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2 сентября 2017, 15:47 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Титов назвал условие возвращения Дзюбы в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов, входящий в тренерский штаб «Енисея», назвал условие, при котором форвард «Зенита» Артем Дзюба может вернуться в стан красно-белых. Об этом сообщает Sportbox.ru.

Бывший футболист московского Спартака Егор <span class=error>Титов</span> входящий в тренерский штаб Енисея назвал условие при котором форвард Зенита Артем <span class=error>Дзюба</span> может вернуться в стан <nobr>красно-белых.</nobr> Об этом сообщает Sportbox.ru. Увеличить
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«Владелец “Спартака” Леонид Федун должен продать клуб, должны прийти другие люди, которым, как в фильме “Люди в черном”», стирали память нажатием одной кнопки. Только так, — заявил Титов.

Дзюба потерял место в составе «Зенита» с приходом этим летом на место главного тренера итальянского специалиста Роберто Манчини. В нынешнем сезоне РФПЛ 29-летний форвард принял участие в пяти матчах, не отметившись забитыми мячами.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака», воспитанником которого является, зимой 2015 года в качестве свободного агента. Вместе с петербургской командой он выиграл Кубок России и дважды становился обладателем Суперкубка страны.

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