирован Ари, у красно-зелёных некому было играть играть на острие. Нежелание же Юрия Семина брать Караваева, считаю, нужно уважать — тренеру коллектива, в котором все в полном порядке с атмосферой, виднее, как внутрикомандный баланс не нарушить. Вообще, странно, что клуб в очередной раз ведет переговоры, не ставя об этом в известность своего главного тренера, — и у спортивного директора железнодорожников Эрика Штоффельсхауса такое происходит при Семине не в первый раз. Караваев — игрок-то хороший, но позиции на флангах, по убеждению Семина, надежно прикрыты, а лишние запасные, со стороны которых возникнет негатив, тоже не нужны. И именно поэтому Манчини так старался пристроить Артема Дзюбу. В «Зените"-то у него у перспективы крайне туманны.

Дзюба — футболист, который показывает все свои лучшие качества у тренеров-демократов, которые к тому же делают на него полную и абсолютную ставку. Так было у Валерия Непомнящего в «Томи», у Миодрага Божовича в «Ростове», у Андре Виллаш-Боаша в «Зените». Попадая же в условия острой конкуренции за место в составе, он нередко начинает нервничать и сникает. Последние его выходы на поле у Манчини — в частности, с «Утрехтом» — эту тенденцию подтверждают. Если все так и будет продолжаться, и Дзюба по-настоящему хочет сыграть на ЧМ-2018, зимой ему надо будет уже точно уходить. Правда, Черчесов, судя по его интервью, находится в серьезных размышлениях, нужны ли ему в принципе в этой команде габаритные форварды, так что даже ударная весенняя часть чемпионата тут может не помочь.

Если неуход Дзюбы из «Зенита» для самого форварда — новость скорее печальная, то в том, что Федор Смолов остался в «Краснодаре», как раз ничего драматичного нет. Да, с вылетом клуба из Лиги Европы мотивация у дважды лучшего снайпера РФПЛ снижается, но матчем с «Динамо» он доказал, что играть и забивать за «быков» готов. В ситуации, которая сложилась в те дни, если бы Смолов по-настоящему рвался уйти, то особой жажды борьбы против бело-голубых не проявил бы. Ведь дублем, обеспечившим краснодарцам резкий подъем настроения после вылета от «Црвены Звезды», он ясно дал понять Сергея Галицкому свою ценность. Того же Дзюбу в случае обмена еще надо было бы в команду, привыкшую к иной игровой модели, встраивать, да и тому же Игорю Шалимову — приноравливаться к его характеру.

Самому же Смолову переходить в «Зенит» и вовсе не было бы никакого смысла. Хотя бы из-за большого риска оказаться на скамейке. Манчини — не враг себе и едва ли стал бы искать от добра добра. Центрфорвард там нынче — Кокорин, он здорово выглядит и забивает. А Дриусси, хоть со времен дебютного дубля с «Рубином» и не отмечается голами, ему здорово ассистирует.

Играть в два чистых центрфорварда реалистичнее при схеме с тремя центральными защитниками, которую Манчини не практикует. Пару форвардов Кокорин — Смолов куда легче представить в сборной у Черчесова. Думаю, что, если оба будут здоровы, уже в октябре мы ее и увидим. Пока же оба пусть лучше постоянно выходят и забивают в основных составах своих клубов, а не борются за место в составе одного.

ИГОРЬ РАБИНЕР