Сын Абрамовича может купить ЦСКА за 300 млн долларов
Аркадий Абрамович, сын владельца «Челси» Роман Абрамовича, может приобрести ЦСКА.
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В настоящий момент известно о встрече владельца армейцев Евгения Гинера и представителей Аркадия Абрамовича, который заинтересован в покупке московского клуба.
Гинера и
ЦСКА может быть продан за 300 миллионов долларов.
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