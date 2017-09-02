Сын Абрамовича может купить ЦСКА за 300 млн долларов

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В настоящий момент известно о встрече владельца армейцев Евгения Гинера и представителей Аркадия Абрамовича, который заинтересован в покупке московского клуба.

Гинера и Абрамовича-старшего связывает давняя дружба, а по некоторым данным сын бизнесмена Аркадий давно увлекается футболом и болеет за ЦСКА.

ЦСКА может быть продан за 300 миллионов долларов.