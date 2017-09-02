Трансферная истерика закончилась. Футбол начинается!
Обозреватель «СЭ» — о трансферном лете в
премьер-лиге.
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Видимо, что-то случилось...
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ПОКУПКИ КОНКУРЕНТАМИ ХАЛКА И ЭТО'О НЕ МЕШАЛИ СЛУЦКОМУ ВЫИГРЫВАТЬ.
Трансферное окно закрылось — и слава богу. Потому что, с моей точки зрения, в последние недели тема переходов оказалась нездорово перегретой и вытеснила любые другие. Начало создаваться впечатление, что судьба той или иной команды — в частности, «Спартака» — зависит исключительно от покупки/непокупки того или иного игрока. Сложнейшее явление под названием «футбол» было низведено до виртуальной игры в футбольный менеджер.
Мельтешение фамилий и ажиотаж вокруг них зашкалили за все возможные рамки. В соцсетях и на болельщицких гостевых вдруг разом обнаружились тысячи всезнающих скаутов, с уверенностью заявлявших, заиграет тот же Педро Роша или нет. Учитывая, что 99 процентов из них (как и я, признаюсь) никогда не видели 22-летнего бразильца в деле, читать все это без улыбки было невозможно.
Остынем, друзья. Если
Популярен тезис о нарушенном единстве касается как команды (между
Честно говоря, даже не хочется копаться в том, как стал возможен такой странный алгоритм — сначала Каррера заявляет, что защита больше всего нуждается в укреплении, и Гарая он предпочел бы Луану, затем Сергей Родионов утверждает, что трансферы отданы на откуп главному тренеру, а в конце концов покупается атакующий игрок Педро Роша, а в обороне все «усиление» ограничивается насмешкой в лице Петковича. В конце концов, ЦСКА так просто ни одним футболистом не пополнился — однако же все к этому настолько привыкли, что никто в ужас от этого не приходит. Хотя будь в «Спартаке» выбор центрфорварда между Чаловым и Оланаре перед стартом Лиги чемпионов — страшно даже подумать, что творилось бы в СМИ и интернете.
Но вот
САМЫМИ ВАЖНЫМИ ДЛЯ «СПАРТАКА» СТАЛИ «ТРАНСФЕРЫ» НОВЫХ ТРЕНЕРОВ. ТОЛЬКО ОТДАЧИ НЕТ.
Вот и в «Спартаке», коль скоро с
«Спартак», между прочим, и в это окно занял второе место после «Зенита» по размерам трат и отрицательному сальдо — пусть, конечно, и с огромным отрывом. Но учтем, что девять клубов РФПЛ летом 2017-го вообще не потратили ни копейки, а еще четыре — менее пяти миллионов евро.
Но вернемся к «Спартаку», которому следует обратить внимание не на трансферы. Физически, правда, заново к сезону футболистов не подготовишь — а ведь отовсюду слышатся рассказы о том, что новый тренер
По мне так летние «трансферы» двух новых итальянских тренеров и швейцарского аналитика в спартаковский штаб, на которые поначалу мало кто обратил внимание, могут оказаться более важны, чем приобретение новых игроков. Недаром говорится, что не надо чинить то, что работает: в прошлом сезоне «Спартаком» руководил компактный штаб из четырех человек, которому футболисты в полной мере доверяли, и каждый четко делал свое дело. Например, испанский тренер по физподготовке Хавьер Сальсес Нойя отлично подготовил команду как прошлым летом, так и зимой (вспомните, какие опасения связывались с тем, что Каррера прежде никогда не сталкивался с длительной зимней паузой, но это не оправдалось), — теперь же он был отправлен на вспомогательные роли, а программу составлял Д'Урбано, специалист в других видах спорта. О роли Романа Пилипчука после прихода Аттилы Мальфатти можно сказать то же самое, что и о Нойе.
Что ж, первый матч Лиги чемпионов в Мариборе — возможно, главный в этом полугодии — расставит все точки над i: как знать, может, программа подготовки и была рассчитана на выход на пик формы к середине сентября, когда стартует главный еврокубок?
ПАРЕДЕС + КУЗЯЕВ = ФЕРНАНДУ + ЗОБНИН.
Что же до «Зенита», купившего в это трансферное окно целую команду (и продавшего, кстати, тоже), то прокомментировать это можно, как в старом анекдоте, когда Сталину доложили о том, что у маршала Рокоссовского появилась
Вот и тут остается лишь позавидовать возможностям «Зенита», объективно несопоставимым ни с одним другим клубом РФПЛ. Злопыхательством тут заниматься глупо, поскольку питерцы, выгодно продавшие Халка, Витселя и Гарая, имели на такие купеческие замашки полное
В конце концов, финансовые возможности еще надо во
Кстати, фирменный знак Сарсании — это умение приобретать россиян, не находящихся на первом плане, но уже в «Зените» превращающихся в звезд. Так это было при Дике Адвокате с Константином Зыряновым из «Торпедо» и Романом Широковым из «Химок» — так, надеюсь, произойдет и с Кузяевым. А Станислав Черчесов за хавбека может крепко пожать Сарсании руку. И Манчини, конечно, тоже.
Приобретение сразу пяти аргентинцев — это, конечно, опасность возникновения неуправляемой «банды». Но профессионалы, с которыми мне довелось пообщаться, возражают: мол, все южноамериканские новички «Зенита» — молодые парни, которые думают только о футболе. Одеяло на себя же свойственно тянуть тем, кто уже идет с ярмарки — тут можно вспомнить «португальскую» историю «Динамо» со скандалившими Манише и Коштиньей, тогда как, например, Данни играл в футбол. В плеяде Паредесов и Дриусси таких вот Коштиний пока не просматривается — все они ближе к Данни.
СМОЛОВУ НЕ НУЖНО БЫЛО ИДТИ В «ЗЕНИТ». А ДЗЮБЕ УХОДИТЬ ИЗ НЕГО — НУЖНО.
Интересно, что два из трех мест во главе таблицы занимают клубы, во время летнего окна на три четверти поменявшие составы — «Зенит» и «Ростов». Это парадоксально, но объяснимо — в первом случае мощью приобретений и свежим взглядом серьезного европейского тренера Манчини, во втором — классной тактической работой Леонида Кучука. Пока не уверен, что у дончан все это долго продлится, но точно такой же скепсис у многих был и по отношению к «Ростову» времен Курбана Бердыева. А тот в итоге сначала едва чемпионом не стал, а потом в еврокубках шороху навел.
Никто
«Локомотив» после сенсационно бурного старта пополнился арендованным форвардом Эдером, и от быстроты адаптации португальца многое зависит — ведь, пока травмирован Ари, у
Дзюба — футболист, который показывает все свои лучшие качества у
Если неуход Дзюбы из «Зенита» для самого форварда — новость скорее печальная, то в том, что Федор Смолов остался в «Краснодаре», как раз ничего драматичного нет. Да, с вылетом клуба из Лиги Европы мотивация у дважды лучшего снайпера РФПЛ снижается, но матчем с «Динамо» он доказал, что играть и забивать за «быков» готов. В ситуации, которая сложилась в те дни, если бы Смолов
Самому же Смолову переходить в «Зенит» и вовсе не было бы никакого смысла. Хотя бы
Играть в два чистых центрфорварда реалистичнее при схеме с тремя центральными защитниками, которую Манчини не практикует. Пару форвардов Кокорин — Смолов куда легче представить в сборной у Черчесова. Думаю, что, если оба будут здоровы, уже в октябре мы ее и увидим. Пока же оба пусть лучше постоянно выходят и забивают в основных составах своих клубов, а не борются за место в составе одного.
ИГОРЬ РАБИНЕР
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