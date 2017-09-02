Давай-давай, доминируй, покупай! Самые мощные трансферные кампании в РФПЛ

Президент «Зенита» — человек слова. И дела. Анонсировал «агрессивную» трансферную кампанию — и провёл её. За одно летом Сергей Фурсенко при содействии давнишнего соратника Константина Сарсании фактически собрал в Петербурге новую команду, обеспечив Роберто Манчини всем необходимым для реализации своих творческих идей.

Одних только южноамериканцев в город на Неве съехалось полдюжины — пяток аргентинцев и эквадорец Нобоа вдобавок. А установить новый национальный рекорд по суммарному объёму закупок сине-бело-голубым позволил трансфер Мевли «на флажке». Теперь он равняется 85 миллионам за один заявочный период.

Пример Халка и Витселя подтверждает: при толковом менеджменте даже такие расходы реально со временем отбить. И у «Зенита» соответствующие намерения, судя по всему, имеются: средний возраст новобранцев — меньше 25 лет — позволяет строить на них планы не только турнирного, но и трансферного свойства (потенциально «неликвидный» в этой компании лишь Нобоа, которому идёт 33-й год). Но это в перспективе, а пока всем им надлежит потрудиться на восстановление спортивного авторитета Северной столицы, подорванного двумя кряду сезонами без Лиги чемпионов.

Оценку эффективности беспрецедентной по российским меркам кампании, как водится, даст результат — не столько даже в национальной лиге (она при таких вложениях, наверное, должна выигрываться по умолчанию), сколько европейских. Хотя, как показывает практика, далеко не всегда крупные инвестиции в состав дают моментальную очковую отдачу. Очень уж далеко за примерами ходить не надо — все они более или менее свежи. Но бывают и исключения.

«Краснодар» — € 13,25 млн (лето-2013)

Владелец крупнейшей розничной сети и обладатель почти шестимиллиардного долларового состояния может позволить себе самые безумные расходы на любимое футбольное детище. Но не хочет. Развитие академии ему интереснее эпатажных трансферов — этим и объясняется сдержанность «Краснодара» на рынке. Самую массовую и дорогостоящую закупку он произвёл четыре года назад, истратив чуть больше 13 миллионов на 12 футболистов. При этом Ари и Газинский достались «быкам» за бесценок (400 и 250 тысяч соответственно), а арендованный Мамаев с Калешиным — вообще бесплатно. Свежая кровь помогла южанам занять шестое место в таблице, на тот момент высшее в истории юного клуба, но не убедила Сергея Галицкого в необходимости встревать в борьбу денежных мешков РФПЛ.

ЦСКА — € 20,5 млн (лето-2010)

Было время, и ЦСКА мог себе позволить недешёвые по отечественным меркам приобретения. Посреди последнего весенне-осеннего чемпионата Леонид Слуцкий получил качественное усиление состава в лице хавбека «МЮ» Тошича и форварда «Янг Бойз» Думбия. Евгений Гинер не пожалел более 20 миллионов за пару, и новички не подвели президента с тренером. Первый за полсезона набрал 6 очков по системе «гол+пас», второй и вовсе стал кем-то вроде счастливого талисмана для команды: с Сейду на поле «армейцы» в том сезоне не потерпели ни одного поражения. Вот только настичь «Зенит», невзирая на все старания, москвичам не удалось — довольствовались серебром.

«Локомотив» — € 31 млн (лето-2013)

Не один клуб поживился на распродаже «Анжи» в 2013-м. Игроков у Сулеймана Керимова разбирали оптом и в розницу. «Локомотив» взял троих — защитника Логашова для ротации и Диарра с Буссуфа на ключевые роли. Хавбеки-легионеры добавили качества составу красно-зелёных, позволив клубу впервые за долгое время включиться в чемпионскую гонку Премьер-Лиги. И ведь были шансы на успех, да ещё какие! Побеждай прямых конкурентов в Москве — и забирай золото. Не победили. Резкое торможение на финише — одно очко из девяти возможных — отбросило «Локо» со второй позиции на третью. Больше Диарра в Черкизово не появлялся — якобы, из-за конфликта с тренером. Буссуфа после некоторых раздумий соблаговолил-таки вернуться, но играл недолго и преимущественно неважно.

«Спартак» — € 34 млн (лето-2010)

Болельщики «народной команды» из года в год упрекают главного акционера клуба в прижимистости, и совершенно, считаю, напрасно. Леонид Федун и правда тратит на игроков относительно немного — относительно европейских толстосумов, а не конкурентов по РФПЛ! — но регулярно. Только за прошлые пять сезонов он израсходовал на модернизацию команды € 120 млн — это, по-вашему, мало? Щедрее всего Леонид Арнольдович выступил летом 2010-го — на 34 миллиона. Увы, к резкому ускорению команды дозаправка не привела: с Макгиди, Парехой, Сухи и Комбаровыми Валерий Карпин занял только четвёртое место.

«Рубин» — € 43,3 млн (лето-2016)

По соотношению расходы/результат самым провальным для казанского клуба вышел прошлый сезон, тут двух мнений быть не может. Тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад. Истратив почти 40 миллионов на усиление команды, в действительности руководители её ослабили. Коллектива из разношерстного набора индивидуальностей не вышло. Итог плачевен — девятое место, досрочная отставка испанца Грасии и чистка состава. История шестилетней давности, как видно, ничему «Рубин» не научила. Тогда в «реновацию» команды было вбухано более чем на три миллиона больше, но хотя бы к локальному успеху доукомплектация привела. Второй круг «бердыевцы» прошли без поражений, в последний раз (пока) поднявшись на пьедестал почёта — на третью ступень.

«Динамо» — € 67 млн (лето-2013)

До нулевых годов XXI века ярчайшим примером бездарного расходования трансферного бюджета считалось «Динамо» Алексея Федорычева. Затея собрать в Петровском парке один из вариантов сборной мира выглядела заведомо утопичной и предсказуемо провалилась. Летом 2013 года шиканул уже Борис Ротенберг. Только за махачкалинскую шестёрку Кокорин, Денисов, Жирков, Самба, Габулов, Ионов он перевёл коллеге Керимову 67 миллионов! Абсурдность ситуации усилил казус Кокорина: нападающий вернулся в «Динамо», не сыграв ни минуты за «Анжи». «На сдачу» взяли Касаева с Дядюном. Агрессивная селекция подразумевала ощутимый турнирный прогресс. На деле же она привела лишь к небольшому подъёму (четвёртое место) и крупным неприятностям с УЕФА.

«Анжи» — € 67,8 млн (лето-2013)

Это была красивая сказка — пальмы, девушки, голубые экспрессы, то есть — «Бентли», шикарные апартаменты и немыслимые зарплаты под искромётный ритм лезгинки. Но недолгой. Сколь резко господин Керимов воспылал страстью к футболу, столь же стремительно и охладел. Но предания об Это’О, Роберто Карлосе и победе над «Ливерпулем» дагестанские болельщики будут передавать из поколения в поколение.