Кого не купил «Спартак». Самый полный список Карреры

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«СЭ» вспоминает самые яркие истории и дает полный список тех, кто мог прийти, но так и не пришел, в команду Массимо Карреры.

ЛУАН.

Сыгравший в четверг за сборную Бразилии футболист мог стать самой дорогой покупкой в истории «Спартака», однако предпочел остаться в «Гремиу» и ждать предложений от клубов топ-5 Европы. Последний отказ Луана последовал за несколько дней до закрытия трансферного окна, когда в Южную Америку, согласно сообщениям бразильских СМИ, отправились представители красно-белых. А ведь клубы успели оговорить практически все детали сделки, которая оценивалась в 22−25 миллионов евро и считалась практически завершенной.

Себастьян ДРИУССИ.

Именно «Спартак» первым проявил интерес к аргентинцу, выступающему сейчас в России за «Зенит». Красно-белым пришлось вести переговоры с несколькими владельцами прав на игрока. В Санкт-Петербурге же сработали оперативнее, сразу выплатив «Ривер Плейту» компенсацию в 15 миллионов евро отступных.

Эсекиэль ГАРАЙ.

К переходу были готовы не только сам футболист, но даже его супруга, по настоянию которой аргентинец покинул «Зенит» и отправился в Испанию. Тем не менее, переговоры зашли в тупик. Есть разные версии истории несостоявшегося трансфера. Первая -«Валенсию» не устроили вариант с арендой и предложенные «Спартаком» 18 миллионов евро в рассрочку. Цена, впрочем, кусалась, ведь вместе с агентскими выплатами, зарплатой и бонусами Гарай мог обойтись красно-белым почти в 30 миллионов. Вторая — красно-белые не были готовы платить 18 миллионов, а намеревались взять игрока в аренду. В итоге защитник остался в «Валенсии», у которой после продажи в «Марсель» Абденнура образовался дефицит центральных защитников.

Максим КАНУННИКОВ.

Точку в этой трансферной истории поставил скандал вокруг суммы отступных, которая существенно разнилась в контракте форварда и в дополнительном соглашении. Дело дошло до обращения одного из спонсоров «Рубина» в суд, который запретил проведение трансферных сделок. Потом эту меру отменили, но к тому времени «Спартак» уже отказался от покупки Канунникова.

Роман НОЙШТЕДТЕР.

Если верить турецким СМИ, «Спартак» предпринял несколько попыток приобрести защитника сборной России, однако в Стамбуле предложений не приняли. Стороны существенно разошлись в оценке стоимости игрока, которого «Фенербахче» прошлым летом подписал на правах свободного агента, и теперь требовал чуть больше 5 миллионов евро. Пока шли переговоры, изменился и статус Нойштедтера в его нынешнем клубе: он получил доверие со стороны нового тренера, а продажа в «Севилью» датчанина Кьера лишь укрепила позиции Романа. Правда, на днях Нойштедтер заявил, что предложений из России он не получал.

Рафаэл ТОЛОЙ.

Буквально на флажке трансферной кампании бразильская колония в красно-белом клубе могла увеличиться благодаря переходу защитника «Аталанты» Рафаэла Толоя. Ряд серьезных источников даже сообщил об успешном завершении сделки, однако она так и не состоялась. Бразильские СМИ утверждали, что на каком-то этапе переговоров клуб из Бергамо затребовал за своего игрока 30 миллионов евро.

Федор СМОЛОВ.

Потенциально едва ли не самый громкий трансфер лета изначально находился под сомнением. С учетом не самых простых отношений «Спартака» и «Краснодара», красно-белым пришлось бы заплатить полную сумму отступных в размере 30 миллионов евро. Это весь бюджет, выделенный акционерами москвичей на летнюю селекцию. Для сравнения: в случае с «Зенитом» «быки» были готовы снизить цену почти в два раза.

Магомед ОЗДОЕВ.

Этот футболист мог бы отчасти компенсировать потерю Романа Зобнина, повысить конкуренцию в средней линии и укрепить российский костяк «Спартака». Проблемой изначально было желание «Рубина» осуществить полноценный трансфер на сумму порядка 6 миллионов евро, тогда как красно-белые вели речь об аренде. Когда москвичи согласились с требованиями противоположной стороны, из Казани последовал отказ в связи с невозможностью найти полузащитнику замену.

Мбай НЬЯНГ.

Талантливый, но не сформировавшийся игрок со скандальной репутацией изначально казался сомнительным вариантом. Тем более, речь шла о рекордных в истории «Спартака» 18 миллионах евро. Думается, в «Спартаке» вряд ли жалеют, что сэкономили эти деньги. Француз, несмотря на понятное желание «Милана» отправить его в Москву, в последний момент саботировал прохождение медосмотра. Точку в истории поставил агент Мино Райола, заявивший, что желания Ньянга необходимо уважать.

Хольгер БАДШТУБЕР.

Получившего за карьеру бесчисленное количество травм немца хотел видеть в команде Массимо Каррера. Однако экс-баварец, отыгравший вторую половину сезона на правах аренды в «Шальке», отказался от переезда в Россию. Участию в Лиге чемпионов пребывавший в статусе свободного агента Бадштубер предпочел вариант с вернувшимся в бундеслигу «Штутгартом».

Эльмир НАБИУЛЛИН.

С одной стороны, казанец молод и перспективен, порой, как в матче прошлого чемпионата в Уфе, забивает голы в стиле Гарета Бэйла. С другой, покупателей вряд ли вдохновляла стоимость его трансфера — игрока оценили в 6−7 миллионов евро. Сам футболист разговоры об интересе «Спартака» поначалу не подтверждал, но на днях признался, что отказался от перехода, выразив желание продолжить карьеру в родном клубе.

Милан БАДЕЛЬ.

У хорватского полузащитника через год истекает контракт с «фиалками», и футболиста, несмотря на опровержения его агента, настойчиво предлагали на российском рынке не только «Спартаку». Речь шла и о «Зените». Так как Бадель в итоге остался во Флоренции, очевидно: всех отпугнула высокая цена за 28-летнего игрока (около 10 миллионов евро) и ее очевидное несоответствие качеству.

Максим БЕЛЯЕВ.

Отчасти интерес к защитнику «Арсенала» напоминал жест отчаяния на фоне не слишком успешных переговоров с другими именитыми кандидатами. На матч оружейников в Тулу приезжали гендиректор «Спартака» Сергей Родионов и селекционер столичного клуба Александр Аверьянов. Продолжения, впрочем, не последовало, и Беляев остался в «Арсенале».

Павел МОГИЛЕВЕЦ.

Тот случай, когда сам игрок не горел желанием переходить в столичный клуб. Благо, у него был горький опыт возвращений в «Зенит» из «Рубина», поэтому полузащитник предпочел остаться не берегах Дона. Там, где ему доверяет Леонид Кучук, и есть постоянная игровая практика.

Максим ЛЕСТЬЕНН.

На бельгийского форварда и без интереса красно-белых имелся большой спрос. Факторов против сделки изначально было два: желание футболиста вернуться в Европу, а также высокая трансферная стоимость, ведь прошлым летом Лестьенн обошелся «Рубину» в 10 миллионов евро. Агент игрока Михаэль Бэк на слухи отреагировал оперативно: «Переход Лестьенна в “Спартак” исключен. Шансов нет».

Рубен РОЧИНА.

В случае с испанцем ситуация практически идентична раскладу с Лестьенном. Высокая цена в 10 миллионов евро, плюс статус легионера, который к тому же считал более предпочтительным переезд в Европу. Не сработал и вариант с обменом Рубена Рочины на болгарина Ивелина Попова.

Ясин БРАХИМИ.

Алжирца, по версии португальских СМИ, «Спартак» хотел купить за несколько дней до закрытия трансферного окна. Предложение из Москвы оценивалось в 25 миллионов евро, однако «Порту» хотел получить прописанные в контракте футболиста отступные, а это уже 60 миллионов. Абсолютно неадекватные деньги за игрока, который провел великолепный позапрошлый сезон, но лишь отчасти напоминал себя прежнего в прошлом, после того как «драконы» не стали продавать его другим клубам.

КЕМ ИНТЕРЕСОВАЛСЯ «СПАРТАК».

А вот как выглядит полный список игроков, которыми на самом деле или только по слухам интересовался «Спартак», и чьи фамилии на определенном этапе появлялись в различных СМИ.

Вратари: —.

Защитники: Гарай («Валенсия»), Саломонссон («Гетеборг»), Асамоа («Ювентус»), Стринич («Наполи»), Хеведес («Шальке), Феррари («Кротоне»), Бауэр («Вердер»), Эрто («Удинезе»), Перейра («Эстудиантес»), Набиуллин («Рубин»), Караваев («Спарта»), Беляев («Арсенал»), Монтойя («Валенсия»), Беришич («Осиек»), Нойштедтер («Фенербахче»), Менье («ПСЖ»), Катич («Славен»), Демири («Вардар»), Реджини («Сампдория»), Энгельс («Брюгге»), Жуан Жезус («Рома»), Гомес («Милан»), Ругани («Ювентус»), Дзаппакоста («Торино»), Бадштубер («Шальке»), Коатес («Спортинг»), Рафаэл Толой («Аталанта»).

Полузащитники: Бадель («Фиорентина»), Оздоев («Рубин»), Подберезкин («Краснодар»), Ринкон («Ювентус»), Черышев («Вильярреал»), Фокет («Гент»), Брозович («Интер»), Дуглас Луис («Васку да Гама»), Эвертон Фелипе («Спорт Ресифе»), Стураро («Ювентус»), Искиэрдо («Брюгге»), Беренгуэр («Осасуна»), Ал. Миранчук («Локомотив»), Могилевец («Ростов»), Канга («Црвена Звезда»), Рубен Рочина («Рубин»), Бруну Сесар («Спортинг»), Де Пауль («Удинезе»), Иличич («Аталанта»).