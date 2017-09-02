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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30875909/
2 сентября 2017, 12:55 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Сын Абрамовича может купить ЦСКА за 300 млн долларов

Аркадий Абрамович, сын владельца «Челси» Роман Абрамовича, может приобрести ЦСКА.

Аркадий Абрамович сын владельца <span class=error>Челси</span> Роман Абрамовича может приобрести ЦСКА. Увеличить
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В настоящий момент известно о встрече владельца армейцев Евгения Гинера и представителей Аркадия Абрамовича, который заинтересован в покупке московского клуба.

Гинера и Абрамовича-старшего связывает давняя дружба, а по некоторым данным сын бизнесмена Аркадий давно увлекается футболом и болеет за ЦСКА.

ЦСКА может быть продан за 300 миллионов долларов.

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