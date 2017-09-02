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2 сентября 2017, 13:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Евсеев вернулся в тренерский штаб футбольного клуба «Амкар»

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вадим Евсеев вошел в тренерский штаб пермского футбольного клуба «Амкар». Об этом 41-летний специалист сообщил ТАСС.

В пятницу было объявлено, что Евсеев покидает пост главного тренера ивановского «Текстильщика», выступающего во втором дивизионе чемпионата России. Издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что он пополнит тренерский штаб Гаджи Гаджиева в «Амкаре».

«Так и есть, но подробно об этом говорить я пока не готов», — подтвердил Евсеев.

Евсеев входил в штаб Гаджиева в «Амкаре» с января 2015 года, а в феврале 2017-го возглавил «Текстильщик». Под его руководством ивановская команда во второй части прошлого сезона одержала девять побед в десяти матчах при одной ничьей и разнице мячей 30:4 и финишировала на третьем месте в таблице второго дивизиона чемпионата России зоны «Запад». Текущий сезон «Текстильщик» начал с поражения, после чего последовали пять побед и ничья, клуб занимает второе место в турнирной таблице.

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