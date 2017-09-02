Титов назвал условие возвращения Дзюбы в «Спартак»

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«Владелец “Спартака” Леонид Федун должен продать клуб, должны прийти другие люди, которым, как в фильме “Люди в черном”», стирали память нажатием одной кнопки. Только так, — заявил Титов.

Дзюба потерял место в составе «Зенита» с приходом этим летом на место главного тренера итальянского специалиста Роберто Манчини. В нынешнем сезоне РФПЛ 29-летний форвард принял участие в пяти матчах, не отметившись забитыми мячами.

Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака», воспитанником которого является, зимой 2015 года в качестве свободного агента. Вместе с петербургской командой он выиграл Кубок России и дважды становился обладателем Суперкубка страны.